“La restauración arquitectónica es una actividad detonadora de grandes proyectos de regeneración urbana”, sostiene el arquitecto restaurador Gabriel Mérigo Basurto en entrevista. Explica que hay desarrolladores inmobiliarios, sobre todo en Estados Unidos, que ven al restaurador como un detractor de sus intereses. Sin embargo, revira que los trabajos de restauración bien ejecutados en edificios y monumentos históricos no sólo no van en contra del desarrollo inmobiliario, sino que ofrecen un plus para el desarrollo urbano de urbes tan heterogéneas como la Ciudad de México. “Cada vez se vuelve más un acierto involucrar a los edificios históricos en los proyectos contemporáneos. Hay que cambiar a la óptica convencional”, invita.

Doctor en Arquitectura por la UNAM, Mérigo Basurto es corresponsable de varias detonaciones de desarrollos urbanos y recuperación de espacios en esta ciudad. A él le han sido comisionados trabajos de restauración de edificios y monumentos emblemáticos como el edificio de la Secretaría de Salud, el Monumento a la Revolución, el Frontón México o la Casa Rivas Mercado.

La conversación se da a propósito de la ponencia magistral “Architectural Preservation in Mexico” a la que recientemente fue invitado para impartir en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami.

Ahora conversa con El Economista en un café frente a la Plaza de la República, a unos metros del Monumento a la Revolución y el Frontón México. Refiere que dicha plaza es un ejemplo de cómo los proyectos conjuntos de restauración de edificios y monumentos tienen la capacidad de detonar la actividad social y económica en una zona de la ciudad, que solía ser insegura, hasta transformarla por completo.

Recuperar desde los escombros

Evoca cómo se involucró en los trabajos de rescate del Monumento a la Madre, que sufrió severos daños y derrumbes a causa de los sismos de septiembre del 2017. “Hubo un concurso para restaurar la plaza completa. Pero en el concurso no estaba contemplada originalmente la restauración del monumento. De repente vino el temblor, lo derrumbó; ese mismo día nos llamaron y al día siguiente ya estábamos ocupándonos de él”.

Explica que la restauración de edificios y monumentos patrimoniales se rige bajo principios internacionales muy estrictos. “Se tiene que cuidar la originalidad del monumento, porque finalmente es un testimonio de cómo se vivía en su época. No podemos hacer alteraciones con elementos que no corresponden porque estaríamos falseando la historia”.

No obstante, agrega que hay algunos criterios que permiten intervenir aquellos monumentos tan dañados que es necesaria la reposición de varios de sus elementos. Eso se hace, detalla, a través de la anastilosis, que consiste en la reposición de elementos de una escultura o de una obra arquitectónica, siempre y cuando se tenga la documentación precisa que permita la restitución lo más fiel posible al original.

“Por eso entramos al día siguiente del colapso: para rescatar todos los pedazos y armarlos. Teníamos que captar cómo eran los rasgos originales (de la escultura). Y a partir de eso fuimos armándola con una certeza casi absoluta de que se restituiría con sus características originales”, relata.

Restituir el monumento de 25 toneladas tomó alrededor de un año de trabajo. Mérigo Basurto explica que el ensamblaje de la escultura se hizo de manera horizontal de acuerdo con la información documental. Detalla que se propuso un reestructuración de la escultura a modo de prevenir futuros daños por sismo en ella. “Buscamos la manera de reestructurarla de manera tal que no se alterara la obra del escultor. Se hizo una estructura mucho más grande, con una vigueta de acero, un castillo central mucho mayor; con un colado mucho más homogéneo y se buscó que fuera totalmente vertical”. Para hacer esto posible, precisa, trabajó de la mano del arquitecto Pedro Ramírez Ponzanelli.

Nuevos proyectos

“México ha sido un gran productor de arquitectos de primera calidad”, razona el especialista después de un repaso por las distintas épocas de la arquitectura en el país, desde la virreinal, pasando por la porfiriana y la del México posrevolucionario. “Hay figuras como Luis Barragán que hicieron arquitectura moderna, internacional y mexicana, lo que le valió el premio Pritzker en su momento”.

Considera prioritario que los habitantes de la ciudad generen una conciencia sobre la conservación del patrimonio. Argumenta que es una obligación conservarlo para el futuro. Propone generar esta conciencia desde las escuelas y propiciar una cultura de conservación integral “para no tener que llegar a tratamientos muy agresivos de restauración”.

Sobre los proyectos que tiene en puerta, adelanta que tiene contemplado complementar la Casa Rivas Mercado, en la colonia Guerrero, con la construcción de un edificio que complemente el centro cultural. Esto, dice, “es parte de un proyecto muy ambicioso que pretende ser un detonador socioeconómico de la zona”.

También confirma que está involucrado en un proyecto para recuperar la vida estudiantil y cultural con la que la UNAM dotó al centro histórico, hasta su traslado a Ciudad Universitaria en 1954. “Estamos trabajando en revertir ese proceso de hace 65 años para restituir al centro histórico en sus capacidades socioeconómicas. Vamos a propiciar que estos edificios trabajen con una sinergia y se constituyan como un campus de la UNAM en el centro histórico”.

Detalla que el proyecto considera la instalación de estelas que den referencia de cada edificio y que, además, sean capaces de proveer de información detallada de cada inmueble a través de la tecnología telefónica.

“Buscamos que se desarrolle la ciudad pero siempre con la visión de elevar la calidad de la vida. Las ciudades son para usarse. Tenemos que garantizar a la población que tenga accesos a su ciudad, a sus espacios públicos, que puedan disfrutarla”, concluye.