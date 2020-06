A partir de este 12 de junio y a lo largo de todos los viernes, hasta el 24 de julio, el Centro Cultural España en México (CCEMx), de manera digital, será sede de la tercera edición de la serie de conversaciones Museos Tres Punto Cero, una iniciativa independiente para pensar las prácticas digitales de museos de arte en México, creada y coordinada por el especialista en estrategias digitales de instancias culturales y museos, Alejandro Gómez Escorcia.

“Es un momento en el que todas las series de la vida se están redefiniendo y los museos no pueden quedar atrás. Me di cuenta de que los museos en México no estaban haciendo mucho. Eso me preocupó bastante porque he visto que otros campos sociales están actuando, se están reformulando. Al ver que permanecen en cierta quietud decidimos hacer la segunda edición este mismo año (la anterior se llevó a cabo en abril)”, compartió Gómez Escorcia vía telefónica.

Agregó que en ella se especulará sobre los futuros posibles de los museos, en primera instancia, imaginando sobre sus pasados factibles, es decir, aquello que tendría que dejar de suceder en los recintos después de haberse superado la crisis sanitaria.

La primera mesa de discusión de siete, que se transmitirá este viernes a las 17:00 horas, se titula “¿Quién rescatará a los museos de México? Una discusión sobre ProMuseos” y tendrá como participantes a Baby Solís, maestra en Arte, Análisis y Decodificación de la Imagen Visual; Cuauhtémoc Medina curador en Jefe del MUAC; Daniel Garza Usabiaga, curador e investigador independiente, y Manuel Guerrero, redactor especializado en crítica de arte.

El entrevistado comentó que esta primera mesa obedece a la necesidad de visibilizar aún más e insistir al gobierno federal sobre la urgencia de atender a los museos del país, puesto que las pérdidas económicas por la inactividad están poniendo en riesgo al menos a un sector de este colectivo que, desde mayo pasado, apoyado por ProMuseos, emitió una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que, entre otras peticiones, solicita la detención del proyecto de integración del Bosque de Chapultepec como un conglomerado cultural para destinar esos recursos al rescate de los recintos en riesgo. Hasta el momento, la carta ha sido firmada por más de 4,400 gestores culturales, museógrafos, curadores, académicos, artistas y demás integrantes de la sociedad civil y cultural.

Otras de las interrogantes con las que se titulan las propias sesiones del encuentro son: “¿Prácticas socialmente comprometidas en tiempos de distancia física?”, “¿Qué formas cobra la práctica curatorial en las materialidades digitales?”, “¿Cómo convivirán los cuerpos cuando los museos reabran?”, “¿Es posible hacer mediación artística a través de las pantallas?”.

“En el resto del programa vamos a mostrar una serie de estrategias en línea que tienen que ver con crear arquitecturas especulativas en plataformas diversas, cómo hacer una exposición en Instagram, cómo hacer curaduría pensando en términos digitales, cómo hacer contenidos educativos para los museos a la distancia y a través de la pantalla. Todo esto se va a explorar con la intención de que los museos puedan tener información sobre estas estrategias y pueda duplicarlas, reproducirlas y mejorarlas”.

Asimismo, añadió, se hablará de la dificultad de la virtualización de los museos, no solo por la brecha digital sino por el llamado capitalismo de plataformas, es decir, el empleo recurrente de las redes sociales y medios de difusión más populares con reglas de interacción bien delimitadas.

“Esta reflexión no se ha hecho de manera crítica. Tenemos que encontrar formas de estar conectados con las personas fuera de estas plataformas, lo cual es un reto enorme, porque estamos condicionados por ellas. La idea es que seamos conscientes de que no pueden ser la única opción. Los museos en los últimos años se han mostrado como espacios de pensamiento crítico ante este modo de producción. Entonces, no sólo se trata de pensar las prácticas digitales, sino de estar conscientes de ellas y empezar a imaginar otras soluciones”, refirió.

Las charlas estarán disponibles a través del canal de YouTube del CCEMx.