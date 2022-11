“Oscillations”: pequeños ensayos con destino de grandeza

Desde la Gran Manzana aterriza por primera vez en México Patricia Treib con una colorida colección de trazos en óleo sobre papel que ha denominado “Oscillations” (Oscilaciones).

Galerie Nordenhake México presenta a partir de este jueves la exposición individual de 35 piezas de la artista estadounidense nacida en Siginaw, Michigan, formada posteriormente en el Instituto de Arte de Chicago y que desde hace 15 años vive y tiene su estudio en Brooklyn, Nueva York.

La artista ofreció un recorrido por su obra, que define como “pintura observacional”, para inaugurar el nuevo espacio de Galerie Nordenhake Ciudad de México, ahora afincada en la Colonia Roma Norte.

Un compendio de obras de arte abstracto en pequeño formato (21 x 29.7 cm aproximadamente) alimentadas por colores, formas que sugieren flores, insectos, bodegones, fragmentos de objetos inacabados o trazos de caligrafía, son la síntesis del trabajo realizado por Treib en los últimos seis años.

“Esta es una exposición que reúne todos estos trabajos en papel de los últimos seis años y es muy emocionante, sí, mostrarlos, porque generalmente son cosas que son muy privadas para mí”.

Como bien señala, la muestra es un relato íntimo de la artista sobre su proceso creativo, inequívocamente vitalista, y aunque en sí mismas son obras acabadas, todas y cada una de ellas fueron punto de partida para una obra posterior en lienzo, como si se tratara de guiones, bocetos o partituras de una cromática obra pictórica, revela Treib.

“Considero estas pinturas en sí mismas (…) a pesar de que son pequeñas quiero que se sientan sustanciosas, pero al mismo tiempo también (las) uso, en cierto sentido, como modelos, algo que sirva como un guión, una partitura, como un punto de referencia para grandes obras gestuales, obras gestuales a gran escala que son más físicas y corporales, algo a gran escala, por lo que en cierto modo son casi como semillas o una receta que puede florecer en una serie de piezas más grandes”, señala.

Efectivamente, las obras se ven y se sienten — causando un sinfín de emociones en el espectador— como una especie de ensayos con aspiración y destino de grandeza, en muchos sentidos, pero el más evidente es en el de constituirse en obras posteriores plasmadas en grandes lienzos; sin embargo, al final del proceso creativo los óleos diminutos terminan también expresando grandeza propia y vivacidad, y adquieren independencia respecto del resultado final que se percibe y refleja en el formato mural.

Sobre esta magia intrínseca al proceso creativo, Patricia Treib comenta:

“Las composiciones más grandes siempre se miden con una fuente visual, algo que estoy traduciendo desde la observación. Cada una de las pinturas grandes corresponden a un trabajo pequeño en papel que actúa como una guía, una especie de guión o partitura. Se convierte en un ancla o un punto de origen. Sin embargo, quiero que haya un cambio significativo o una transformación de un tamaño íntimo y portátil a un tamaño más inmersivo. Hay una gran distancia entre los dos: un espacio para la invención, muchas formas en que podría desarrollarse. “Quiero que las obras pequeñas sean como la partitura de una canción o una receta, algo que pudiera ejecutarse de innumerables maneras y darle nueva vida, cada una marcando el momento en el que se hizo. También es importante para las pinturas grandes que vayan más allá de lo que podría haber imaginado, y que me sorprenda lo que sucede", comparte la artista.

Pintar la vida

Patricia Treib platica cómo fue su desembocadura hacia el arte abstracto desde la fotografía y el ejercicio de observar para transformar la vida que se le presenta delante en “pintura observacional”.

“En Chicago empecé a tener un conocimiento más profundo de pintura observacional más directa y pintar la vida, lo que ves, pero luego también hacía mucha fotografía. Con el tiempo gravité lentamente hacia la abstracción, pero para mí estaba realmente conectada de nuevo, pintando desde la observación y eso es mucho de mi trabajo, aunque en términos de temas, de punto de partida, parece bastante diverso, no hay nada que realmente lo unifique excepto sus fuentes, que son bastante personales para mí”, detalla Treib.

En el ejercicio de observar se requiere tiempo y agudeza visual para extraer la esencia simbólica de las cosas, y de eso proceso también da cuenta Treib, y nos comparte Cosas con las que quiero pasar tiempo, que tal vez provengan de mi pasado de alguna manera o encajen con cosas que son significativas para mí y pero al acercarme a esas fuentes trataré de concentrarse más en los espacios alrededor de la obra, y luego hacer una pintura a partir de la observación de esos espacios más inmateriales.

“Soy de todas las épocas”

Patricia rehúsa identificarse con la tradición del arte abstracto masculino de los Estados Unidos o con alguna corriente o época en específico, aunque reconoce que se ha nutrido de muchas de ellas y se identifica con todas las épocas.

“Quiero que (mi obra) sea diferente a todo lo que he visto antes, ojalá, pero no estoy tratando de continuar con cierta “tradición” aunque probablemente ya haya mucho de su trabajo en mí, lo he visto, lo he absorbido y me interesa mucho, pero estoy interesada en obras de todos los periodos diferentes, como medieval, románico, de nuestra pintura al fresco de la era de Pompeya, soy de todas las épocas. Entonces, no sólo la pintura estadounidense de Posguerra per se, aunque me refiero a que me interesan el color y el gesto y así estoy segura de que se mezcla con esa tradición, pero no estoy citando de inmediato obras en ese sentido”, refiere.

Cada una de las obras que componen la muestra “Oscillations” está valuada en 4,000 dólares. La exhibición puede visitarse desde este jueves hasta el 17 de diciembre de 2022 en Galerie Nordenhake Ciudad de México, en Monterrey 65, Colonia Roma Norte.