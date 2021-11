Los Programas Universitarios para Mayores (PUM) tienen como objetivo ofrecer a los adultos mayores la oportunidad de un envejecimiento activo con la consiguiente mejora de su calidad de vida. Esta incluye la salud física, la salud psicológica, la independencia, las relaciones sociales, un entorno del que participar y una espiritualidad o creencia.

En muchos casos la jubilación o viudedad conducen al aislamiento, la pasividad, el sedentarismo y, finalmente, la depresión, que se experimentan como rechazo social y aceleran el deterioro de la salud física.

Estos programas no sólo proporcionan nuevos conocimientos. Casi más importante es la oportunidad de socialización, con la consiguiente mejora afectiva de los alumnos senior. Es fundamental que, para poder aprovechar estas oportunidades y participar activamente en la sociedad, estos alumnos “adquieran continuamente conocimientos y aptitudes en tecnologías actuales”.

El momento que vivimos actualmente impone seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Así se refleja en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que exige una educación inclusiva, equitativa y de calidad y oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Una oportunidad para reengancharse

Volver o ir por primera vez a la universidad después de los 60 es un remedio o una oportunidad para participar activamente en la sociedad y beneficiarse. Las relaciones sociales y las conexiones de confianza son esenciales para el bienestar.

Algunos motivos por los que las personas mayores que ya no pueden aspirar a la promoción laboral deciden acudir a estos programas son: indagar en un tema de interés; comprender a la sociedad actual, su historia y sus cambios; permanecer activos y creativos; o simplemente evitar la exclusión.

Estos programas superiores nacen a raíz de la demanda de la población, demanda que surge de dos necesidades básicas: seguir formándose en el ámbito cultural y mantener unas relaciones sociales. Partiendo de una base instructiva y académica, los PUM preparan al alumnado para afrontar los obstáculos cambiantes de la sociedad actual.

El impacto de la pandemia

El 14 de marzo de 2020, ante el embate de la covid-19, fueron suspendidas sin previo aviso las actividades del Campus de la Experiencia de UIC Barcelona, al tratarse su alumnado del colectivo más vulnerable de la universidad. Dos días después, le siguió toda la universidad.

Clases, talleres, grupos de investigación, salidas y actividades quedaron de pronto clausuradas y sus 56 alumnos confinados en sus domicilios. Del mismo modo, la gran mayoría de los Programas Universitarios para Mayores de las restantes universidades suspendieron toda actividad.

Con el confinamiento, todo lo explicado anteriormente quedaba truncado de raíz, precisamente cuando estas personas lo iban a necesitar más, al afrontar un período largo e incierto de un todavía mayor aislamiento y pasividad forzados. En estas circunstancias, ¿cuál debía ser la respuesta?

Transformación en línea

En el Campus de la Experiencia de UIC Barcelona decidimos que había que hacer todo lo posible por mantener virtualmente la actividad programada; y ayudar a todos los alumnos y a otros mayores que se añadieran a saltar la brecha digital para mantenerse en contacto y activo.

Se trabajó en dos líneas paralelas:

La atención personalizada. Para ello, se reclutó a voluntarios digitales, universitarios jóvenes que se ponían en contacto con los mayores que necesitaban ayuda. Se implantó una figura de coordinación para cada aula del Campus de la Experiencia, que acompañaba a todos los alumnos de una misma clase y al profesor a lo largo de la conexión y ayudaba a los que tenían dificultades para la conexión, que muchas veces se solucionaba por teléfono.

Sólo se perdió un día de docencia y, con la experiencia acumulada en los meses de marzo a julio, se preparó el programa del curso 2020 a 2021 en línea, tanto para los alumnos ya matriculados como para los 46 nuevos alumnos que se matricularon.

Lo más valorado

A raíz de esta experiencia, nos pudimos dar cuenta de las cosas que más valoran los alumnos:

La programación académica y de actividades (clases, talleres, grupos de investigación, salidas, concursos, fiestas, etc.).

La ayuda para saltar la brecha digital.

Y, lo más importante, con los recursos digitales y la presencialidad, alcanzar una intensa socialización entre los alumnos, y crear y fortalecer relaciones de mutuo conocimiento, colaboración y afecto entre los distintos miembros del Campus de la Experiencia.

Desde que se inició esta campaña, son muy escasos los alumnos que han abandonado el programa y muchos los que se han incorporado al Campus de la Experiencia: se ha pasado de los 56 alumnos a los más de 140 actuales, lo que contrasta con lo ocurrido en los PUM de otras instituciones en Cataluña (según el consorcio de la Xarxa Vives de universidades, el alumnado ha descendido una media de un 41,2 %).

Saltar la brecha digital

Las personas mayores, en su práctica mayoría, están capacitadas para saltar la brecha digital si:

Están suficientemente motivados. Cuentan con el apoyo individual necesario en el momento inicial. Se cuida la accesibilidad de los instrumentos digitales.

Los PUM fomentan la socialización y afectividad de los mayores. La formación online, cuando no es posible la formación presencial –que es siempre preferible–, puede suplir la presencial si se cuidan estos factores. Esta fórmula, que esperamos no sea necesaria de forma general, servirá para acoger a los alumnos que, por dificultades de movilidad, distancia, etc., no puedan participar presencialmente.

Mavi Maestre Gómez, PDI i coordinadora Campus de la Experiència PDI Facultad de Ciencies de l'Educación, Universitat Internacional de Catalunya and Dr. Salvador Vidal Raméntol, Vicedecano de la Facultat de Educación. Investigación sobre didáctica de las matemáticas. Professor de Didáctica de las matemáticas. Pf. de Dinámica de grupos. Coordinador Académico del Campus de la Experiencia de la UIC. Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.