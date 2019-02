La 91 edición de los Premios Oscar iniciaron la tarde de este domingo 24 de febrero, con la llegada de las glamaorosas estrellas de la Meca del Cine al Dolby Theatre de Los Ángeles, en California.

Por primera vez en 30 años la ceremonia no cuenta con un presentador, luego de que el comediante Kevin Hart renunció a esta tarea.

Entre las películas preferidas para llevarse las estatuillas de la Academia se encuentran Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón, con nominaciones en 10 categorías; y la película británica The Fovourite, de Yorgos Lanthimos, con la misma cantidad de postulaciones.

Y el Oscar es para... Sigue aquí todo lo que ocurre en la ceremonia de los premios de la Academia, en su 91 aniversario.

19:45: Roma se lleva su primer Oscar de la noche, en la categoría de Mejor Cinematografía.

Alfonso Cuarón recibió la estatuilla y agradeció a su equipo de producción y al fotógrafo Emmanuel Lubezki.

El cineasta mexicano hace historia y se convierte en el primer director que fotografía su propia cinta.

19:39: Black Panter logra su segunda estatuilla de la noche en la categoría a Mejor Diseño de Producción.

Hannah Beachler y Jay Hart recibieron el premio.

Foto: Reuters

19:30: La película Black Panther es reconocida por la Academia con el premio a Mejor Diseño de Vestuario.

La diseñadora Ruth Carter recibió el Oscar y agradeció al director Ryan Coogler "por permitirle contar la historia de este superhéroe.

19:26: La cinta el Vicio del Poder gana el premio de la Academia en la categoría de Mejor Maquillaje y Peinado.

Greg Cannom, Kate biscoe y Patricia Dehaney recibieron la estatuilla en el escenario.

19:18: En la categoría de Mejor Documental, el Oscar fue para Free Solo, una producción de National Geographic. La cinta que retrata al temerario Alex Honnold también fue ganadora del premio BAFTA.

19:11: Regina King gana el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Vence a la mexicana Marina de Tavira y a Emma Stone, por su actuación en, If Beale Street Could Talk.

El primer premio de la noche fue para la actriz estadounidense de 48 años de edad, subió al imponente Dolby Theatre de los Ángeles para recibir la estatuilla y agradecer a la Academia.

19:00: La ceremonia del Oscar empieza al ritmo de Queen.

Tras el gran éxito de la película biográfica sobre Freddie Mercury y la banda británica Queen, los legendarios músicos, Brian May y Roger Taylor, acompañados por Adam Lambert, abren la ceremonia de los Premios Oscar 2019 con el tema We Will Rock You.