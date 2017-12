Invertir en productos que tienen contacto directo con la piel es tan importante como destinar tu dinero en un auto o en un lugar dónde vivir.

En épocas navideñas los productos cosméticos incrementan sus ventas hasta en un 40% debido a que son de las primeras opciones de regalos para las fechas decembrina.

Al adquirir un producto cosmético en lo primero que se fijan algunos es en el precio y la gran mayoría centran su atención en qué tan efectivo es el producto o en el prestigio de la marca.

Según el estudio “El acné, uno de los problemas más comunes de la piel” realizado por la secretaria de Salud en enero del 2016, menciona que uno de los padecimientos más graves es la aparición de acné, como consecuencia de usar el maquillaje no adecuado, en segundo lugar aparece el mal aseo de la piel y en tercero la alimentación baja en fibra.

En los envases de todos los productos siempre están presente alguno de los símbolos donde se especifica que tiempo de vida tiene el producto, a base de qué esta elaborado, si cuenta con certificado de cosmetología o incluso si fue experimentado con animales.

El significado de los símbolos cosméticos es información que viene en los envases y esto ayuda a que los consumidores decidan si les conviene o si va de acorde a su ideología.

Uno de los símbolos más significativos que encontramos es el Certificado Vegano; Este símbolo se encarga de decirle al consumidor que es elaborado de manera totalmente vegana, es decir que únicamente se utilizaron plantas para su elaboración.

Conejo: Al ver un conejo de perfil significa que ese producto no fue testeado en animales durante su elaboración.

Libro con mano: Este símbolo refiere a la información que contiene el producto, como el envase es pequeño se invita a visitar el sitio de la marca del producto para mayor información o se indica al consumidor a que vaya al interior del empaque para continuar conociendo el producto.

Tarro con número: Este tarro siempre va a ir acompañado de una “M” con un número el cual indica la caducidad del cosmético una vez que ya fue abierto.

Circulo verde: Este círculo con flechas hace referencia a que la compañía cumplió con la legislación vigente del Green dot (punto verde) es decir que no hace daño al medio ambiente cuando sea desechado.

ECOCERT: Ovalo que va acompañado con la palabra “ecocert” al centro da sentido a que el producto es totalmente ecológico y que se desarrolló en un entorno dónde no usan pesticidas, haciendo referencia con este sello que cuenta con el certificado de cosmética ecológica por lo tanto no daño al medio ambiente y mucho menos se usaron animales para su desarrollo.

E: La “E” que casi forma un circulo por completo indica el contenido neto del envase del producto.

Triangulo de reciclaje: Este símbolo varia respecto a el dato que se encuentre en el centro de triangulo porque se ponen las iniciales o la abreviatura del tipo de plástico que está elaborado el envase que protege al producto.

Algunas de las iniciales que tienen los frascos o tarros son:

Pet/ envase de Polietileno Terftalato

Pead/Polietileno de Alta densidad

PVC/Poli- Cloruro de Vinilo

PEBD/ Polietileno de Baja Densidad

PP/ Polipropileno

PS/ Poliestireno

Entre estos símbolos que son los más comunes puede aparecer “No parabens, no sulphates, oli free” que indican que no contiene los químicos ya mencionados; las siglas BDIH también se puede encontrar en los frascos o envases de los cosméticos, estas siglas es un sello de origen alemán que da la certeza de que no daña el medio ambiente.

Las consecuencias de no saber leer lo que significan los símbolos puede traer consecuencias en la piel como dermatitis, acné o alergias lo cual reparar el daño que esos productos ocasionan puede llevar hasta un año de tratamiento, con una inversión mínima de 400 pesos por consultar a un dermatólogo sin mencionar el costo de los fármacos que se requieran.

