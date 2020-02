En respuesta a la resolución conjunta del Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quienes aceptaron este jueves que los fondos documentales Dirección Federal de Seguridad (DFS) y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) son de carácter histórico y volverán a la consulta directa, historiadores pidieron no se desestime la diferencia e importancia de estos dos fondos.

“El hecho de que contengan información relacionada se debe a que las agencias que les dieron origen compartían objetivos y se comunicaban entre sí, y no a que se tratara de la misma institución. La organización que ambos acervos tienen de origen no es un ‘desorden’. Por el contrario, da cuenta del funcionamiento de las instituciones que los crearon y los utilizaron y, por tanto, es objeto de investigación en sí misma”, lo anterior corresponde a los dichos “para mí es lo mismo”, que el propio director del AGN, Carlos E. Ruiz Abreu, dijo de estos dos fondos en conferencia de prensa.

Ruíz Abreu también descartó que el fondo haya estado cerrado a la consulta y expusó que recibió el AGN con cientos de documentos, al menos el 60%, que no se encuentran clasificados y ordenados. “Pero estamos trabajando por etapas para ordenar la documentación porque nos entregaron un desastre. Hay 10 mil cajas y se han trabajado 400, no sabemos aún qué hay en las cajas. Tenemos entre 5 y 10 millones de fichas que no corresponden al acervo”, destacó.

Situación a la que los historiadores proponen llamar a colaborar a expertos que han trabajado en la catalogación e investigación de ambos fondos, con el fin de que los procesos archivísticos no sean de nuevo un argumento para limitar la consulta. “Todo archivo histórico puede brindar el servicio de consulta paralelamente a la catalogación de los acervos, tal y como sucede con los fondos de siglos anteriores que resguarda el propio AGN”, señalaron.

Los firmantes acusaron que el actuar del AGN, como máxima autoridad en la Ley General de Archivos y los tiempos en que se pondrán a consulta estos dos fondos “son parte de una política de memoria que busca desmovilizarnos y trata de convencernos de que los expedientes son meras fuentes y no parte de un entramado político”, se lee en el documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con más de 2,000 firmas de apoyo en la petición en change.org “El AGN debe asumir su responsabilidad para abrir los archivos históricos”, los investigadores piden que la declaratoria de historicidad de los fondos de la DFS y DGIPS que hizo el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, siente las bases para una gestión archivística que no deje lugar a dudas respecto a la administración de cualquier archivo histórico.