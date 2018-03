Este año, en la Galería Nina Menocal decidieron no acudir a ferias de arte para concentrarse en lo que había que hacer en casa. El resultado fueron dos exposiciones que forman parte de la Semana del Arte Contemporáneo, misma que la curadora Nancy Ramírez califica como adecuadas a la situación que México está viviendo: La galería siempre hace cosas fuera de lo ordinario y en esta ocasión queríamos hacer algo especial .

Por un lado, encontramos una intervención en la fachada del edificio de la galería, una intervención descrita como pop-up, un muro simbólico con la imagen de Donald Trump y frases como Trump: You are fired y The Russians are coming : Queríamos hacer algo atractivo que aludiera al tema del momento, por eso que convocamos Carlos Aguirre y a Ciler. La idea del muro era jugar con la palabra, satirizar la crítica y hacer visible nuestra postura. Es arte, todo se vale en el sentido de que no es un acto político, es arte contemporáneo .

Nancy ahonda con respecto a la obra: la idea era hacer un mural e inmediatamente pensamos en Carlos, a quien la galería representa. Él maneja mucho esos temas. Carlos nos dijo que podíamos invitar a Ciler, ellos ya habían trabajado juntos y él había hecho intervenciones públicas. No fue un proceso largo de meditación. Ya teníamos el tema y a los artistas les encantó e hicimos ese pequeño chiste .

La gente pasa y todo el mundo se pregunta ¿qué significa o qué puede hacer?, desde ese punto de vista, esa la utilidad del arte público, es lo que el arte público puede de causar: una pregunta, una reflexión. Por otro lado, es una obra estética porque tiene colores y formas, tiene la cara de Trump y las letras, pero es una obra de arte , menciona.

Por el otro lado, en el interior de la galería, tenemos una exhibición presentada en la modalidad Stand in gallery , de María José de la Macorra, cuya pieza fundamental, llamada Paisaje de rocas y ave , es un bordado-arte en tela color oro viejo, de siete metros de largo, hecho con miles de pequeñísimas chaquiras de vidrio. El objetivo de esta exhibición es activar la sensibilidad de los que vivimos en las grandes ciudades ante la belleza natural.

Al respecto, Nancy comenta: Es sobre el disfrute y el gozo... lo que estamos haciendo es tocar una reflexión desde el otro punto de vista, el interno. Esta artista mira al interior, a lo introspectivo hablando y tocando temas de la naturaleza, opuesto a la sátira y eso queríamos mostrar en el exterior.

Nos perdemos en el día a día con tantas cosas y lo que hace esta pieza es revalorar un tesoro, y hay que vivir y cuidar y despertar esa sensibilidad para regenerar todo este tejido. Antes de accionar o de tener una reacción inmediata, hay que conectar con lo que estamos sintiendo y viviendo. Hay que empezar desde adentro para hacer una acción critica desde el interior. Debes estar bien en tu entorno y con la naturaleza, y luego con todos los seres vivos para luego involucrarte en problemas que no puedes resolver como lo que se expone en el Muro . Esta exhibición te invita a la contemplación y a conectarte con cada cosa , concluye la curadora.

La Galería Nina Menocal se encuentra en Gobernador Rafael Rebollar 56, colonia San Miguel Chapultepec. Para más información entra a www.ninamenocal.com.

