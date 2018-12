La película Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón obtuvo la nominación en la categoría de Mejor Película Extranjera para los Premios Globo de Oro 2019, que se realizarán en enero próximo.

Durante el anuncio de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) de las candidaturas a la 76 edición de los Globos de Oro, que reconoce lo mejor del año en cine y televisión, también nominó a la cinta en la categoría de Mejor Guión y a Cuarón como Mejor Director.

El largometraje mexicano compite contra Capernaum, de Nadine Labaki (Francia); Girl, de Lukas Dhont (Bélgica); Never Look Away, de Florian Henckel (Alemania); y Shoplifters, de Hirokazu Kore-eda (Japón).

En la categoría de mejor director fueron propuestos también Bradley Cooper, Peter Farrelly, Spike Lee y Adam McKay. Mientras para mejor guión fueron también nominados; Deborah Davis y Tony McNamara (“The Favourite”); Barry Jenkins (“If Beale Street Could Talk”); Adam McKay (“Vice”) y Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie (“Green Book”).

“Roma”, galardonada con el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y reconocida en los Premios Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, también representará a México en los Premios Oscar y Goya.

Alfonso Cuarón fue el segundo mexicano en obtener el máximo reconocimiento en el Festival Internacional de Cine de Venecia con el León de Oro.

