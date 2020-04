“No hay secretos en la OMS. No hay nada que se le haya ocultado a Estados Unidos”, afirmó Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante la conferencia global, vía streaming, de este lunes.

Esta declaración fue emitida como respuesta al cuestionamiento recurrente de la prensa internacional acerca las acusaciones por parte del gobierno de Estados Unidos y los reportes de algunos medios de ese país sobre el supuesto ocultamiento de información acerca del brote de covid-19 en Wuhan, China.

“Tener (en la OMS) staff de CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, de ese país) quiere decir que no hay nada que se le haya ocultado a los Estados Unidos, desde el día uno. Para la OMS todo está abierto, no escondemos nada. No solamente para los CDC’s al hacerle llegar los reportes; procuramos hacer llegar los mismos mensajes a todos los países de inmediato porque eso les ayuda a prepararse bien y a hacerlo de manera efectiva”, declaró.

Agregó que “no hay secretos en la OMS porque mantener las cosas de manera confidencial o en secreto es peligroso. Si hay un problema de salud, debe difundirse inmediatamente. No hay secretos porque se trata de salvar vidas y las vidas son bastante preciadas para nosotros, incluso una sola vida. Nosotros no vemos las formas ni los números, vemos los individuos detrás de los números y de las formas”.

Desarrollan anticuerpos

Actualmente se están llevando a cabo varios estudios que buscan demostrar la presencia de anticuerpos de covid-19 en personas de distintos países que han pasado desapercibidas por los sistemas de vigilancia actuales que detectan la presencia del virus SARS-CoV-2 por pruebas moleculares o PCR.

Algunos resultados tempranos de estos estudios sugieren que existe un sector de la población que ha desarrollado anticuerpos para covid-19 y que no han sido detectados, lo cual debe ser cuantificado, dado que, como ha mencionado en días anteriores el organismo, el desarrollar anticuerpos no garantiza la inmunidad contra el virus y mucho menos evita su propagación.

Lo anterior fue confirmado por la doctora Maria Van Kerkhove, epidemióloga y jefa técnica del Programa de Emergencias de la OMS.

“No hemos revisado los reportes, pero se sugiere que es una mínima cantidad de la población, porcentajes pequeños. En un estudio en Alemania observamos que poco más de 14% de su población tiene anticuerpos contra covid-19. Eso quiere decir que hay evidencia de infecciones pasadas, es decir que no son infecciones activas sino que la padecieron en algún momento”, detalló.

Ante lo anterior, confirmó, la OMS inició un trabajo colaborativo con otros países para capacitarlos con metodologías más eficaces que les permitan detectar personas que hayan desarrollado anticuerpos y no hayan sido registrados por el sistema de control en cada territorio.

En adición, el director general del máximo organismo internacional para la salud validó el aceleramiento del desarrollo y puesta en marcha de pruebas para detectar anticuerpos de covid-19 con el objetivo de cubrir de mejor manera la extensión de la pandemia en todo el globo.

“La OMS está ofreciendo apoyo técnico, científico y económico para la implementación de estudios seroepidemiológicos alrededor del mundo. Los primeros datos de estos estudios sugieren que relativamente pequeños porcentajes de población podrían haberse infectado incluso en áreas muy afectadas (por el desarrollo de anticuerpos)”, declaró.

Aclaró que para mayor efectividad, la OMS ha trabajado en coordinación con la Fundación para Nuevos Diagnósticos Innovadores (FIND, por su sigla en inglés) y con la Iniciativa Clinton de Acceso a la Salud para localizar y validar cinco pruebas que están listas para fabricarse en cantidades masivas.

Confirmó que incluso ya se han hecho pedidos para 30 millones de pruebas que podrán proveerse en los próximos cuatro meses y los primeros envíos de estos equipos comenzarán la próxima semana, a través del mecanismo de suministros del Programa Mundial de Alimentos, de las Naciones Unidas, de la misma manera en la que ya se envían mascarillas, lentes, escudos faciales y otro equipo médico a alrededor de 40 países, como parte de una iniciativa que espera alcanzar una cobertura de 120 países en los que hay prioridad.

“A lo largo de abril y mayo tenemos la intención de enviar casi 180 millones de mascarillas quirúrgicas, 54 millones de mascarillas N95 y más de 3 millones de lentes protectores a los países que más lo necesitan”, expuso.

Añadió que actualmente existen 1200 pacientes voluntarios de cinco países para iniciar con ellos las pruebas de medicamentos y vacunas. Esta semana habrá aproximadamente 600 hospitales listos para reclutar a más pacientes con el objetivo de que las fases II y III del desarrollo de fármacos sea significativo e inmediato.

Por último, volvió a instar a la comunidad internacional a frenar la politización de la pandemia y de usar el impasse como arma de ataque.