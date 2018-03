Durante los Screen Actors Guild Awards (SAG) el domingo por la noche, la mayoría de las celebridades en el escenario se pronunció de alguna manera contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre la inmigración, que prohíbe a refugiados y personas de siete países principalmente musulmanes entrar a Estados Unidos.

Buenas noches, compañeros de la SAG-AFTRA y a todo el mundo en casa y a todos en los aeropuertos que pertenecen a mi América , dijo el anfitrión Ashton Kutcher al inicio del show. Tú eres parte del tejido de lo que somos, y te amamos y te damos la bienvenida .

Julia Louis-Dreyfus, al recibir el premio por su actuación en Veep, se puso seria cuando criticó la orden ejecutiva. Soy la hija de un inmigrante. Mi padre huyó de la persecución religiosa en la Francia ocupada por los nazis. Y yo soy una patriota estadounidense y amo este país. Y porque amo este país estoy horrorizada por sus imperfecciones. Y esta prohibición de los inmigrantes es su defecto, no es estadounidense , dijo, leyendo una declaración hecha por el Gremio de Escritores. Nuestros gremios son sindicatos de narradores que siempre han acogido a los de otras naciones y de diferentes creencias, que desean compartir su creatividad con América. Les estamos agradecidos. Estamos con ellos. Lucharemos por ellos .

La estrella de Orange is the New Black, Taylor Schilling, tomó el micrófono cuando su elenco ganó el mejor conjunto de comedia. Estamos aquí representando a un grupo diverso de personas, representando a generaciones de familias que han buscado una mejor vida aquí, desde lugares como Nigeria, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Irlanda , dijo. Y sabemos que va a depender de nosotros y de todos ustedes, probablemente, seguir contando historias que muestren que lo que nos une es más fuerte que las fuerzas que nos quieren dividir .

Mahershala Ali de Moonlight estaba al borde de las lágrimas en su discurso por mejor actor de reparto, quien ganó por interpretar a un narcotraficante preocupado por su sexualidad. Creo que lo que he aprendido de trabajar en Moonlight es ver lo que sucede cuando persigues a las personas. Se encierran en sí mismos. (...) Espero que hagamos un trabajo mejor. Cuando nos quedamos atrapados en las minucias, los detalles que nos hacen diferentes, creo que hay dos maneras de ver eso: hay una oportunidad para ver la textura de esa persona, las características que los hacen únicos y, luego, está la oportunidad de hacer una guerra al respecto .

El poderoso discurso de Taraji P. Henson tocó temas similares cuando aceptó el premio por Hidden Figures, sobre las científicas negras que trabajaron en la NASA en los 60. Esta historia es de unidad. Esta historia es lo que sucede cuando ponemos nuestras diferencias a un lado y nos unimos como raza humana , dijo a la audiencia.

John Lithgow, que ganó por el drama de televisión The Crown, dio un giro al famoso discurso de Meryl Streep en los Globos de Oro, que le valió la ira de Trump al llamarla una actriz sobrestimada . Lithgow la llamó una gran actriz subestimada que de alguna manera logró expresar mis pensamientos exactos hace tres semanas .

La estrella de Scandal, Kerry Washington, ofreció una defensa preventiva sobre por qué las estrellas de Hollywood tienen todo el derecho a hablar. Mucha gente está diciendo ahora que los actores no deben expresar sus opiniones cuando se trata de política , dijo. Pero la verdad es que los actores son activistas de todas formas, porque encarnamos el valor y la humanidad de todas las personas .

El caso de Asghar Farhadi

La orden ejecutiva del presidente Donald Trump que prohíbe la entrada de visados de Irán y otros seis países se hará sentir en los Óscar de este año.

El aclamado director iraní Asghar Farhadi, cuya película The Salesman está nominada a la mejor película extranjera, anunció que no estará en los premios, aunque le concedieran una exención de viaje.

En un comunicado publicado por primera vez en el New York Times, Farhadi explicó que había planeado asistir a la ceremonia de febrero, sobre todo, porque muchos en la industria cinematográfica se oponen al fanatismo y al extremismo que se están produciendo más que nunca . Pero Farhadi escribió: Ahora parece que la posibilidad de esta presencia está siendo acompañada de excusas que no son de ninguna manera aceptables para mí, aunque se hicieran excepciones para mi viaje .

En una declaración el sábado, un portavoz de la Academia dijo que como partidarios de los cineastas y los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo, nos resulta extremadamente preocupante que Farhadi y su elenco pudieran ser excluidos de ingresar a EU.

Antes, la actriz iraní Taraneh Alidoosti anunció que tampoco acudiría a estos premios, refiriéndose a la restricción de viajar como racista .

Los líderes católicos ?alzan la voz

Trump, quien ganó la mayoría de los votos católicos, enfrenta una fuerte oposición de obispos católicos y líderes sin fines de lucro que están emitiendo declaraciones enérgicas.

Creemos en ayudar a todos aquellos que son vulnerables y huyen de la persecución, independientemente de su religión , dijo el obispo Joe Vásquez de Austin, Texas.

Las acciones de Trump han asustado a muchos líderes católicos, dijo John Carr, un antiguo director de Políticas de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

Es tan impresionante, la escala de la misma, la inmediatez de ella, la franqueza de la misma , dijo Carr, quien ahora es director de la Iniciativa sobre Pensamiento Social y Vida Pública Católica en la Universidad de Georgetown, Washington. Esto recordará a la gente que hubo momentos en los que las personas que eran católicas no eran bienvenidas por su origen y su creencia .

La Iglesia católica tiene una larga historia de ayudar a los refugiados a establecerse en Estados Unidos, 86 diócesis católicas, de las 196 que existen en este país, están involucradas activamente en el reasentamiento de refugiados de alguna manera, según una portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos de ese país.

Los líderes católicos recuerdan las muchas observaciones del Papa Francisco en apoyo a los refugiados. El Papa dijo en otoño que la gente no puede defender el cristianismo por ser contra los refugiados y otras religiones , agregando que el pecado que Jesús condena más es la hipocresía.

Es hipocresía llamarse cristiano y perseguir a un refugiado o alguien que busca ayuda, que tiene hambre o sed, echar a alguien que necesita mi ayuda , dijo el Papa en octubre.