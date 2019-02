La 91 edición de los Premios Oscar se realizaron este domingo 24 de febrero, con la llegada de las glamaorosas estrellas de la Meca del Cine al Dolby Theatre de Los Ángeles, en California.

Por primera vez en 30 años la ceremonia no cuenta con un presentador, luego de que el comediante Kevin Hart renunció a esta tarea.

Entre las películas preferidas para llevarse las estatuillas de la Academia se encuentran Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón, con nominaciones en 10 categorías; y la película británica The Fovourite, de Yorgos Lanthimos, con la misma cantidad de postulaciones.

Y el Oscar es para... Sigue aquí todo lo ocurrido en la ceremonia de entrega de los premios de la Academia.

22:17: La actriz Julia Roberts despide la transmisión de la ceremonia de entrega de los premios de la Academia.

22:15: Green Book gana el Oscar de la noche a Mejor Película, categoría en la que también participaba Roma, de Alfonso Cuarón.

Green Book gana el Oscar en la categoría de Mejor Película. Foto: Reuters

22:08: Alfonso Cuarón se lleva el premio de la Academia a Mejor Director, por su filme Roma. Se trata el segundo Oscar de su carrera en esta categoría.

El cineasta Guillermo del Toro entrega el Oscar a Mejor Director a Alfonso Cuarón. Foto: Reuters

22:07: El director mexicano, Guillermo del Toro, presenta a los nominados a mejor director.

21:59: Olivia Colman gana el premio de la Academia a Mejor Actriz, por interpretar a la reina Ana Estuardo, en la cinta La Favorita.

Colma estaba nominada en esta categoría al lado de Glenn Close y la mexicana Yalitza Aparicio.

Olivia Colman, gana el Oscar a Mejor Actriz. Foto: Reuters

21:46: Rami Malek gana el Oscar como Mejor Actor, por interpretar a la estrella de rock, Freddie Mercury, en la película Bohemian Rhapsody.

El actor Rami Malek se lleva la estatuilla a Mejor Actor. Foto: Reuters

21:43: La actriz Allison Janney y el ganador al premio de la Academia como Mejor Actor en 2018, Gary Oldman presenta a los nominados en esta categoría.

21:39: La actriz y cantante Barbara Streisand presenta al filme dirigido por Spike Lee, BlacKkKlansman, el cual está nominado a Mejor Película, junto con la cinta Roma.

Foto: Reuters

21:34: Realizan ahora el conmovedor acto In Memoriam para recordar a los famosos que ya no están.

Famosos como el escritor y editor de comics, Stan Lee, y la actriz Margot Kidder aparecieron en este breve homenaje.

21:26: El Oscar en la categoría de Mejor Canción Original es para Shallow, por la película A Star Is Born, compuesta por Lady Gaga.

Foto: Reuters

Es el primer Oscar que gana la cantautora estadounidense.

21:20: Black Panther se lleva el premio a mejor Banda Sonora en la ceremonia de los Oscar 2019.

21:15: El cineasta Spike Lee se lleva la estatuilla en la categoría de Mejor Guión Adaptado, por la película BlacKkKlansman.

Foto: Reuters

21:10 Green Book se lleva el Oscar en la cateogoría de Mejor Guión Original.

En esta categoría también estaba nominada la película de Alfonso Cuarón, Roma.

21:07: En la categoría a Mejor Cortometraje, el ganador al Oscar es Skin.

20:59: El actor Bradley Cooper y la cantante Lady Gaga se presentan en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles, para interpretar la canción Shallow, de la película A Star is Born.

Foto: Reuters

Esta noche, Lady Gaga está nominada al Oscar como Mejor Actriz, por la película A Star is Born (Nace una Estrella).

20:57: El filme, El primer hombre en la luna (First Man) gana el Oscar de la categoría Mejores Efectos Especiales.

20:54: El actor mexicano, Diego Luna, presenta a Roma, como película nominada a Mejor Película.

20:46 La producción de Netflix, Period. End of Sentence. ganó el Oscar a Mejor Cortometraje Documental.

20:44: El Oscar a Mejor Cortometraje Animado es para BAO, de Pixar Animation Studio.

20:30: Spider-Man: Into the Spider-Verse se lleva el premio a Mejor Película Animada en la ceremonia de los premios de la Academia 2019.

En esta producción de Sony, 24 mexicanos se involucraron en la última entrega animada de este superhéroe.

20:26: En la categoría de Mejor Actor de Reparto, el Oscar es para Mahershala Ali, por su actuación en la película Green Book.

20:18: El premio Oscar a Mejor Edición fue es para Bohemia Rhapsody.

Se trata de la tercera estatuilla para esta película biográfica de Freddie Mercury.

20:09: En el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles, Bette Midler interpreta la canción The place where the lost things go, de la película, El Regreso de Mary Poppins.

Foto: Reuters

20:06: Roma se lleva el premio a Mejor Película de Lengua Extranjera.

"Gracias Yalitza y Marina", dijo el cineasta Alfonso Cuarón. De nuevo agradeció a su familia y a México por ser su inspiración.

Foto: Reuters

El largometraje, dirigido por Cuarón, se impuso a las cintas de Polonia, Japón, Líbano y Alemania.

The Oscar for Best Foreign Language film goes to @ROMACuaron. #Oscars pic.twitter.com/P6eGQaynvL — The Academy (@TheAcademy) February 25, 2019

20:00: Bohemian Rhapsody se lleva otro Oscar, en la categoría a Mejor Mezcla de Sonido.

19:55: El Oscar para la Mejor Edición de Sonido fue para Bohemian Rhapsody.

19:45: Roma se lleva su primer Oscar de la noche, en la categoría de Mejor Cinematografía.

Alfonso Cuarón agradeció a México y a su familia al recibir el premio en la ceremonia de los premios de la Academia celebrada en Hollywood.

"Roma" está nominada a 10 Oscar y es favorita en las categorías de Mejor Película y Mejor Película Extranjera.

19:39: Black Panter logra su segunda estatuilla de la noche en la categoría a Mejor Diseño de Producción.

Hannah Beachler y Jay Hart recibieron el premio.

Foto: Reuters

19:30: La película Black Panther es reconocida por la Academia con el premio a Mejor Diseño de Vestuario.

La diseñadora Ruth Carter recibió el Oscar y agradeció al director Ryan Coogler "por permitirle contar la historia de este superhéroe.

19:26: La cinta el Vicio del Poder gana el premio de la Academia en la categoría de Mejor Maquillaje y Peinado.

Greg Cannom, Kate biscoe y Patricia Dehaney recibieron la estatuilla en el escenario.

19:18: En la categoría de Mejor Documental, el Oscar fue para Free Solo, una producción de National Geographic. La cinta que retrata al temerario Alex Honnold también fue ganadora del premio BAFTA.

19:11: Regina King gana el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Vence a la mexicana Marina de Tavira y a Emma Stone, por su actuación en, If Beale Street Could Talk.

The Oscar for Best Foreign Language film goes to @ROMACuaron. #Oscars pic.twitter.com/P6eGQaynvL — The Academy (@TheAcademy) February 25, 2019

El primer premio de la noche fue para la actriz estadounidense de 48 años de edad, subió al imponente Dolby Theatre de los Ángeles para recibir la estatuilla y agradecer a la Academia.

19:00: La ceremonia del Oscar empieza al ritmo de Queen.

Tras el gran éxito de la película biográfica sobre Freddie Mercury y la banda británica Queen, los legendarios músicos, Brian May y Roger Taylor, acompañados por Adam Lambert, abren la ceremonia de los Premios Oscar 2019 con el tema We Will Rock You.