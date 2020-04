Un informe de la Escuela de Londres en Higiene y Medicina Tropical (LSHTM, por sus siglas en inglés) citado por la BBC indicó que no ha sido demostrado científicamente que el coronavirus pueda hospedarse y sobrevivir en alimentos para contagiar posteriormente a los humanos. Pero eso no quiere decir que no existen cero riesgos de la existencia de alimentos contaminados con el virus, por lo que LSHTM recomendó limpiarlos, separarlos, congelarlos y cocinarlos de la manera apropiada para alejar cualquier tipo de contagio o bacterias.