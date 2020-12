Luego de que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, pidió a México Wtomarse en serio el control de la epidemia de Covid-19W, porque el país se encuentra en una situación grave, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que respeta su opinión.

"No le tengo que responder nada al doctor Tedros, le tengo gran respeto. (…) Si uno oye textualmente lo que dijo el doctor Tedros lo dice de una manera distinta a la que los medios en México quisieran orientar por alguna razón. Lo que dijo es: todos debemos tomarnos muy en serio la epidemia y se refiere a lo que decimos aquí todas las noches, la epidemia no ha acabo, la epidemia es un fenómeno global, afecta a toda la humanidad en distintos ritmos calendarios va ir afectando a los distintos países”, dijo el funcionario federal.

Afirmó que tiene claro que “no es momento de relajar la atención, la disciplina a estas medidas (de control epidémico). Ahorita, por ejemplo, la sociedad debe reaccionar frente a esto. El doctor Tedros no es que me lo diga a mí, o al Secretario de Salud o al Presidente, quizá habría mandando un comunicado diplomático si fuera ese el caso”.

“Siempre he pensado que haya opiniones, que haya pluralidad de opiniones, que haya libertad, cada quien expresa su punto de vista, se hace responsable de él, aporta la evidencia necesaria para sustentar su argumento. Si la tiene, qué bueno que la presente. Si no la tiene se toma en ese momento como una opinión, pero me parece respetable que cada quien opine”, dijo López-Gatell.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional sobre el avance de la pandemia de Covid-19 en México, el médico especialista -sobre lo dicho por Tedros Adhanom- dijo: “es lo que presentamos todas las noches. Recuerden lo que dijimos en marzo: preparémonos para una epidemia larga; en octubre habrá un repunte de contagios; empezó octubre y empezaron a aumentar los contagios. En todo momento es importante que tengamos claro que la epidemia no ha acabado ni en México ni en América ni Europa, ni en el mundo entero”.

Argumentó que “todas las sociedades están fatigadas de vivir en una condición extraordinaria con el fenómeno ciertamente natural que no se había presentado en 100 años en el mundo entero. Por periodos tendremos exacerbaciones como ocurrió en Europa, ya está en una fase descenso en promedio de siete días. En México y en América estamos todavía en una fase de ascenso que muy probablemente se exacerbará hasta enero”, dijo.

Finalmente, López-Gatell hizo un llamado a las personas que presenten signos y síntomas de Covid, que acudan temprano al hospital para salvar la vida.

“Hemos enfatizado la importancia de acudir tempranamente a los hospitales, en la medida que se reduzcan los tiempos de llegada a los hospitales; vamos a tener personas que llegan con Covid pero en una fase recuperable, que no se han dañado los órganos por la falta de oxigenación”, apuntó.

