Este jueves sonarán las composiciones del argentino Valerio Rinaldi en la estación Hidalgo del Sistema de Transporte Colectivo Metro a las 4 de la tarde.

El cantautor tiene una fuerte influencia de la música de su contemporáneo Gustavo Cerati y también dijo en entrevista con El Economista que tiene un gusto particular por agrupaciones mexicanas como Caifanes.

“Yo hace poquito festejé mis 30 años con la música, así que ya tengo una historia en el rock en español, yo soy básicamente guitarrista y letrista, entonces me apoyo en mi guitarra y últimamente en las AK y los samplers y software para componer de manera digital, pero trato de trabajar de una manera orgánica y si me hablas de influencias es inevitable pensar en Soda Stereo, son como los músicos de mi generación”, comentó.

Un accidente haría que Valerio se interesara en la música cuando era un niño de 10 años “justamente en este último disco que estoy presentando en Ciudad de México, una de las canciones se llama Siento miedo y es una canción muy autobiográfica de un accidente que tuve en la cara, tuve cirugías y lo único bueno que rescato de esa situación es que mis padres me regalaron una guitarra eléctrica, porque estaba en reposo absoluto, ahí empezó mi historia con la música”, relató.

La visión argentina de la música mexicana

Valerio Rinaldi dijo que es un fanático de la música mexicana que hacen Zoé o Caifanes, “soy bien old school, pero también estoy al tanto de agrupaciones como Enjambre, como Kinky y hasta artistas más de vanguardia tipo Adán Jodorowsky”.

“En los años 80 la música argentina era muy fuerte aquí con la llegada de Miguel Mateos, Soda Stereo, Fabulosos Cadillacs, después los Auténticos Decadentes, en ese tiempo creo que el público mexicano amo esa música pero luego los músicos locales empezaron a hacer sus propias propuestas y ahora ya es más globalizado”.

Rinaldi destacó que a él le gusta pensar la música sin nacionalidad, “en un punto ya no sé si los grupos son mexicanos, sin son argentinos o de donde son, si no que le presto atención a las rolas, a ver qué dicen, cómo suenan y me dejo llevar por eso”, finalizó.

Valerio Rinaldi regresará este lunes a su natal Buenos Aires para presentarse full band en el Centro Cultural Néstor Kirchner, un lugar emblemático en Argentina, después de haber presentado su disco en España, Berlín y México. Adelantó que espera cerrar el año con una presentación en Lima, Perú.