En entrevista con María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), la reconocida directora y productora mexicana, quien ahora se desempeña desde la esfera gubernamental dijo a este diario que los estímulos y los montos a la creación cinematográfica en México se mantendrán, contrario a las “rumorologías” que se han desatado en torno al tema.

Según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 para los Servicios Cinematográficos se dispone de 249 millones 774 mil 212 pesos, incluyendo gastos de operación que serán de 77 millones 185 mil 775 pesos. Dentro de este presupuesto la funcionaria dijo que el Imcine cuenta para este año con poco más de 800 millones de pesos y que el monto de los apoyos no se verá disminuído.

“Quedan muy pocos apoyos por ejercer este año, está en curso la segunda parte del Eficine que siempre suele convocar a dos terceras partes de quienes solicitan este estímulo fiscal, pero te puedo asegurar, y lo podrán comprobar con los números que salgan en todos los rubros, que estamos con un presupuesto similar al de años recientes, el mismo número de proyectos que solicitan, con el número de recursos aprobados, y en términos muy generales son más de 800 millones de pesos”, comentó María Novaro desde la nueva oficina que ocupa en las instalaciones del Imcine que regresó el pasado mes de febrero a su origen, los Estudios Churubusco.

Detalló que serán 700 millones de pesos que se ejercen desde Eficine “50 para distribución y 650 para producción, en el caso de Foprocine y Fidecine los montos también están alrededor de 80 millones y 50 millones, pero es exactamente el promedio de todos los años” refirió.

Dijo que en cuanto se terminen de anunciar los resultados de las convocatorias harán públicos los números, pues aprovechó la entrevista para comentar que desde su perspectiva “ha habido una rumorología. No sé si bien intencionada o mal intencionada, pero muy fuerte de hablar de que ha habido una reducción a los montos de apoyo a la producción y esto no es cierto” comentó.

“Podemos demostrar que en el 2019 no hubo reducción de ningún tipo y están los montos como siempre han estado, entonces para combatir esta rumorología que no sé a qué fines obedece. No sé si cada cambio de administración se sueltan las rumorologías; pero no es así y se va a poder comprobar ahora que estén todos los resultados publicados, se ejerció el promedio”, aseguró.

Menos solicitantes

Si bien la directora aseguró que los apoyos se mantienen, hubo algunos cambios que se dieron con respecto a las actuales convocatorias.

“En Fidecine Exhibición, que da créditos a la exhibición de cine, hubo menos solicitantes, no menos recursos, sino menos solicitantes, no sabemos si fue por la incertidumbre del nuevo gobierno, pero solicitaron menos cantidad de gente. El apoyo se dio en la misma cantidad y con el sobrante se abrirá una nueva convocatoria para ejercerlo”, anunció.

“En el caso de Foprocine sí tomamos la decisión a principios del año de cancelar la convocatoria de apoyo a series y redistribuir los recursos porque no venía funcionando, nos habían señalado, quienes lo obtuvieron,que el apoyo se da y crea derechos patrimoniales, Imcine se convierte en dueño parcialmente de los proyectos, y en el caso de las series esto fue muy perjudicial para las series mismas, algunas compañías que podían producir las series no aceptaban tener de coproductor a Imcine, entonces queriendo crearse una cosa favorable para las series y que la propia comunidad cinematográfica tuviera más respaldo para incursionar en esto, por la forma en la que estaba definida no estábamos ayudando, porque había series que no se hacían. Tuvo que salir a principios de año, no salió, la estamos revisando para el año que entra, pero esos recursos se redistribuyeron en otras áreas”, comentó Novaro.

En este sentido, también se le cuestionó a la titular del Imcine si no habría latente subejercicio dentro de la institución, lo cual negó rotundamente. “No, el Imcine no ha tenido un subejercicio y no lo tendrá en el horizonte, ni los fondos de producción ni en los apoyos de promoción, ni los apoyos a festivales de cine, hubo cambios de reglas que en algunos mecanismos, pero ya los redefinimos y ya se están ejerciendo pero no hay ninguna sombra de subejercicio”.

“En el caso de Fidecine se va a hacer una nueva convocatoria no tengo las fechas exactas, se aprobó en la junta correspondiente para que pudiéramos con el sobrante abrir una nueva convocatoria mucho más chica que la anterior pero con el objetivo de que se ejerza el dinero porque no hubo suficientes proyectos que apoyar”, sostuvo.

Las convocatorias faltantes

Desde el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) María Novaro dijo que hace falta por lanzar las convocatorias a las escuelas de cine que están por lanzar los lineamientos al estímulo a la “Creación audiovisual indígena para México y Centroamérica”, enfocada a comunidades indígenas y afrodescendientes.

