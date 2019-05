“Fortalecer las industrias culturales y empresas creativas para generar y difundir sus contenidos” es la única línea que aparece sobre el tema en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Decepcionante ,esperábamos más; es un insulto. Es un menosprecio a todo el conocimiento generado en este país a favor del diseño y la planeación. Sólo están cumpliendo donde no se menciona estímulos a la creación ni el financiamiento a industrias culturales y empresas creativas. Es un pegote de ideas que ya vienen en el Proyecto de Nación, es una burla a la ley de planeación, por la falta de contundencia técnica y rigor conceptual”, señaló en entrevista Eduardo Cruz Vázquez, especialista cultural y coordinador del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu-UAM).

“En el apartado dedicado a la cultura (una página) refleja la idea general de asistencia, del poder de la cultura para los pobres. Atención a los sectores vulnerables, pero no tiene nada de nuevo, es superficial y sólo cumple con el requisito. No veo mayor elemento que me permita vislumbrar cuál será la estrategia final en el programa sectorial de cultura, pero habrá que esperar”, agregó.

Para el especialista en temas culturales no hay novedades en el PND, incluso, son objetivos planteados en la administración del PRI y el PAN.

Acceso a la cultura, redistribución de la riqueza cultural, descentralización, formación y profesionalización artística, ampliar la oferta cultural, fortalecer industrias culturales, patrimonio cultural, aprovechamiento de infraestructura, entre otros.

Confunde objetivos con estrategias

Por su parte, Carlos Lara, especialista en temas culturales y fundador de Artículo 27, el Plan Nacional de Desarrollo en materia de cultura, opinó que no tiene una estrategia clara y confunde las estrategias con los objetivos.

“Propone una articulación del arte y la cultura con el desarrollo social, urbano y económico, así como la pertinencia de la implementar una transversalidad de las políticas culturales locales. Ahora bien, no podemos dejar de mencionar que confunde de forma lamentable las estrategias con los objetivos, las obligaciones y los propósitos”.

El especialista señaló que para alcanzar los objetivos se proponen las siguientes estrategias: “Estrategia 2.9.1, no dice cómo, o a través de qué otras instancias implementará la multicitada transversalidad. En la 2.9.2, lo mismo. No señala cómo hará diferente, pero sobre todo, estratégica la formación y profesionalización. En la 2.9.3 enuncia promover y ampliar la oferta cultural, lo cual es una enunciación pobre, pues desconoce la obligación del Estado de cumplir con esta responsabilidad; lo mismo que en la 2.9.5 fortalecer las industrias culturales y las empresas curativas; es un propósito, en el mejor de los casos un objetivo. Y qué decir de la 2.9.6 desarrollar y optimizar, esto es una obligación, o en el mejor de los casos también, otro objetivo. Al igual que reconocer, preservar, promover y estimular la diversidad cultural, establecido en la 2.9.7, lo cual es un mandato convencional. Es evidente, pues, la confusión entre lo que se plantea como estrategias, con lo que realmente son meros objetivos”, dijo.

En el tema de los artistas, se menciona “impulsar la formación y profesionalización artística y cultural de los individuos, comunidades, colectivos y trabajadores de la cultura, y brindar opciones de iniciación, capacitación y actualización para toda la población”.

“Te repito, es un documento básico que omite referirse a la productividad, financiamiento, economía. No hay un compromiso de cultura para el desarrollo, sólo ven a las industrias culturales y empresas creativas para difundir contenidos”, afirma Eduardo Cruz.

En cuanto al tema del cine, Víctor Ugalde, presidente del Observatorio Público Cinematográfico Rafael E. Portas, comentó que “este plan decepciona por su cortedad en materia de cultura. Actualmente, el Objetivo 2.9: Promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura de la población, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, lingüística, de elección o pertenencia de una identidad cultural de creencias y de participación, no se aplica por el reciente estreno de Avengers. Ninguna autoridad actúa contra ese tipo de malas prácticas comerciales que afectan todo este objetivo. El público no puede utilizar su libertad de elección, no pueden acceder por el precio, por falta de equipamiento, etcétera. Urge que se cumpla”.

A la espera del plan sectorial

La Secretaría de Cultura lleva varios meses preparando el programa sectorial de cultura que se espera se presente a finales de año pero no llegará solo, vendrá uno más denominado programa nacional de cultura de paz y prevención social del delito para la reconstrucción del tejido social.

Los especialistas en temas culturales esperan que en ambos se cuente con indicadores, planeación y una redacción y objetivos claros sobre lo que le espera al sector cultural en México.

[email protected]