Pedro Valtierra recibirá el Homenaje Benítez de la FIL Guadalajara

Por su destacada labor como fotógrafo, tanto en el ámbito periodístico como en el documental, su impulso a varias generaciones de fotógrafos de México y América Latina mediante su agencia y revista Cuartoscuro, además de su firme trabajo para la conservación de la memoria fotográfica de nuestro país, Pedro Valtierra recibirá el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2022, que cada año otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). Valtierra, nacido en Fresnillo, Zacatecas, en 1955, es el cuarto fotógrafo reconocido con el Benítez. El homenaje se realizará el domingo 4 de diciembre, durante el último día de actividades de la edición 36 de la FIL Guadalajara.

“Me siento privilegiado, en primer lugar, por ser fotógrafo, y un privilegiado por estar en donde he estado. Y agradecido porque la gente se deja retratar, y con quienes me han permitido publicar mis fotos, así como con aquellos que también las reconocen”, declara el fotógrafo mexicano en entrevista telefónica. Asegura que, al recibir la noticia de este homenaje, no podía dar crédito: “Me emocioné no solamente porque considero a la FIL Guadalajara como una de las ferias de libros más importantes, sino por el nombre del personaje y por todas las personas que han estado antes como homenajeadas”.

Antes de Valtierra, sólo tres fotógrafos han obtenido el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez: Héctor García, Rogelio Cuéllar y Graciela Iturbide. Al respecto, el director de la agencia y la revista Cuartoscuro declara que el trabajo de estos profesionales de la lente influyó en su formación y que no puede estar “más agradecido por recibir el reconocimiento junto a estos personajes. Y más que agradecido estoy nervioso, porque los reconocimientos y los premios —aunque hay que disfrutarlos— son una obligación para producir y para no creérsela mucho”.

Valtierra explica que los cambios con las nuevas tecnologías se han dado muy rápido y que estos han impactado en los jóvenes fotógrafos, pero confía en que las nuevas generaciones harán “el mejor uso de las redes sociales, de la Internet”, y les recomienda “dar siempre un contenido con ética, con principios, y procurar ser siempre buenos fotógrafos, creadores de buenas imágenes. Que la tecnología y la facilidad de hacer imágenes no nos venza”. Añade que “los mexicanos tienen una gran sensibilidad por la creación de la imagen”.

Para el fotógrafo zacatecano, la agencia y la revista Cuartoscuro “son mi vida, mi pasión, mi gran proyecto”, y dice sentirse “muy contento y orgulloso” de encabezar, desde hace 36 años, “una agencia que da servicios fotográficos a medios en todo el país, y una revista que busca promover la fotografía, a los buenos fotógrafos mexicanos”. Con la humildad que lo caracteriza, refiere que el conocimiento siempre debe socializarse: “Yo lo que he aprendido lo comparto, sin egoísmos, sin ningún tipo de vanidades, y eso me hace muy feliz”.

Pedro Valtierra publicó sus primeras fotografías en las revistas Boxeo ilustrado y América. Más adelante se convirtió en fotógrafo de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Trabajó en diarios como El Sol de México y unomásuno. Fue fundador y jefe del departamento de fotografía La Jornada y director de la revista Mira. En 1986 creó la agencia de fotografía Cuartoscuro, y en 1993 la revista del mismo nombre, las cuales dirige hasta la fecha. Promovió la fundación de la Fototeca de Zacatecas, donde ha impulsado diversos proyectos para el rescate de los archivos históricos y fotográficos de los estados del centro y norte de México.

Su nutrida trayectoria le ha hecho merecedor de diversos reconocimientos, como el Premio Nacional de Periodismo; dos veces el Premio de la Bienal de Fotografía del INBA; la Medalla de Plata de la Organización Internacional de Periodistas en Moscú; el Premio Rey de España a la Mejor Fotografía Noticiosa Internacional, entre otros. Ha realizado más de 370 exposiciones en México, Rusia, Argentina, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Cuba, España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Venezuela, Ecuador, Guatemala y Costa Rica.

El Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez fue instituido por la FIL Guadalajara en 1992 para reconocer al autor de Los indios de México, y desde entonces ha celebrado la solidez de las obras y las trayectorias de grandes figuras del periodismo de nuestro país. El veredicto es responsabilidad de un comité integrado por algunos homenajeados en años anteriores, así como por destacados periodistas culturales en activo.