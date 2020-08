En los últimos años las industrias creativas de audio, video, imagen y texto en México han registrado una caída sistemática de las ventas y, por lo tanto, en el volumen de su producción. Cada vez hay menos productos locales originales. La principal causa de esta contracción es que nuestro país es uno de aquellos con menor índice de respeto a los derechos de propiedad intelectual, un fenómeno que produce un efecto de bola de nieve tanto en la disminución en el aporte de las industrias creativas al Producto Interno Bruto (PIB) como de los incentivos para la producción y, con ellos, la disminución de nuevas obras.

Así lo indica el estudio sobre las industrias culturales titulado Compensación a los Creadores en el Sector Audio, Imagen, Video y Texto (AVIT) en México, que fue coordinado por el investigador Víctor G. Carreón, del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP), del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), con la colaboración de Kurt Unger Rubín (División de Economía-CIDE) y Miguel Ángel Guajardo (LNPP-CIDE), por encargo de la Coalición por el Acceso Libre a la Cultura (CALC), misma que presentó el trabajo este miércoles.

A lo largo de 171 páginas, el documento presenta resultados minuciosos de los antecedentes y la situación actual en México sobre la compensación de los creadores en las industrias creativas ya mencionadas, así como propone medidas políticas para buscar la reversión de estos efectos adversos, como la implementación de la remuneración compensatoria por copia privada.

Asimismo, el documento presenta seguimientos anuales de los casos de contracción en las industrias creativas. Por ejemplo: mientras en la industria editorial mexicana de 2013 la producción de novedades fue de 8,855 títulos, para 2017 la producción anual fue de 5,503 títulos. Por su parte, la industria discográfica mexicana facturó 17,703 millones de pesos por ventas físicas en el 2000, mientras que en 2018 facturó 2,678 millones de pesos por las ventas totales, tanto físicas como digitales.

“Si no hay respeto a los derechos de propiedad, los costos de transacción incrementan de manera impresionante, y eso hace que los precios sean más altos de lo que deberían ser. El precio podría llegar a ser tan alto que se cancelen por completo los incentivos para producir. Si estos se cancelan, vamos a tener cada vez menos obras nuevas. Una vez que esto se va haciendo más marcado, es posible que ese mercado esté en un riesgo muy alto de desaparecer”, explicó Carreón.

Pero el efecto dominó no termina ahí. El investigador del CIDE agregó que en el tema de exportaciones de bienes culturales, la merma es exactamente la misma: entre menor es el respeto a los derechos de propiedad, menor es la exportación de bienes culturales, por lo que, dadas estas correlaciones, no solamente se tendrá un nivel per capita menor sino que la presencia de México en el mundo se irá contrayendo. Por si fuera poco, alertó, si cada vez hay menos bienes producidos por nuestros creadores, consumiremos cada vez más bienes importados, lo que puede generar un desplazamiento del sector cultural creativo nacional con productos provenientes de naciones donde hay mayor respeto a los derechos de propiedad.

“El objetivo es que el gobierno reconozca la importancia y la ingerencia en la economía de la cultura de un país y más allá de la importancia económica que representan la industrias culturales, el valor cultural de identidad. hoy en día, que hemos vivido una pandemia, las industrias culturales hicieron menos agresivo y lastimoso este confinamiento (...) queremos que haya políticas públicas que vayan encaminadas a fortalecer todo el acervo cultural de nuestro país, para darle a aquellas personas que se dedican al trabajo cultural el derecho que les corresponde. No podemos vivir ya más del aplauso”, expresó Roberto Cantoral Zucchi, director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Ventas en la industria discográfica mexicana:

2000: $17,703,000,000

2005: $8,633,920,000 (primer año con ventas digitales)

2013: $2,835,890,000

2018: $2,678,560,000

Ventas en el sector editorial mexicano:

2000: $8,768,750,415 (105.28 millones de ejemplares)

2005: $9,481,974,440 (163.11 millones de ejemplares)

2013: $10,805,505,230 (145.76 millones de ejemplares)

2018: $9,537,643,975 (135.54 millones de ejemplares)

Todos, precios de 2016.

