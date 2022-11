“No se debe manipular la historia”, reitera Eduardo Matos al recibir homenaje en la UNAM

“El doctor Eduardo Matos Moctezuma es un personaje excepcional. Arqueólogo, investigador, funcionario y divulgador, pero sobre todo una persona sencilla y amable, un amigo extraordinario, un sabio que conoce el alma humana en todas sus dimensiones, rico en virtudes y gozoso de la vida. Él es premiado sobre todo con el cariño de tantos colegas que le deseamos muchos honores y una larga vida, con un homenaje por semana”. Fueron las palabras de la doctora María Teresa Uriarte Castañeda, especialista en arte prehispánico, durante el homenaje que este jueves rindió al profesor Matos Moctezuma la Universidad Nacional Autónoma de México en el auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), “por su trascendente contribución a la historia, la ciencia y la cultura en México”.

Este reconocimiento se suma a la serie de premios y distinciones que ha recibido el arqueólogo mexicano, entre los que se encuentran el doctorado Honoris Causa por la máxima casa de estudios del país (2017) y recientemente el Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales (2022).

Matos Moctezuma es uno de los mayores especialistas en arqueología, cultura e historia precolombinas mexicanas, y uno de los científicos sociales más reconocidos del continente. Su labor arqueológica al frente de una multitud de proyectos de excavación en sitios como Tula y Teotihuacan y, sobre todo, su rol pionero en los descubrimientos del Templo Mayor de Tenochtitlan en 1978, al que ha dedicado más de 40 años de su vida, han hecho del profesor Matos, como le llaman, un referente cultural.

“Agradecer: alfa y omega de mi discurso”

“Me honra mucho este reconocimiento por diversas razones”, dijo el homenajeado. “Primero ser designado para obtenerlo, después de que hay una pléyade de artistas e instituciones que lo recibieron años atrás. Esto es motivo de un alto honor y orgullo de que sea yo al que hoy se le reconozca, quizá indebidamente, pero aquí estoy”, dijo el maestro.

Después compartió con los asistentes reflexiones sobre la recepción del Premio Princesa de Asturias; dijo sentirse asombrado por la expectativa que este premio genera, por los discursos que ahí se vertieron, y compartió sobre la estructura de su discurso, mencionó la importancia de empezar y terminar con un agradecimiento: “el alfa y la omega de mi discurso”, señaló.

Como ha venido sosteniendo durante los últimos dos años —recientemente en su discurso en Oviedo— para responder al “despropósito” de quienes pretendieron forzar las fechas y acontecimientos de la fundación y caída de Tenochtitlan para alinearlos a la narrativa de la celebración oficial del 2021, Matos Moctezuma reiteró que no se debe manipular la historia. “Algo que hemos visto a lo largo y ancho del tiempo, es ¿cómo diferentes personalidades que han tenido el mando y el gobierno han manipulado y tergiversado la historia para fines propios. Esto no debe ser, no puede admitirse y así lo he manifestado en distintos medios y en mi discurso (…) Con estas palabras resumo lo que pienso y lo que he defendido a lo largo de mi vida”.

Amanda de la Garza Mata, directora general de Artes Visuales y directora del Museo Universitario Arte Contemporáneo expresó: “No es menos señalar que el arte contemporáneo en México tiene uno de sus ejes temáticos principales el conocimiento arqueológico, en ese sentido hay una conexión entre la búsqueda de artistas contemporáneos por entender el México del presente a través de la arqueología. Por eso queremos agradecer su labor tan intensa de divulgación del conocimiento arqueológico”.

Luego de la ceremonia, Matos Moctezuma compartió algunas reflexiones más: “No creo que los gobernantes hayan escuchado mi voz, porque vemos a lo largo y ancho, no sólo de México, sino del mundo, que se continúa, así como en el pasado, con la manipulación de la historia. Ojalá que todos ellos aprendieran las lecciones que nos da la misma”.

Asegura que todo este trayecto ha valido la pena, “no por los premios, sino que se lleva a cabo una labor, se cumple un deseo de investigar, los resultados de las investigaciones, eso es lo que interesa”.

Honor a quien lidera el pensamiento crítico

El gran ausente en la ceremonia, donde colegas del investigador exaltaron la trayectoria y personalidad del homenajeado, fue el antropólogo Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), del que Matos Moctezuma es profesor emérito.

En cambio, Bolfy Cottom, investigador de la Dirección de Estudios Históricos de esa institución expuso que “un motivo que impulsa este reconocimiento es su calidad de ser humano, sencillo, accesible, generoso y sensible, atendiendo a quien lo ha buscado para saber de su conocimiento. Siempre hay causas que se buscan cuando se lucha por una sociedad mejor (…), cuando hay ideales que se persoguen, hay un camino que prácticamente dura toda la vida. En dicho camino hemos tenido la fortuna y el privilegio de encontrarnos con Eduardo Matos, como líder en esa comunidad de pensamiento crítico”.

Nuestro homenajeado es sin lugar a duda un gran divulgador, porque ha sido un prolífico investigador y escritor, con más de 500 trabajos de investigación y divulgación”, apuntó Cottom.

Por su parte, el etnólogo Sergio Raúl Arroyo, ex director general del INAH, citó a Eduardo Matos para respaldarlo y hacer crítica del momento actual en México: “Eduardo ha dicho, “´vivimos tiempos trastornados, lo que se había erigido se viene abajo, la ciencia y la cultura son denigrados y no se comprende el valor que tienen para los pueblos; la historia se tergiversa al gusto de los gobernantes, se viven tiempos difíciles, por enfermedades y la situación económica, y se manipula la historia con fines políticos”.

“Yo le doy la razón —agregó Arroyo—, ahí están las amenazas matutinas a nuestra endeble democracia, a cualquier indicio de discrepancia o autonomía, ahí están los esperpénticos despojos de una historia crítica, abusiva y patriarcal que sólo sirve para la autocelebración, pero no para el autoconocimiento, ahí está la idea de progreso unilineal y destructiva que tanto expuso Alfredo López Austin a propósito del Tren Maya, ahí está la desaparición de contextos culturales y una cuenta de 9 millones de árboles talados”, enumeró.

“El destino de las instituciones culturales no es ajeno a las preocupaciones cotidianas de Eduardo Matos, su carácter templado y su vocación institucional han pasado por todo tipo de filtros, más allá de toda simpatía o filiación que implica nuestra amistad, la declaración de Eduardo Matos cayó justo en el centro del mundo”, concluyó el etnólogo.

Trayectoria de Eduardo Matos Moctezuma

Eduardo Matos Moctezuma (Ciudad de México, 11 de diciembre de 1940) es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro en Ciencias Antropológicas, con especialidad en Arqueología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), instituciones con las que realizó investigaciones en sitios arqueológicos como Tepeapulco, Bonampak, Comalcalco, Cholula, Coacalco, Tlatelolco, Tula y Teotihuacan.

Ha sido director de los museos Nacional de Antropología y del Templo Mayor, presidente del Consejo de Arqueología del INAH y titular del Proyecto Templo Mayor, del que fue fundador en 1978, al igual que del Programa de Arqueología Urbana (PAU). Es profesor emérito del INAH y del Seminario de Cultura Mexicana y miembro de El Colegio Nacional.

Desde 2015 ocupa la silla XV como miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. En su larga trayectoria ha recibido numerosos premios y distinciones, entre los que destacan el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía en 2007; el doctorado Honoris Causa por la UNAM en 2017 y el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en 2022.

En abril de 2022 ingresó a la Academia Americana de Artes y Ciencias, y una cátedra de la Universidad de Harvard lleva su nombre.

