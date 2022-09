¿Qué se sabe sobre la nueva subvariante de Ómicron BA.4.6?

La recientemente identificada variante de Ómicron BA.4.6, candidata a desplazar a BA.4 y BA.5 como variante dominante, es una mutación de tipo recombinante, que se produce cuando dos variantes que infectan a una misma persona forman una nueva mutación genética que se asocia a evasión inmune, por lo que sería más transmisible, pero no más grave.

La variante Ómicron ya conocida desde que se detectó en noviembre de 2021 pertenece al linaje de nomenclatura Pango B.1.1.529), clasificada como variante de preocupación (VOC) por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se divide en los siguientes sublinajes desde su aparición en Sudáfrica: BA.1, BA.1.1, BA.2, BA.3, BA.4 y BA.5.

BA.4.6 es un sublinaje de la variante BA.4 de Ómicron, "alias" científico de B.1.1.529.4.6.1, que se ha encontrado principalmente en Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. Los virus de este sublinaje contienen una mutación específica en un receptor molecular que se ha encontrado antes en otras variantes de interés, es decir, las que se vigilan una vez detectadas para ver cómo evolucionan y se rastrean y monitorizan a partir de análisis de datos de secuencias.

El sublinaje BA.4.6 de Ómicron tiene, en concreto, una mutación en un sitio antigénicamente significativo conocido (S: R346T) y una aparente pequeña ventaja de crecimiento en comparación con BA.5.

La subvariante BA.4.6 ha sido designada el 1 de septiembre tras la notificación de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKSHA en sus siglas inglesas) a raíz de su identificación el pasado 15 de agosto fruto de monitoreos de vigilancia y datos preliminares notificados por la Universidad de Oxford.

El sublinaje BA.4.6. representaba en agosto, cuando detectó, aproximadamente el 3,3% de las muestras de casos notificados en Reino Unido y el 9% en Estados Unidos. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades estadounidense (CDC) creen que, a partir de modelos predicitivos extrapolables, BA.4.6 podría estar desplazando a BA.4 en Estados Unidos y hay estudios predictivos que consideran que supere con el tiempo a otras como la BA.5 o la BA.2.75 en Europa, Norteamérica y Oriente Medio mientras la BA.2.75 ocuparía el lugar de BA.5 en Asia y Oceanía.

Un linaje es un grupo genéticamente estrechamente relacionado de variantes de virus derivadas de un ancestro común. Una variante tiene una o más mutaciones que la diferencian de otras variantes del SARS-CoV-2, mientras que una varainte recombinante como la BA.4.6 se genera a partir de la combinación de material genético de dos variantes diferentes. Como era de esperar, durante la pandemia se han documentado y se vigilan múltiples constantemente variantes del SARS-CoV-2 que van surgiendo durante la evolución natural del virus.

No obstante, este "desplazamiento en la incidencia de variantes" no tiene por qué suponer no tiene por qué suponer una peor evolución de la pandemia dados los altos niveles de inmunidad híbrida por vacunación o infección previa.

Los últimos sublinajes de Ómicron más conocidos para el gran público son los BA.4 y BA.5, identificados por primera vez en Sudáfrica a principios de este año, que a su vez eran un 10% más transmisibles que BA.2 por su capacidad para evadir parcialmente la inmunidad por vacunación o infección previa (incluida la infección previa por BA.1).

No obstante, tras varios meses como variantes dominantes por su mayor capacidad de transmisión y evasión a la respuesta inmune, no hay evidencias de que estos sublinajes, aunque más transmisibles, sean más graves que sus antecedentes salvaje, alfa, beta y gamma, que causaron la inmensa mayoría de casos graves y fallecimientos.

Las variantes que se están monitoreando, como es el caso de la B.A 4.6, no representan a priori un riesgo significativo o inmediato para el público. No obstante, es probable que presente un efecto potencial sobre los tratamientos existentes, quizá síntomas más severos o mayor capacidad de transmisión.

Los múltiples linajes y sublinajes de variantes preocupantes bajo vigilancia se enmarcan dentro de Ómicron a menos que surjan suficientes evidencias de que las características del virus son considerablemente diferentes a la variante preocupante a la que pertenecen. Si esas evidencias surgen, la OMS decide si la designación de la variante emergente justifica que la OMS le atribuya una denominación distinta, algo que por ahora no ha sucedido.

Los investigadores señalan que la nueva variante, al ser sublinaje Ómicron, respondería en principio a la pauta vacuna de tres dosis aunque los ensayos de neutralización de pseudovirus realizados en BA.4.6 muestran que los títulos de neutralización se reducen a la mitad en comparación con la respuesta de BA.4 o BA.5 a una triple dosis de la vacuna Pfizer BNT162b2, señalan los CDC.

Pero su aparente menor respuesta a las vacunas no es algo intrínseco a una mayor peligrosidad de esta variante, sino que la respuesta de una vacuna o tratamiento puede producirse con otras variantes. Por ejemplo, uno de los anticuerpos monoclonales anticovid, sotrovimab, ha perdido su eficacia inicial debido al sublinaje BA.2, por lo que la FDA ha retirado su autorización, dando prioridad a Paxlovid y remdesivir en pacientes de riesgo con Covid de leve a moderada, o bien bebtelovimab si hay indicación de emplear un anticuerpo.

Mutación, linaje y variantes

Los virus como el SARS-CoV-2 evolucionan continuamente a medida que se producen cambios en el código genético (causados por mutaciones genéticas o recombinación viral) durante la replicación del genoma.

Para llevar a cabo investigaciones de brotes locales y comprender las tendencias nacionales, los científicos comparan las diferencias genéticas entre los virus para identificar variantes y cómo se relacionan entre sí.

Mutación: Una mutación se refiere a un solo cambio en el código genético de un virus. Ocurren con frecuencia y hay multitud bajo escrutinio, pero solo a veces cambian las características del virus.

Linaje: Un linaje es un grupo de virus estrechamente relacionados con un ancestro común: el SARS-CoV-2, que tiene muchos linajes y todas son causa de Covid-19.

Variante: Una variante es un genoma viral (código genético) que puede contener una o más mutaciones. En algunos casos, las organizaciones de salud pública pueden designar un grupo de variantes con cambios genéticos similares, como un linaje o un grupo de linajes, como Variante bajo control (VBM, en sus siglas inglesas), Variante de preocupación (VOC) o Variante de interés (VOI) debido a atributos y características compartidas que pueden requerir una acción de salud pública.

Variante recombinante: El genomas de dos variantes que han infectado a una persona al mismo tiempo se combinan durante el proceso de replicación viral intercambiando fragmentos enteros de material genético para formar una nueva variante diferente de ambos linajes parentales.