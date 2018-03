Luego de su experiencia como migrante en Canadá, Vicky Araico decidió plasmar sus vivencias en un texto dramático para hablar sobre esta situación que resulta sumamente pertinente en un mundo globalizado. El resultado fue el monólogo Juana in a million, escritor por ella y por el creador inglés Nir Paldi.

Si bien la obra se ubica en Londres, Vicky está convencida de que, por nuestra relación como país con Estados Unidos, es importante hacer una reflexión sobre ese otro que se ve obligado a salir de casa y las razones por las que se va.

Juana in a million, estelarizada por la misma Vicky, sigue el viaje de Juana Gómez Castillo durante sus primeros dos meses como una inmigrante ilegal en Londres. Los encuentros que tiene en tierra extranjera darán forma inesperada a su identidad como mujer y como mexicana, y de paso, las circunstancias la obligarán a revalorar el violento pasado y trágico presente de su país.

Respecto a la escritura de la obra, Vicky nos comenta: “Es un proyecto personal y parte de su poder radica en eso. Escribirla fue muy gratificante, la obra inicia en Canadá (2008), donde tengo mi experiencia y escribo un primer espectáculo, pero era una obra con muchos personajes. Y cuando llego a Londres y me encuentro con un director, me dice esto es un one woman show, lo podemos hacer, sólo hay que escribirlo para monólogo y hay que investigar más”.

“Y nos topamos con este estudio llamado No longer invisible (2011), el cual fue comisionado por Trust for London, la institución filantrópica más grande en Reino Unido, y el Latin American Woman Right’s Service (LAWRS), una organización que da apoyo a mujeres latinoamericanas que sufren de pobreza, abuso y explotación”.

Gracias al estudio antes mencionado, descubrió que la población es cuestión suele ser una población invisible, pues trabaja a “deshoras” (altos turnos de la noche y a muy tempranas horas de la mañana), en trabajos para los que usualmente está sobrecalificada. Y es que usualmente, a diferencia de los migrantes latinos que van a Estados Unidos, los que llegan a Europa suelen tener algún grado universitario, lo cual no necesariamente resulta en una ventaja competitiva. Las condiciones adversas a las que se enfrenta el migrante —según nos cuenta Vicky—, sacuden su vida y lo desestabilizan en muchos sentidos.

La autora e intérprete de la obra considera a Juana in a million como una obra minimalista, ya que se lleva a cabo en un espacio vacío donde se hace énfasis en el uso del cuerpo y el movimiento para contar la historia. Resultan importantes también, además del movimiento y el texto, el uso de la música y la luz.

La obra se estrenó en el Festival Fringe de Edimburgo en 2012, y ha recibido numerosos premios entre los que destacan Premio Fringe First (Edimburgo, 2012), Premio Best One–Woman Show (New York City, 2013), y Premio María Douglas APT (México, 2014).

La composición musical del monólogo corre a cargo de Adam Pleeth, la iluminación es de Arturo Nava y el diseño de vestuario de Kate Rigby. Juana in a million se presentará del 8 de marzo al 15 de abril en el Teatro Orientación, jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 18:00 y 20:00 horas y domingos a las 18:00 horas.

@faustoponce