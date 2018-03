Hoy se inaugura en Huerto Roma ?Verde la exposición True to Our Roots, la cual está integrada por el trabajo plástico de Andrea Peña y de piezas de la diseñadora de modas Andrea Guzmán (Leonidas). La muestra busca conectar al espectador con la naturaleza para, de alguna manera, echar raíces y generar conciencia de nuestro lugar en el universo.

La artista Andrea Peña nos platica al respecto: Andrea Guzmán y yo siempre tuvimos ganas de hacer algo juntas. Estábamos metidas en los textiles y los pigmentos naturales... ella se quedó en el diseño de moda y luego me fui al arte y todo eso de los pigmentos textiles me lo llevé a la pintura. Ambas llevamos un estilo de vida de conciencia; de querer hacer que nuestro trabajo genere conciencia en la gente y que podamos ayudar así al medio ambiente a través de regresar a nuestras raíces y de volver a conectarnos con nosotros mismos .

Para Andrea Peña, hacer la exposición en Huerto Roma (Jalapa 234, entre Coahuila y Campeche, colonia Roma) resulta sumamente interesante y acertado, ya que considera que es un punto donde podemos conectar con la naturaleza sin perder la identidad de ciudad.

Toda la obra es sobre el camino que me llevó a volverme a conectar con la tierra. Me fui a vivir a Tulum y me di cuenta de la vida que hay alrededor de nosotros. Encontré que somos iguales que la tierra, y que tenemos una conexión con ella y el universo. Y que estamos en este universo por algo, y que por más pequeños que seamos, somos importantes en todo este espacio , ?comenta Andrea.

Lo anterior llevó a la artista a un cambio de conciencia: Te das cuenta cómo eres tú con los demás, al poner atención en el presente ves los detalles. En todo sentimiento, enojo y acción, te das cuenta de cómo hablas con las personas, de lo que dices y de tus acciones hacia los otros. Si empiezas a cambiar estos aspectos en tu vida, los de alrededor se van contagiando y empiezas a generar un cambio. Creo que todo eso me lo ha dado el reconectarme conmigo misma y con la tierra .

Andrea Peña presentará 13 piezas pictóricas en una colección titulada El símbolo de mi tejido, realizadas con pigmentos naturales; abstracciones inspiradas en el color de la tierra y el universo, y por supuesto, una expresión de la visión de la artista.

Por su parte, Andrea Guzmán presentará su colección de moda Leonidas Ethical Clothing, con ropa hecha de manera ecológica, con productos, basada en la sustentabilidad.

El evento durará dos días. Comenzará el miércoles a las tres de la tarde, día en que la artista y diseñadora presentarán sus proyectos y una proyección de mapping (se proyectarán imágenes del macro y micro cosmos).

Huerto Roma Verde es un espacio dedicado a desarrollar, impulsar y fomentar el modelo integral de regeneración urbana cuyo fin es generar comunidad y provocar el desarrollo de ciudades sustentables y resilientes. Conoce más en www.huertoromaverde.org

