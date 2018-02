No vamos al doctor porque no queremos escuchar una mala noticia, además, siempre tenemos algo mejor que hacer que acudir al doctor, esta es la premisa que se quiere combatir con la nueva campaña nacional 1 minuto vs el cáncer “Mañana es hoy”. Las cifras demuestran que si el cáncer se detecta en una etapa temprana, las posibilidades de vencerlo aumentan hasta 70%, por eso el objetivo de la campaña es que la gente acuda al médico con oportunidad.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a los cinco principales factores de riesgo conductuales y dietéticos: Índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol.

Lo que veremos son mensajes fuertes pero encaminados a generar políticas que se lleven al legislativo, explicó el doctor Abelardo Meneses García, director general del Instituto Nacional de Cancerología, pero recalcó que el objetivo principal es que lleguen a la población, pieza clave para hacer la diferencia en el tema ya que el recursos económico y material no va a alcanzar para tratar a tantos pacientes para las próximas décadas.

“Tenemos que pensar en los siguientes años. Es tiempo de la prevención”, agregó Alfredo Cantú, director general del Patronato del InCan, hoy sólo dos de cada diez mexicanos van al médico de manera preventiva, esto quiere decir que ocho ya van enfermos y muchos de ellos en etapas avanzadas.

Prevenir un cáncer de mama podría costar unos 10,000 pesos, pero atenderlo en una etapa 3 o 4 representa alrededor de un millón de pesos, explican los expertos.

Al hablar de los frentes que hay que atacar, el doctor Meneses abundó en cinco ejes principales:

En los últimos 10 años, los mexicanos comienzan a fumar a los 13 años de edad, esto tiene que ver con la influencia de los amigos en las escuelas, aquí hizo un llamado a las autoridades de educación, de salud y de manera especial al legislativo, ya que en otros países se ha logrado demostrar que la verdadera disminución en la exposición a agentes que pueden afectar es legislando el tema.

Recordó que en nuestro país esto se trató en el 2008, “pero hoy esto ya es obsoleto”, dijo que en su momento sí hubo una disminución de la exposición al humo del tabaco, pero al dejar el ejercicio de imposición de impuestos, hoy nuevamente las cifras de consumo de tabaco aumentan y la exposición es alrededor del 20 por ciento.

Otro frente es la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), directamente ligado al cáncer cervicouterino , Meneses aseguró que su mortalidad se ha ido reduciendo en un 40% precisamente gracias a estas políticas públicas, dijo que aunque todavía no se ve el efecto de la vacunación, los países que iniciaron antes con estas campañas (vacunación y Papanicolaou con cobertura arriba del 70% de la población que ha iniciado su actividad sexual) se reduce la mortalidad por cáncer cervicouterino.

La tercera política tiene que ver con la cobertura de la vacuna contra la hepatitis B y C, por el incremento de la frecuencia de cáncer de hígado, “desde recién nacido se requiere una cobertura del 90%, por lo que tenemos que irlo supervisando, ya que si repercute”.

El cuarto elemento estratégico es darle cobertura a cáncer de mama, “hoy desafortunadamente sólo se tienen cobertura de mastografía en alrededor del 20%, tenemos que trabajar porque hay cerca de 1,200 mastógrafos en el país pero no todos están en uso ni con la calidad que se requiere”. Esto acompañado de la autoexploración puede disminuir la frecuencia del cáncer de mama avanzado, movernos a las etapas tempranas y poder curar a mayor número de mujeres.

El quinto punto es el tema de las finanzas, en México el Producto Interno Bruto en salud comparativamente con los países que forman parte de la OCDE, es de los más bajos y esto tiene implicaciones, la supervivencia del mexicano es de 74.6 años mientras que la media de estos países es de 80 años. “Por ello necesitamos pelear más por presupuestos a la salud”.

Concluyó que por ello requerimos trabajar juntos y que esta fragmentación que existe en el sistema de salud, se vea conformada por unión en temas de educación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno, cuidados paliativos y rehabilitación en el paciente de cáncer, acompañado de investigación. Esto solo se va a lograr a través de instituciones unidas, las ONG´s, presupuestos sólidos y los ciudadanos.

Una campaña desde la sociedad civil

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han puesto en marcha una campaña que busca reunir la mayor cantidad de trenzas posibles para donarlas a niños con cáncer.

Itzuri Castillo y Ulises Fuentes coordinan el Trenzatón, que es apoyado de la Liga Estudiantil Médica Puma (Lemep) de la Facultad de Medicina.

Comenzó el 26 de febrero, pero aún hay oportunidad de ayudar del 1 al 3 de marzo en la explanada de la Facultad de Medicina de una a cuatro de la tarde. Mientras que el sábado solo se recibirán trenzas en las llamadas “fosas” del inmueble, de 9 de la mañana a dos de la tarde.

Los requisitos son: el cabello trenzado con 30 centímetros como mínimo, que esté limpio y seco al momento del corte. No importa que tenga canas, esté teñido o decolorado o que esté cortado en capas, siempre y cuando la capa más larga mida 30 centímetros. En el caso de ir a entregar solo la trenza, ésta debe ir dentro de una bolsa sellada herméticamente.

En el Trenzatón, cuenta además con el apoyo de la Asociación México Sonríe, la cual se encarga de hacer pelucas para niños con cáncer, y de la Escuela de Belleza Intercontinental (EBI), quienes apoyarán con estilistas voluntarios para cortar el cabello.

