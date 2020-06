La emergencia sanitaria global y la incertidumbre de su desenlace es un buen pretexto para explorar nuevas formas de intercambio económico, al menos para la construcción de un método de supervivencia coyuntural, no solamente de bienes y servicios sino de conocimientos. También invita a trascender las fronteras físicas y generar vías para compartir experiencias de capacidad de reacción ante la crisis para casos específicos como el de la cultura, de tal suerte que algunos modelos de sustento en otras latitudes puedan ajustarse en nuestros países al margen de las determinaciones del Estado.

Así lo dijo este lunes el doctor Bolfy Cottom Ulin, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en la conversación “¿Cómo afrontar la crisis actual y generar alternativas desde la cultura?”, junto con la doctora Valerie Magar Meurs, integrante del Consejo del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM, por su sigla en inglés), en la primera sesión del proyecto de encuentros virtuales Diálogo & Cultura.

“Si seguimos en el muro de las lamentaciones, no vamos a llegar a ningún lado. Empecemos a sondear en dónde hay buenos resultados y resolvamos qué hacemos para afrontar eso. Tendríamos que explorar la redefinición y confirmación, por lo menos, de un observatorio regional de la cultura con el que no estemos preocupándonos de si el gobierno está actuando mal, de si las instituciones tienen políticas o no, porque ese es un círculo vicioso que seguramente se profundizará, (...) sino para intercambiar y tener un buen registro que nos ayude a cuantificar y cualificar la manera en la que vamos a enfrentar la crisis desde la dinámica cultural”, dijo, porque “el Estado siempre va a tener un modelo de política cultural y lo va a promover, con el fin de que la gente lo adopte, porque eso le servirá para hablar de identidad, cohesión social y políticas públicas. El problema es cuando, a partir de eso, segrega, margina, desprecia y excluye. Esa es la delgada línea de la cultura al servicio del Estado (...) Por otra parte, hay gobernantes que hacen gala de su ignorancia y, en ese sentido, no les preocupa, no entienden o no entienden que no entienden”, opinó.

Por su parte, la doctora Valerie Magar, desde Italia, país sede del ICCROM, habló sobre la relevancia del patrimonio en los espacios públicos para la reintegración social una vez que la crisis sanitaria sea mitigada, pero, con ella, la importancia de replantear la manera de administrar y cuidar del patrimonio de los sitios públicos ante el turismo cultural desmedido.

“La pandemia nos obligó a parar en seco actividades que estaban descontroladas en muchas partes del mundo, y el turismo cultural es una de ellas (...) Tendremos que encontrar un balance entre la sobrevisita y los espacios de calidad, que permitan ofrecer servicios de turismo cultural bien pensados, que sean sostenibles, duraderos y útiles para las sociedades locales”, explicó y coincidió sobre la relevancia de tender puentes internacionales para el intercambio de bienes y saberes locales, nacionales e internacionales, pero “para hacer esto necesitamos de instituciones públicas que estén comprometidas y también de una sociedad comprometida y activa”.

Finalmente, Cottom refirió que el surgimiento de los movimientos sociales y su catarsis por descontento sobre los objetos públicos patrimoniales obligan a historiadores, promotores y conservadores de la cultura y el patrimonio a observar la manera en la que las nuevas generaciones se vinculan con los monumentos y el legado histórico.

“Al menos en el caso mexicano hemos visto cómo la expresión más agria, más dura de la protesta social ha sido arremeter contra varios símbolos de lo que consideramos patrimonio cultural. Me viene a la mente una especie de revisionismo, de reconsideración, de si eso en realidad es patrimonio cultural o si eso a las nuevas generaciones les está diciendo muy poco. Tenemos que ser autocríticos o muy críticos para revisar las narrativas y, en esta circunstancia, repensar qué hemos hecho con el patrimonio cultural, qué hemos hecho con la cultura”.

