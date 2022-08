Joanie Lemercier, artista visual y activista ambiental francés, estará presentando su primera exposición individual en México: “Paisajes de luz”. Se trata de un recorrido creativo a través de siete instalaciones audiovisuales que combinan el dominio de la programación digital con una visión poética y profunda de la naturaleza.

Patrocinada por Fundación Telefónica, esta muestra podrá ser visitada de manera gratuita a partir de este 3 de agosto en Laboratorio Arte Alameda.

Lemercier es pionero en el uso artístico del videomapping y cofundador del colectivo AntiVJ. Su obra se centra en la creación de piezas que utilizan la luz proyectada para generar experiencias que alteran nuestra percepción visual. A propósito de la próxima inauguración, El Economista tuvo la oportunidad de platicar con el artista y la curadora de la muestra, Juliette Bibasse.

¿Hasta ahora cómo ha sido su experiencia en México, el presentar su trabajo en Laboratorio Arte Alameda?

Lemercier: México es un lugar increíble, nos sentimos rodeados de historia y cultura en esta ciudad. El laboratorio es un espacio muy especial y único, aquí entra el sol , tenemos reflejos que nos dan otra perspectiva, tenemos espacios más oscuros donde a su vez la obra ilumina las paredes del recinto. Este juego entre arquitectura y las piezas es algo insustituible para el público que asistirá.

Muchas veces se trabaja a partir del mercado artístico, se crean cajas blancas y negras donde sólo se ve la obra y punto, pero para mí es una oportunidad única el hecho de poder presentarme en un contexto como este, en medio de un convento. Una escena dentro de la muestra, donde se destruye una iglesia, cobra entonces mayor realismo en este contexto. Cuando llegamos por primera vez a este lugar, sabíamos que la experiencia al público iba a ser excepcional.

Bibasse: En mi opinión, en la Ciudad de México hay una cantidad increíble de exposiciones, centros culturales y sitios que visitar. Como curadora me estoy dando cuenta de que hay una cantidad increíble de artistas mexicanos que son poco conocidos en Europa y eso es una lástima. En las circunstancias actuales del mundo, estamos muy conscientes de la suerte que tenemos de tener el apoyo de Telefónica para llevar a cabo esta exposición y en simultáneo hacerlo en Lima, Perú.

¿Qué esperamos ver en esta muestra?

Lemercier: Para esta exposición empezamos con algo muy básico, procuramos demostrar la sencillez que logra el videomapping y poco a poco se va enriqueciendo su contenido, se une una gran cantidad de ideas y detalles para ilustrar un recorrido a través de la naturaleza. Así pasamos por un contexto digital y luego regresamos a lo más humano propiamente. Empezamos muy tecnológicos, muy neutrales, para luego concluir con problemáticas de destrucción del medio ambiente e ir definiendo qué es lo que queremos para nuestra sociedad y nuestro futuro.

Bibasse: Para algunas obras de arte pudiera ser necesario modificar algo para acercarlo al público latino, pero pensamos que el lenguaje que utiliza Joanie es bastante universal. Traemos la geometría de una montaña que pudiera ser cualquier montaña de un país, relatamos una leyenda japonesa, pero con un tema también muy universal, también presentamos una mina de carbón que está en Alemania, pero los problemas que plantea el uso del carbón son mundiales.

La exposición también presenta la destrucción de una iglesia, es una escena muy dura y cualquiera en el mundo reacciona ante el espectáculo de ver la desaparición despiadada de un lugar así. También se podrán ver activistas entrando en acción, ellos vienen todos de blanco en una forma simbólicamente anónima, por lo que podrían ser activistas de cualquier parte del mundo.

Para ti es muy importante el activismo social, ¿cómo llevas esto a la exposición que estará abierta al público mexicano?

Lemercier: Desde hace tiempo me encontraba encerrado en una burbuja tecnológica, en cierto sentido estaba yo bastante privilegiado porque tenía medios para comprar computadoras, gadgets, proyectores, todo lo que necesitaba. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que todo a lo que yo recurría para mi actividad era algo que consumía muchos recursos naturales.

Poco a poco me fui dando cuenta que pertenezco a esta porción del género humano que está abusando de los recursos del planeta. Habiendo tomado conciencia de esto ahora yo pretendo, de entrada, reducir mi propio consumo y luego transmitir el mensaje a través de este trabajo para cuidar al planeta.

Al principio de mi práctica artística, mi trabajo era básicamente estético y se ve conforme avanzamos en la exposición, se empieza con cosas neutrales y frías para mostrar el lado tecnológico de la exposición, y conforme fui tomando conciencia de la destrucción, violencia e inequidades, mi enfoque es diferente, con un aspecto más social. Conforme me convertí en un activista me di cuenta de que todos esos problemas están interrelacionados y que el medio ambiente también se trata de justicia social con un enfoque global.

En un principio la tecnología se utilizaba para ilustrar lo que se nos ocurriera, pero ahora cada vez más gente tiene acceso y nos podemos servir de ella para modificar nuestro entorno y nuestra historia

Bibasse: Los artistas que recurren a medios tecnológicos desde hace muchos años desempeñan un papel de expertos que están en mejor posición para cuestionar y criticar las cosas. Aunque todos somos consumidores de las tecnologías como celulares, debemos usar la tecnología también de otras formas. Se trata de mostrar imágenes bellas, seductoras, pero igualmente fuertes, que nos hagan ver distopías, problemas políticos y sociales vigentes.

Arte y tecnología

“El programa de arte para Fundación Telefónica en México nace en el Laboratorio Arte Alameda en 2013, con esta vocación de presentar proyectos donde el arte, la ciencia y la tecnología se conjugan de manera maravillosa para denunciar, cuestionar, pero además tener experiencias visuales maravillosas como esta. Lo hacemos porque tenemos la vocación de difundir los cambios que se están dando en la humanidad y como la tecnología es una herramienta con el ser humano al centro”, apunta Nidia Chávez, directora de Fundación Telefónica Movistar México.

“Paisajes de Luz” estará abierta al público a partir del 3 de agosto en Laboratorio Arte Alameda, Dr. Mora N° 7, Centro Histórico, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entrada gratuita.

Pionero en el arte del videomapping

Joanie Lemercier ( Rennes, 1982) es un artista visual y activista ambiental francés cuyo trabajo explora la percepción humana a través de la manipulación de la luz en el espacio.

Gran parte de la práctica de Lemercier está inspirada en la naturaleza y refleja la representación del mundo natural a través de las matemáticas, la ciencia y la tecnología.

Las obras de Joanie Lemercier se han presentado en el China Museum of Digital Art de Pekín , el Art Basel Miami (EU), el Tokyo City View (Japón), The Roundhouse London (Reino Unido), el Sonar Festival (España), Barneys New York City (EU) o el Festival de Cine Sundance, entre otros recintos.

