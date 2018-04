“¿Cuánto tiempo tenemos?”, comenta riéndose Dianitzia Palencia, cuando se le pregunta cómo fue que decidió ponerse a escribir la obra Todos los caminos del mundo me llevan de vuelta a ti, cuyos orígenes se remontan al 2009, época que marcó el regreso de la persona que por mucho en tiempo puso su mundo de cabeza.

Todos los caminos del mundo me llevan de vuelta a ti, es una obra dirigida por Alberto Collado, quien junto con Dianitzia dan vida a Irene y Xavier respectivamente, es una obra escrita en 26 cuadros de narraturgia (literatura y teatro) que cuenta la historia de amor de Irene y Xavier, jóvenes actuales, que descubren desde la infancia hasta sus recientes 30, su propia definición de la pérdida, el amor y los sueños.

Dianitzia se inspiró en Rayuela de Cortázar y en la dramaturgia de Alejandro Ricaño: “Yo escribía poesía y quería escribir un relato más extenso, así que comencé a buscar tips para escribir y me gustó mucho Rayuela de Cortázar, quien decía que el gran tip para escribir era ir armando pequeños cuentos. Y dije, voy a hacer lo mismo. Y de cada capítulo hice un cuento —que no llegaba a cuento, sólo a dos páginas—, y les llamé cuadros. Fue hasta que tuve la oportunidad de ver una obra de Alejandro Ricaño donde salía Deigo Luna que se llamaba Cada vez nos despedimos mejor (2014), que me inspiró a soltarme”. Sin embargo, Dianitzia no se dio cuenta de que tenía una obra de teatro hasta el año pasado.

La obra se estrenó por primera vez en 2017 en el Cine Tonalá y posteriormente se presentó en el Foro del Tejedor, a manera de prueba para ir afinando detalles. Ahora se encuentra en temporada hasta el 30 de mayo en La Teatrería (Tabasco 152, Col. Roma Norte), todos los miércoles a las 20:30 horas.

En un principio, tanto Dianitzia como Alberto pensaron que era una obra dirigida a jóvenes-adultos de 25 a 35 años, cuya infancia tuvo lugar en 90, pero luego de sus funciones de prueba descubrieron que el rango era muy amplio y que era para casi todas las edades: “Con o sin messenger o Whatsapp, todos hemos vivido las mismas historias de amor. La relación de los personajes de la obra esta simpática porque empieza con los dos niños a los nueve años y te va llevando por las etapas de su vida, los primero juegos, las primeras salidas en la fiesta… Esta obra es para cuando tienes un crush difícil de olvidar”, nos dice la actriz y dramaturga.

Por último, Dianitzia comentó que la obra la había dejado satisfecha, ya que encontró respuestas que estaba buscando y que la sabiduría popular no le había otorgado: A veces la gente te dice: el amor no sólo es estar con la persona sino poderla liberar o Fue algo bonito, déjalo ir y cierra el círculo, ve a terapia. Pero ¿qué pasa si decides que no sólo es un bonito recuerdo? ¿Qué pasa si decides hacer algo con eso? Porque en eso hay muchos temas emocionales, hay un aprendizaje para ti eso. Luego de terminar la obra apareció otra respuesta, que es la presentamos al público”, finalizó la escritora.

@faustoponce