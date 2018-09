La calle atronadora aullaba en torno mío. / Alta, esbelta, enlutada, con un dolor de reina / Una dama pasó, que con gesto fastuoso / Recogía, oscilantes, las vueltas de sus velos, escribió Charles Baudelaire sobre el encuentro fortuito en las calles del París del siglo XIX, en medio de la masa urbana, con una mujer cuya visión le asaltó como infatuación.

Sobre la belleza de la mujer que fascinó a Baudelaire al grado de llevarlo a escribir los versos de “A una transeúnte” —de las primeras obras que tienen en el espacio urbano un lugar de experiencia estética—, hasta ahora debimos imaginarla siguiendo la descripción ensayada por el poeta. Gracias a un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de Michigan, podemos decir —forzando licencias poéticas— que debió ser 25% más atractiva que Charles B., el cual, si bien es una de las cumbres de la poesía francesa, —hay que decirlo— no era físicamente muy agraciado.

Foto: Wikipedia

Aspirational pursuit of mates in online dating markets —y que puede traducirse como “Búsqueda aspiracional de parejas en los mercados de citas en línea”— es el título del trabajo realizado por los investigadores Elizabeth Bruch y Mark Newman, quienes echando mano de la data de una popular página web de citas online en Estados Unidos, y tamizándola con los algoritmos de PageRank —la herramienta de Google para jerarquizar elementos de un conjunto de acuerdo a su relevancia— encontraron una forma nueva y objetiva de medir y clasificar la deseabilidad de las personas.

Tan mistérico era atraer la atención de alguien más guapo para los parisinos del siglo XIX como lo es hoy para los cuentahabientes de los servicios de citas online.

Sociólogos y biólogos evolutivos han dedicado esfuerzos a desentramar las relaciones humanas y, particularmente, el fenómeno de que las parejas suelen coincidir en edad, nivel educativo, puntos de vista y en atractivo físico. Hasta ahora existen dos teorías predominantes para explicar esto. La primera indica que las personas conocen su propio atractivo y escogen a alguien similar; la segunda se decanta por la hipótesis de que todos buscan a la persona más atractiva.

El estudio de Bruch y Newman, a partir de lo analizado en el sitio web de citas —descrito como uno muy popular en Estados Unidos y de uso gratuito—, da elementos que apoyan la segunda teoría. Pero con matices. Los investigadores encontraron que la competencia por conseguir pareja crea una jerarquía basada en el nivel de atractivo, y que tanto hombres como mujeres buscan a parejas más atractivas que ellos mismos de forma sistemática, sin que esto signifique buscar al ejemplar más bello del mercado.

Midiendo la popularidad de los usuarios de la web de citas con base en los mensajes recibidos, los investigadores determinaron el nivel de atractivo de cada uno. Así, a mayor cantidad de mensajes, mayor popularidad, luego entonces, mayor atractivo. Usaron también otro indicador: el atractivo de quienes enviaban los mensajes, pues, según los investigadores, “si nos contactan personas atractivas, entonces se supone que somos más deseables”.

El misterio del nivel de atractivo de la transeúnte que embelesó a Charles B. está cada vez más cerca de develarse.

Por un ejemplar más atractivo... y tú eres el referente

Gracias a los algoritmos de PageRank, los investigadores de la Universidad de Michigan encontraron que los miembros del sitio de citas buscaban todas las veces a personas con mayor atractivo, o dicho de otro modo, con más popularidad que ellos en el servicio de búsqueda de pareja.

Pero es tan cierto hoy como hace dos siglos que “no hay loco que coma lumbre”. Los contactos con personas que superan el atractivo propio se envían a quien se calcula intuitivamente que podría responder. Y esta intuición fue mesurada por los investigadores, logrando determinar que, en promedio, quienes buscan pareja envían mensajes a prospectos que les superaban 25% en popularidad-atractivo.

Con estos hallazgos se puede pensar que quienes mandan más mensajes a más personas son los que puntean con menos atractivo, estrategia básica para aumentar sus posibilidades de obtener respuesta. El sentido común y los prejuicios pierden otra partida: el estudio indica que son quienes tienen mayor atractivo los que envían más mensajes a personas con menor atractivo.

Verdades de los menos agraciados: envían mensajes más largos y elaborados a las personas más atractivas. Y aquí de nuevo los versos de Baudelaire: Agilísima y noble, con dos piernas marmóreas. / De súbito bebí, con crispación de loco. / Y en su mirada lívida, centro de mil tomados, / El placer que aniquila, la miel paralizante.

Se concilian así, según los investigadores, las dos teorías sobre la dinámica de búsqueda de pareja. Las personas deben ser conscientes del nivel de atractivo propio, para entonces buscar a personas con mayor atractivo, que no a las más atractivas. Esto es, nadie buscará a una supermodelo si esta le rebasa en atractivo en una proporción mayor a 25 por ciento.

Los investigadores, con benevolencia, recomiendan a los menos atractivos enviar el doble o triple de mensajes a personas bien parecidas, para aumentar sus posibilidades de éxito.

En el caso de Charles B., podemos determinar con cierta certeza que la mujer a la que le compuso uno de los poemas inaugurales de la Modernidad no era de una belleza universal. Era guapa, sí, toda vez que superaba al poeta 25% en atractivo. No obstante, el poeta maldito no tuvo éxito, y termina sus versos así:

¡En todo caso lejos, ya tarde, tal vez nunca!

Que no sé a dónde huiste, ni sospechas mi ruta,

¡Tú a quien hubiese amado. Oh tú, que lo supiste!