La valiosa colección de libros del empresario Lorenzo Zambrano (1944-2014) es tan grande que se ha tenido que subastar en partes debido a que son alrededor de 40,000 libros y su valor económico es incalculable.

“Es una de las colecciones más valiosas de México y es la tercera vez que subastamos lotes; el martes se subastarán 1,800 piezas de la Colección de Don Lorenzo Zambrano”, explicó en entrevista Rodrigo Agüero, valuador de la Casa de Subastas Morton.

El ingeniero Lorenzo Zambrano tenía dos grandes aficiones: por un lado, el arte en sus diversas manifestaciones (fotografía, pintura y escultura) y los autos por los que sentía una gran fascinación.

Jesús Cruz, jefe del departamento de libros explicó: “Don Lorenzo Zambrano era cliente nuestro y ya sabíamos de su colección. Los lotes que vamos a subastar son alrededor de 398 con distintos títulos que pueden interesar a muchas personas”.

Don Lorenzo Zambrano formó amplio acervo documental que tenía para cada uno de los artistas, técnicas y periodos para el arte; para la sección de automovilismo el enfoque está en libros de ingeniería automotriz, historia de las carreras y marcas, así como biografías de los pilotos.

¿No es más valioso vender una colección completa que comercializarla en partes?

Sí, pudiera ser el caso. Pero en particular con la colección de Lorenzo Zambrano hay muchos ejemplares y algunos son muy valiosos. No sabría decirte si alguien pudiera comprarla completa porque el precio sería estratosférico. Nos ha ido bien con la venta de libros en lotes, pero el valor de la biblioteca completa alcanzaría varios millones de dólares”, explicó Jesús Cruz.

Para los especialistas, los libros tienen una plusvalía mayor que la del oro, los libros en un año llegan a duplicar su precio dependiendo de sus características, por lo que aconsejan a compradores y vendedores acercarse a la Casa de Subastas Morton y no acabar malbaratando bibliotecas valiosas en la calle.

Libros de Fotografía, Arte y Automovilismo

La mayoría de los lotes de la colección de Lorenzo Zambrano saldrá con precios de entre 1,500 a 4,000 pesos, pero existen algunos que alcanzan 8,000 pesos o más.

Uno de los libros más valiosos es Como detta dentro vo significado, de Roberto Sebastián Matta, Lausanne, 1962 (lote 200), edición de tan sólo 125 ejemplares que contiene 22 grabados, de los cuales 16 están firmados por Matta y se estima que alcance un precio de entre 90,000 y 110,000.

Destaca también la obra de Richard Avedon An autobiography, New York, 1993 en la que están inmortalizados los retratos de Ezra Pound, Marilyn Monroe, Louis Armstrong, Rudolf Nureyev, Dorothy Parker, Janis Joplin, Andy Warhol, Samuel Beckett, Malcolm X y Alberto Giacometti, entre otros personajes notables.

En la sección de automovilismo destaca la obra A private car an account of the Bristol, edición de tan sólo 1,000 ejemplares numerados, relato de los autos que han llevado el nombre de Bristol escrito de manera anecdótica, crítica y técnica por L.J.K. Setright.

Sin dejar de mencionar el Catálogo razonado de Porsche: 1947–1987, obra monumental escrita por Stefano Pasini que enlista todos los modelos realizados en ese periodo, así como una biografía de Ferdinand Porsche y la historia de la marca.

Anteriormente, la familia decidió subastar la colección de arte del ingeniero Lorenzo Zambrano compuesta por obras de Diego Rivera, Rufino Tamayo o Francisco Toledo entre otros, que fue vendida por Sotheby’s en 85% y recaudó 17.6 millones de dólares en noviembre del 2014, según datos oficiales.

