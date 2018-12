El diálogo que tuvo lugar ayer en las instalaciones de la Cámara de Diputados para discutir y desglosar los ejes de acción del nuevo proyecto de la Secretaría de Cultura fueron resultado de protestas que la comunidad artística sostuvo a las afueras del recinto parlamentario, el martes pasado, y que en un acto de inconformidad y decepción sus reclamos no cesaron hasta que fueron atendidos.

En una comparecencia pública -sin precedentes- la nueva secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, detalló que los recortes al presupuesto de la dependencia que ahora encabeza, y que entra en el Plan de Austeridad del actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, son resultado de un ahorro administrativo y no sustantivo.

“Todos los recursos que se puedan obtener de estos procesos serán bien utilizados de manera permanente, el presupuesto que nosotros estamos proponiendo no vulnera en lo absoluta la actividad sustantiva y artística. Las reducciones están ligadas al proceso de austeridad que tienen que ver con actos y con ejercicios del administrativo ningún proceso cultural está siendo vulnerado desde la Secretaría de Cultura”, contestó a las protestas de la comunidad artística.

Destacó que se hizo una reducción de gastos de operación de al menos 363.4 millones de pesos, los cuales eran destinados a pagar arrendamientos de automóviles y edificios onerosos, así como seguros privados y materiales y suministros de servicios generales.

“Este presupuesto refleja un incremento del 52% para las actividades culturales, para el hecho cultural para las acciones culturales y una reducción sensible en el presupuesto destinado al trabajo administrativo. Ustedes conocen lo que es la burocracia y merma una gran cantidad de presupuesto, tenemos que ser más eficaces y acortar esos trayectos burocráticos. Los trámites y el tiempo que tarda un proceso burocrático para llegar del dinero al hecho cultural es muy largo y ese tiempo se traduce en dinero también”, expresó ante un foro conformado por diputados, la comunidad artística y medios de comunicación.

Cultura Comunitaria como eje de la Secretaría de Cultura

Es la esencia del cambio de la política cultural que plantea esta nueva administración. “Vamos al territorio, vamos a las comunidades y no sólo se trata de llevar (cultura), hay que reconocer la vitalidad que existe en cada comunidad”, expresó Frausto.

Durante su comparecencia en la tercera reunión ordinaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados, Alejandra Frausto dijo que su proyecto hará accesibles los programas de fomento a la creación de cine, los estímulos fiscales para el teatro y las artes y dará oportunidad de participación a los estados, pues más del 80% de las convocatorias para programas culturales son proyectos que se reciben solamente en la Ciudad de México.

La titular de la dependencia detalló que habrá una participación con distintas áreas de gobierno como es la Secretaría de Economía para que empresarios que tienen que ver con la cultura sepan de los estímulos fiscales al interior de la República.

Al concluir el próximo año este nuevo programa pretende atender 966 municipios con 733 mil involucrados, y que con eso empezará la tarea de pacificar el país de la violencia.

“El sector cultural debe de tener la claridad de nuestra parte que serán parte del proyecto cultural que tendrán las puertas abiertas, transparentes, un programa de cultura justo en el que podrá participar no solamente los creadores que han tenido siempre alguna apoyo si no a aquellas comunidades en las que nunca se ha llegado, aquellos municipios en los que nunca ha habido posibilidades de tener una vitalidad cultural permanente, cada comunidad de este país es un centro cultural, no existe un municipio sin creadores y a partir de ahí es de donde vamos a atacar un problema fundamental que es la pacificación del país”.

Ven viable un observatorio ciudadano

“Sin la comunidad cultural, nada” dijo la secretaria después de escuchar el pliego petitorio de los asistentes que propiciaron su comparecencia pública. Entre los puntos más destacados surgió la posibilidad de crear un observatorio ciudadano para tener transparencia absoluta con la participación de la comunidad artística, este último retomado por la propia titular como una propuesta que en un futuro se pueda implementar.

Entre las peticiones los artistas han pedido a la titular la derogación de la actual ley de cultura a fin de retomar el proyecto original de la misma, además de crear un proyecto de ley que garantice el blindaje del presupuesto asignado a cultura y cinematografía tal como lo fija la UNESCO en el 1% del PIB.

