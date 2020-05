Más de 3.5 millones de casos de Covid-19 y casi 250,000 fallecimientos han sido reportados hasta el momento a nivel global. Desde principios de abril, un promedio de 80,000 nuevos contagios se registran por día. En este momento, la mayor cantidad de casos se ubica en el este de Europa, África, el sureste de Asia y América.

Es parte de la información que la mañana de este miércoles reportó la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante la conferencia de prensa global, vía streaming, encabezada por los doctores Tedros Adhanom, director general del organismo; Maria Van Kerkhove, secretaria técnica del Programa de Emergencias Epidemiológicas, y Michael J. Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias.

Hacia el final de la conferencia, los representantes del máximo organismo para la salud fueron consultados sobre la razón por la que hay tantas diferencias entre los casos confirmados de Estados Unidos y México, a pesar de ser países vecinos y con una fuerte relación comercial y migratoria, y pese a que el virus "no respeta fronteras". Lo anterior, dado que este miércoles los casos en el país vecino ascendieron a más de 1 millón 682,000, mientras que en México hasta la víspera los casos confirmados fueron de 26,025.

"Si observamos solamente los números generales, estos no ofrecerán claridad sobre las dinámicas verdaderas del virus en términos de posibilidades de transmisión. Parte del desafío cuando observamos los números absolutos es que realmente no son números absolutos. Si los analizas como una tasa base de la población, entonces no verás diferencias tan drásticas (entre los países). No estoy familiarizada con la estrategia de rastreo de México, para decir en qué se parece o cuál es la diferencia con otros países. Los números en cada país varían de acuerdo con su propia epidemia y que tan fácilmente se transmite el virus, la manera en la que cada país está rastreando y su posibilidad de rastreo. Pero debemos comparar las tasas a diferencia de los números absolutos. Si miras las tasas, no lucen tan diferentes como sí los hacen los números absolutos entre un país con más de un millón de casos y otro con 26,000 casos", respondió la doctora Van Kerkhove.

Cambiar los hábitos y los sistemas de salud

Esta pandemia y la manera en la que la vida en torno a la salud deberá cambiar a nivel global, mencionó Adhanom, pone sobre la mesa otros temas de cara al futuro, como que, si seguimos el camino que tenemos en este momento, en 2030 más de 5,000 millones de personas carecerán de los servicios esenciales de salud, incluyendo la posibilidad de tener acceso a un médico, a medicamentos básicos e incluso al agua corriente en los hospitales. Mencionó que actualmente en todo el mundo se gastan 7.5 billones de dólares anuales en la salud, lo cual corresponde al 10% del PIB mundial.

"Sin embargo, la mejor inversión es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en los primeros niveles, lo cual salva vidas y ahorra dinero. La prevención no solo es mejor que curar sino más barato. La pandemia de Covid-19 cederá eventualmente, pero no podemos regresar así nada más a la actividad normal. Mientras trabajamos en la respuesta de Covid-19, debemos trabajar intensamente para prepararnos ante la próxima pandemia. Esta es la oportunidad para sentar las bases de un sistema de salud resiliente en todo el mundo. Esto incluye implementar medidas para preparar, prevenir y responder a patógenos emergentes", indicó.

Ante la consideración de varios países alrededor del globo para aligerar sus restricciones ante la pandemia, el director general de la OMS dijo que hay una alta probabilidad de que vuelvan a implementarse las restricciones por el repunte de contagios, dado que no hay pruebas de inmunidad en aquellos individuos que se han recuperado y, mucho menos, garantía de que quienes no lo han contraído hayan superado definitivamente la pandemia.

"Los riesgos de volver a las restricciones es todavía muy real si los países no administran la transición con sumo cuidado y de manera paulatina", advirtió. Por ello, reiteró las seis recomendaciones de la OMS ha hecho públicas para tomar en cuenta antes de relajar las medidas restrictivas:

Que haya un monitoreo permanente, a pesar de que los casos de Covid-19 estén declinando y la transmisión esté controlada.

Que las capacidades de los sistemas de salud estén listos para detectar, aislar, probar y tratar cada caso de Covid-19 y para rastrear cada línea de contacto.

Que los riegos de un brote estén minimizados en casos esenciales, como las instalaciones de salud, asilos y refugios.

Que se hayan instalado las medidas preventivas en los trabajos, escuelas y otros espacios donde la gente tenga que asistir.

Que riesgos de importación de contagios pueden ser controlados.

Que todas las comunidades están totalmente educadas, comprometidas y facultadas para ajustarse a una nueva normalidad.

