En esta época en la que vivimos grandes impactos sobre la biodiversidad y hemos generado el cambio climático, la participación de la sociedad puede ser la mejor respuesta para disminuir estos impactos y mejorar nuestro ambiente. Es la premisa del primer Pánel y Diálogo Latinoamericano: Ciencia Ciudadana, conociendo la naturaleza juntos.

Con la participación de más de 30 expertos procedentes de 17 países latinoamericanos y Estados Unidos, las instituciones participantes representan las más grandes iniciativas a nivel mundial sobre ciencia ciudadana.

Se escucharon voces como las de José Sarukhán, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) de México; Mary Ford, National Geographic Society (EU); Scott Loarie, iNaturalist (EU); Christopher Wood, EBird Cornell University (EU); Randall García, Inbio (Costa Rica), Carolina Soto, Instituto Humboldt (Colombia); Antonio Salas, Centro para la Conservación de la Biodiversidad (Perú), y Carlos Galindo Leal, Naturalista (México).

“Hasta hace poco había un abismo real entre las comunidades y las instituciones científicas, institutos de investigación o universidades. La sociedad recibía pedacitos de información de las cosas notables e impresionantes que se iban generando con el conocimiento, pero no tenían noción de cómo se generaban y no solamente no entendían para que servían, sino que se veían como tareas ominosas”, aseguró el doctor José Sarukhán, en su participación en el pánel.

La ciencia para el pueblo

El exrector de la UNAM añadió que este abismo se fue abriendo enormemente hasta que hubo un movimiento para tratar de comunicar de mejor manera a la sociedad la ciencia, con personas que simplificaban el lenguaje y traducían esos conocimientos a diferentes niveles, aunque casi nada para los niños y jóvenes. El eslogan de “la ciencia para el pueblo” fue útil, porque empezó a acercar un poco a la gente, aunque no todos con la misma apetencia para esto. Agregó que, a la par, quienes hicieron este primer esfuerzo no eran científicos, ellos seguían fundamentalmente dedicados a su trabajo y asilados de la sociedad.

“México fue una excepción”, afirmó el doctor Sarukhán, “tenemos los rankings más altos de investigadores interesados en la divulgación de la ciencia, un ejemplo es la colección La ciencia para todos, publicada por el Fondo de Cultura Económica y que se distribuye a toda América Latina, son 410 volúmenes a la fecha, todos escritos por científicos y académicos, no existe colección más grande en lengua castellana que ésta”.

Compartió que lo mismo ocurre con sociedades científicas y sus acciones para atraer al público a conferencias, talleres y ferias, “pero no es suficiente, aún la ciencia se recibe en pequeñas dosis; en realidad, la manera más efectiva, real y humana de comunicar la ciencia es a través del pueblo haciendo ciencia”.

Sobre ello, Carolina Soto, del Instituto Humboldt de Colombia, aseguró que lo que hace esta nueva ola de ciencia ciudadana es abrir un proceso más democrático, “la ciencia en las comunidades empodera y hay apropiación del conocimiento, estamos llegando a lugares donde la gente se está preguntando qué hay en sus territorios, eso genera que la sociedad empiece a cuidar esos recursos”, y explicó que en Colombia es muy importante por la transición en que se encuentra, “el posconflicto, porque se abre la posibilidad de llegar a más personas, proponer nuevos proyectos y escuchar qué está haciendo la gente, así los beneficios son múltiples y en diferentes sentidos”.

Premio Naturalista

Actualmente, Naturalista es la red de ciencia ciudadana de observación de la naturaleza más grande de México con más de 35,000 participantes. Este evento fue el marco ideal para reconocer a los ciudadanos con el mayor número de fotografías, de observaciones y el mayor número de especies registradas en esta plataforma.

Este año, el primer lugar en observaciones fue para Erick Noé Tapia Banda, el segundo en observaciones y tercero en especies fue para Marcos Bodo Núñez Oberg y el tercero en observaciones y segundo en especies fue para Óscar Abel Sánchez Velázquez. El primer lugar en especies fue para Neptalí Ramírez Marcial.