“Este es un estímulo que se reformuló por distintas razones y que ahora se abre de nuevo. Recibimos muchas observaciones, cosas muy perfectibles que cambiamos después de haber ido a las comunidades y escuchar sus críticas y sus opiniones, señalaban de una manera muy puntual por qué era una convocatoria a la que accedemos por internet si el grueso de las comunidades indígenas no tienen acceso a internet, hicimos una propuesta mucho más inclusiva y mucho más adecuada en función de todo lo que nos señalaron”. Este estímulo comprende poco más de 7 millones de pesos que es más de lo que tenía la convocatoria en los dos años anteriores en la que fue ejecutada.

Vienen reformas a la Ley de Cinematografía

Sobre las reuniones que se han gestado desde la Cámara de Diputados con la Comisión de Cultura y Cinematografía que preside Sergio Mayer, María Novaro dijo que todavía es apresurado dar un resultado, sin embargo mencionó que sostiene reuniones con el Jurídico del propio Imcine y de la Secretaría de Cultura a través de Edgar San Juan, subsecretario de Desarrollo Cultural.

“Estamos participando de manera conjunta la reforma a la Ley de Cine desde el Ejecutivo, pero también hemos asistido como escuchas para estar enterados de lo que se está discutiendo a iniciativa del diputado Sergio Mayer en el ámbito de las cámaras y otros actores, entonces es un poco prematuro, estamos escuchando, nos estamos reuniendo por parte de la Secretaría e Imcine”.

Sobre su aportación a este espacio dijo que están adecuando a la Ley a principios de este gobierno “que están a favor de la inclusión de todos los sectores, por ejemplo de todas las culturas y todas las lenguas de México que estén también expresadas en la Ley. Hay aspectos muy diversos y estamos haciendo una revisión muy cuidadosa para hacer una propuesta muy equilibrada, cuidadosa, inclusiva y contemporánea, que sí corresponda a las necesidades del sector cinematográfico actual”.

Presume única plataforma más funcional

Sobre la polémica de las plataformas digitales para la exhibición de cine mexicano, María Novaro destacó que Imcine ha pasado a tener una sola plataforma con la mitad del gasto, y además de ser la plataforma con mayor número de contenido mexicano.

“Cinema México Digital funcionaba con puntos de acceso a toda la República, estuvimos revisando que esos puntos eran simulados, reportaban números de gente que veía pero en realidad estaba desmantelado el espacio, lo fuimos a verificar personalmente. El otro asunto de FilminLatino era solamente para gente con tarjeta bancaria, por lo tanto era bastante excluyente y con pocos suscriptores. Hicimos un periodo de prueba y quien nos dio mayores facilidades fue FilminEspaña con un presupuesto mucho más accesible y juntamos las dos plataformas en una, ahora FilminLatino creció enormemente, dejó de ser únicamente con tarjeta y manejamos el número más alto de contenido mexicano que todas plataformas. Ahora la verán muy activa con el Día del Cine que viene el próximo 15 de agosto”, adelantó. Sin embargo todavía no está definido si el próximo año esta plataforma podría cambiar de nombre.

La cuota en pantalla no es el único camino

Sobre la desigualdad del tiempo en pantalla de contenido mexicano Novaro dijo que están estudiando otros mecanismos para posicionar el trabajo nacional en pantalla.

“Estamos estudiando muchas fórmulas, una de las que se habla con mucha facilidad es la cuota en pantallas, pero es mucho más complejo que eso en realidad, hay países como Francia que no manejan una cuota. Creemos que hay muchas formas y no una conversación cerrada de sí o no a la cuota”.

Sobre la polémica de doblaje dijo que “es un asunto delicado y no se puede legislar así de tajo, pero también tiene que haber una responsabilidad de todos los productores mexicanos a tener una versión de sus películas con subtítulos para las personas con debilidades auditivas, y también estamos abriendo el camino para el doblaje a lenguas indígenas”.

Sobre su visión de los festivales nacionales y extranjeros, Novaro se posicionó en que lo más importante en ordenar al país, incluso aunque las medidas sean “drásticas, a veces bruscas, que a veces los propios funcionarios podemos resentir como el asunto del viaje a Cannes, pero obedecen a una política para tener un ordenamiento correcto de las cosas, y yo soy la primera que creo que las cosas deben estar mejor ordenadas”, comentó.

“Hablando como Imcine cada uno de los festivales de cine que hay en este país desde los grandes hasta los más especializados todos cumplen una función importantísima de difusión, accesibilidad y creando comunidad cinéfila”, por lo que dijo ningún festival por pequeño o grande que sea debe quedarse sin apoyo.

