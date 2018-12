Aunque aún no de manera definitiva pues viene la discusión en comisiones y el cabildeo por parte de los legisladores para que la ciencia no se vea tan afectada en este inicio de sexenio, el panorama no luce muy alentador, el gasto total del gobierno de la República para Ciencia, Tecnología e Innovación descrito en el Ramo 38 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se reducirá 13.6%, al pasar de 56,477 millones de pesos en el 2018 a 49,733 millones de pesos propuestos para el 2019.

De entrada, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), órgano máximo regulador en la materia, tendrá 2 ,561 millones de pesos menos para el 2019, pues en el 2018 recibió 27,225 millones 876,510 pesos, y se prevé un recorte para el próximo año para quedar en 24,664 millones 719,642 pesos.

El Anexo 12, dedicado al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, recibió de recursos fiscales el año pasado 76,776 millones de pesos; para este año, la propuesta es de 75,300 millones de pesos, aun con programas que anteriormente no se contemplaban en este rubro.

Varios institutos de investigación y centros de estudios superiores, así como universidades, sufrirán también en sus presupuestos recibidos a través de los recursos fiscales.

Por ejemplo, la Agencia Espacial Mexicana pasaría de 77 millones 821,000 a 62 millones 246,000, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional pasaría de 2,232 millones de pesos del 2018, a 2,176 millones de pesos previsto para el 2019 y el Colegio de México de 561,817 a 528,314.

Además, tres de las instituciones de educación superior más importantes del país como la UNAM, la UAM y el IPN quedarán en cifras inferiores a las del año pasado.

Recorte alcanza a UNAM y UAM

Para la UNAM, en el 2019 se prevé un presupuesto de 37,277 millones de pesos, cuando el año pasado recibió 38,300 millones de pesos. Esto a pesar de que el mismo rector, Enrique Graue, solicitó un aumento presupuestal de al menos 4% para hacer frente a las obligaciones de la institución.

En la Universidad Autónoma Metropolitana, este año se recibiría un presupuesto de 6,738 millones de pesos, mientras que en el 2018 tuvo 7,028 millones de pesos. El Instituto Politécnico Nacional tiene planteado un presupuesto de 16,181 millones de pesos, y en este año tuvo 16,348 millones de pesos.

Para los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad hay buenas noticias, pues se verán beneficiados; por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán pasaría de 311 millones 573,577 a 322 millones 7,751. Cabe mencionar que los institutos nacionales de salud en su conjunto publican más artículos de investigación en revistas arbitradas internacionales que cualquier otra institución de investigación científica en México.

Otro dato relevante es que el Tecnológico Nacional de México (TecNM), aumentará su presupuesto. De 1,554 millones 485,540 sube a 1,979 millones 269,803. En este rubro es donde se plantea integrar 100 universidades que prometió el presidente López Obrador como parte del programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García 2018-2024.

La propuesta no es esperanzadora para la ciencia y la tecnología en México; sin embargo, hay que recordar que en los últimos 10 años ha habido ajustes al alza en este rubro entre la propuesta que manda el gobierno y el presupuesto que aprueban los diputados, así que tendremos que estar atentos al cabildeo que logre este grupo de legisladores encabezados por María Marivel Solís Barrera, del partido Morena en Diputados, y de Beatriz Paredes Rangel del PRI, en el Senado, ambas presidentas de la Comisión de Ciencia y Tecnología en sus respectivas Cámaras.

[email protected]