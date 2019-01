Todos queremos estar, sentirnos y vernos saludables, pero en muchas ocasiones no sabemos cómo lograrlo. El mes de enero es tradicionalmente el momento en el que muchas personas comienzan con nuevos proyectos que intentan lograr este fin, pero en poco tiempo estos propósitos se desvanecen. ¿Qué pasa con las personas que no pueden concretar proyectos en pro de lograr bienestar?

Valeria Lozano, coach de Hábitos, explica que normalmente no entendemos de dónde vienen estos nuevos comportamientos y en ese sentido queremos cambiar lo que no está equivocado: “Digamos que lo que se quiere cambiar es el comportamiento y no la raíz del mismo, por eso batallamos, es pesado, difícil y muchas veces terminamos más desmotivados.

“Los hábitos se guardan en el inconsciente, de ahí vienen la mayoría, es por ello que muchas veces no nos damos cuenta que la mayoría de estos comportamientos ya vienen desde la infancia y algunos como resultados de estructuras mentales. De ahí la dificultad de cambiar hábitos de tanto tiempo”, explica Lozano en entrevista.

Comer algo por muchos años y querer dejarlo, comenzar a hacer ejercicio cuando siempre hemos sido sedentarios, sería tratar de cambiar el comportamiento con buenas intenciones, pero esto no es suficiente; primero se tiene que cambiar de mentalidad, asegura la directora y fundadora de Grupo Hábitos.

factores para cambiar

Este término se escucha fácil, pero no es sencillo y depende de muchos factores, entre ellos la especialista destaca tres:

• Meditación: es como tener acceso al sistema operativo y volverte familiar con lo que piensas; dejas de operar mediante reacciones, logrando que la persona piense y se discipline.

• Información: no de los perjuicios, sino de los beneficios. Por ejemplo, si una persona fuma, sabe perfectamente todo lo malo que conlleva esta práctica, pero difícilmente sabe sobre los beneficios de dejarlo. Otra muestra está en hacer ejercicio; normalmente todo mundo tiene como meta bajar de peso y muchas veces eso es lo último que llega, pero si la gente conoce de los beneficios en estructura ósea, eliminación de malestares, circulación, oxigenación, la nutrición correcta de las células, dormir mejor, estado de ánimo, la perspectiva cambia. “Enfocarse sólo en bajar de peso es un pensamiento muy limitado que no ayuda al cambio de mentalidad”.

• Consciencia sobre el tiempo requerido: saber que esto va a tomar tiempo y que muchas veces conlleva una crisis de incomodidad, pues lo nuevo exige salir de la zona de confort.

“Si estamos dispuestos a esto, estamos listos para el cambio”, asegura.

Especialistas en bienestar

Lozano explicó que la falta de información es tan peligrosa como el exceso de la misma: “Con este exceso de información confundimos nuestro criterio cuando buscamos determinar lo que es mejor para nuestra salud”.

Es difícil no caer en errores, sobre todo en Internet, incluso la información de médicos e investigadores reconocidos y soportados por los datos puede no funcionar, ya que este es un proceso individual, por ello “necesitamos ayuda. No se trata de cuál está bien y cuál está mal, sino de cuál se adapta a cada persona. No todo es para todos”.

Entender nuestros patrones y conductas es fundamental, pues muchos de ellos son los que no nos permiten avanzar. Para ello, es fundamental el apoyo.

Hoy existen especialistas que no son médicos, pero profundizan en información veraz, actualizada y bien fundamentada científicamente; proponen nuevos hábitos positivos que eventualmente harán a un lado hábitos actuales negativos o al menos minimizarán sus impactos.

“Se trata de ayudar, apoyar y acompañar a las personas a crear consciencia dando herramientas para fomentar un hábito saludable. Un complemento entre un médico, un nutriólogo y un psicólogo, pues atiende de forma holística la salud del individuo, tomando en cuenta su estilo de vida”.

Lozano, quien ahora mismo promueve una certificación de 34 semanas en esta área, asegura que lo importante es lograr bienestar, por esta razón los coaches en diferentes ámbitos están surgiendo, enseñando las formas para lograr vernos mejor, alimentarnos sanamente, evitar enfermedades y sentirnos bien.

