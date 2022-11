Nuevas acusaciones de agresión sexual contra el actor Sofiane Bennacer sacuden al cine francés

El cine francés vive un nuevo escándalo sexual con las acusaciones de violación y agresión contra una de sus jóvenes promesas, el actor Sofiane Bennacer, defendido por la directora Valeria Bruni-Tedeschi, su compañera, que acaba de dirigirlo en la película "Les Amandiers".

De 25 años de edad, actor en el prestigioso Teatro Nacional de Estrasburgo, Sofiane Bennacer había sido seleccionado como una de las treinta "revelaciones" del año por la Academia cinematográfica francesa, que esta semana dio marcha atrás de forma apresurada.

Un juez de Mulhouse (este) abrió en octubre una investigación por dos casos de presunta violación y uno de agresión contra Bennacer.

Las acusaciones habrían sido presentadas por ex compañeras sentimentales del actor.

En una cuarta acusación de violación, presentada por otra mujer, Bennacer habría sido convocado como "testigo asistido", una figura jurídica intermedia en el código penal francés, entre testigo simple y acusado.

"Soy inocente. ¿La presunción de inocencia aún existe?", declaró Bennacer el miércoles mediante su cuenta Instagram.

"Quizás voy a ser víctima de un boicoteo. De todas maneras, me han humillado hasta lo más profundo de mi alma (...). Dentro de unos meses estaré libre, porque no he hecho nada", añadió.

"A día de hoy todo el mundo sabe que Sofiane Bennacer no ha sido juzgado, y este tipo de procedimientos no es nada más, a mi juicio, que un simple linchamiento mediático", declaró Carla Bruni-Tesdeschi en un comunicado este viernes.

La reacción de la directora Bruni-Tesdeschi se produce a raíz de una amplia investigación publicada este viernes por el diario de izquierdas Libération, que asegura que las acusaciones contra Bennacer eran conocidas durante el rodaje, y que el ambiente entre el equipo de "Les Amandiers" era de "omertà" (ley de silencio).

Bruni-Tesdeschi es la compañera sentimental de Bennacer en la actualidad, según la fiscalía de Mulhouse, que ha investigado las acusaciones.

Hermana de Carla Bruni

El artículo de Libération, "está muy lejos de la voluntad de informar de manera objetiva e imparcial", explicó la realizadora.

Bruni-Tesdeschi reconoce que había "rumores" durante el rodaje.

"Mis productores expresaron temores y reticencias, pero yo les dije que esos rumores no me iban a parar y que no podía contemplar hacer la película sin él", añadió en su comunicado.

"Más tarde nos enteramos de que se había presentado una denuncia en su contra", reconoce.

Previamente uno de los productores de "Les Amandiers" Patrick Sobelman, había asegurado que no estaba al corriente de esas acusaciones.

Bruni-Tesdeschi revela por otro lado en su comunicado que ella misma "fue abusada (durante) su infancia" y que por ello sabe del "dolor de no ser tomada en serio".

El caso tomó otro giro con una dura reacción de la hermana de la directora Bruni-Tesdeschi, Carla Bruni, exmodelo, cantante y esposa del expresidente Nicolas Sarkozy.

"Hace cuarenta años que Libération nos da lecciones de moral pero visiblemente la presunción de inocencia le parece ajena" reaccionó mediante Instagram.

"Condenar (a alguien) en la portada de un periódico, actualmente, es condenarlo, simple y llanamente", añadió Bruni.

"Les Amandiers" fue estrenada el 16 de noviembre, y ha tenido un buen éxito de público hasta ahora. Fue presentada en el último festival de Cannes.

La película narra los sueños, las historias de amor y los problemas con la drogas de un grupo de estudiantes de arte dramático en los años 1980 en Francia.

Desde el estallido del movimiento feminista #MeToo, de denuncias de abusos en el mundo del espectáculo, Francia ha vivido varios casos sonados, como las acusaciones contra el actor Gerard Depardieu o el director de cine Luc Besson.