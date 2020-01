El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el miércoles que no está listo aún para decidir si el nuevo brote de virus en China que se ha extendido a otros países constituía una emergencia internacional, por lo que el comité de expertos prolongará sus sesiones un día más.

El Comité de Emergencia de la OMS sostuvo su primera reunión este miércoles 22 de enero para evaluar la gravedad de la propagación de la nueva cepa de un coronavirus, la cual, según los últimos reportes, ha cobrado la vida de 17 personas en China y alrededor de 444 casos de contagio en distintas regiones del país asiático.

“Me sorprendió el nivel de detalle de la presentación de China. Agradezco el trabajo del ministro chino de Salud, con quien me he mantenido en contacto directo durante las últimas horas y semanas (…) Hoy hubo una discusión excelente durante el comité, pero fue también muy claro que, para proceder necesitamos más información. Por esa razón he decidido pedirle al comité que nos reunamos mañana para continuar la discusión”, explicó Tedros Adhanom, director general de la OMS a los medios ahí presentes y para la comunidad global que siguió la presentación a través de las redes sociales de la organización mundial.

Argumentó que la decisión sobre si declarar o no una emergencia de salud pública mundial es una decisión por demás seria y solamente se tomará una definitiva después de considerar todas las pruebas de que el nivel de contagio pone en riesgo a la población global. Para ello, agregó, los expertos de la OMS están ya trabajando directamente con los especialistas en China para investigar el brote.

La epidemióloga Maria Van Kerkhove, secretaria técnica del Programa de Emergencias Epidemiológicas de la OMS, explicó que hay suficiente evidencia para confirmar la factibilidad de la transmisión del virus de persona a persona entre individuos que tienen contactos cercanos, es decir, entre familiares o a través de instrumentos de tratamiento médico. Sin embargo, hasta ahora, dijo, no hay evidencia de la posibilidad de un contagio en tercera o cuarta generación.

Confirmó, además, que el 2019-nCoV es un nuevo virus que ya ha sido identificado y secuenciado rápidamente, y esta información se ha compartido en todo el globo de manera inmediata. Es por eso que países como Tailandia, Japón y Corea del Sur han podido identificar los casos de contagio de manera efectiva.

China declaró estado de sitio en la ciudad de Wuhan donde presuntamente se dio el brote y emitió una prohibición para la salida de alrededor de 11 millones de personas de esa región al centro del país asiático.

En México, esta mañana, tanto el presidente de la República, Andrés Manel López Obrador, como la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, confirmaron que se han implementado todas las medidas de seguridad y aislamiento por el caso de un ciudadano de origen chino de 57 años, quien en diciembre pasado vistió la ciudad de Wuhan, en China, y volvió el pasado 10 de enero a nuestro país vía Tijuana y la Ciudad de México. El paciente labora en el estado de Tamaulipas y quien presenta los síntomas de una infección en las vías respiratorias.

Se informó que el paciente ha sido puesto bajo observación bajo un estricto protocolo de seguridad nivel tres. Las autoridades sanitarias han tomado muestras de faringe y orofaringe, tanto del paciente como de su acompañante, mismas que partieron esta mañana con rumbo al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) para su diagnóstico, mismo que se espera en menos de 72 horas.

