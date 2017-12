El cine independiente enfrenta varios retos, pero ¿es necesario tener un gran presupuesto para llevar la idea de un creativo a las pantallas de cine?, Marcelo Tobar director de la cinta independiente Oso Polar, considera que “no”.

Con un presupuesto inicial de 350,000 pesos, los realizadores del filme que se ha hecho presencia en varias salas de cine, comenzaron a rodar la película. En entrevista para El Economista Tobar expresó que con un micro presupuesto se puede lograr rodar una producción cinematográfica.

Marcelo habla de su experiencia con su producción actual, ya que es una película grabada únicamente con teléfonos celulares, que costó en su totalidad cerca de un millón de pesos, incluyendo el premio de Procine por 700,000 pesos y lo recaudado por medio de Fondeadora.

Para conseguir un apoyo económico de post producción, “convocatorias de premios existen a mares, tanto nacionales como internacionales”, aseguró Tobar.

Otro cineasta que comparte la idea es el galardonado director mexicano Alejandro González Iñárritu, quien en algún momento declaro para una entrevista a la revista Forbes que “el dinero no es necesario para alcanzar el éxito”.

Claramente los presupuestos de una película de Iñárritu son por mucho mayores a los mencionados anteriormente. Tan sólo para su película Biutiful, Iñárritu contó con un presupuesto de 20 millones de dólares, siento esta de las producciones mexicanas más caras de la historia.

El director de Oso Polar menciona que parte del presupuesto que obtuvieron de Procine, fue destinado a darle los últimos retoques a la película, “dimos un terminado impecable al largometraje para que no hubiera pretextos de que no pudiera exhibirse en salas comerciales con latos estándares de audio y video”.

Menciona varias problemáticas con las que se enfrentó con la realización de la película, como lo fue la iluminación, y el equilibrio, lo último fue solucionado por medio de un estabilizador de iPhone, logrando que las tomas fueran más precisas y sin el movimiento recurrente que podría generar la mano humana.

Una de las grandes hazañas de dicho filme fue grabar a la gente en la calle de forma natural, debido a la cotidianeidad con la que mucha gente graba con su celular, sin parecer extraño, aseguró en la primera presentación de la película en la Cineteca Nacional.

Marcelo Tobar resaltó que producciones como esta tienen un costo alto mayormente porque la gente merece cobrar, pero hay muchos creativos que están dispuestos a muchos sacrificios con tal de realizar sus obras, afirmó.

Aunque aún no tienen un estimado de cuanto son las ganancias que recibirán con esta propuesta, considera que el público ha tenido una respuesta favorable en taquillas, “solo hay que leer las críticas de la prensa, el premio del Festival Internacional de Cine de Morelia al mejor largometraje mexicano de ficción y los comentarios del público en redes sociales”, dijo.

Dentro de los estándares que menciona Tobar esta que la película debe tener un acabado profesional en su corrección de color y mezcla de audio (no deben estar pixelada, ni el audio debe escucharse distorsionado).

El cine independiente es la creación pura: Marcelo Tobar

Marcelo plantea proponer a Imcine hacer una convocatoria para proyectos de micro presupuesto, “con solo un fideicomiso del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) de cinco millones de pesos, dividido en 10 apoyos de 500,000 pesos a cineastas, se lograría invertir en películas con otras voces, temáticas y frescura”, dijo.

“Los fondos al cine de micro presupuesto serían un aliciente increíble a las voces no filtradas de nuestro México…yo que he recorrido el país con Oso Polar he visto que estamos llenos de cineastas con todo tipo de ideas”, comentó.

Esta iniciativa, menciona, es para que en el país se puedan observar nuevas ideas y no solo los proyectos de “este cine institucional, centralizado y elitista que tenemos ahora, cine de pastelazos”.

La película lleva seis semanas en la Cineteca Nacional y tendrá proyección en 10 salas de la Ciudad de México a partir del próximo 15 de enero.