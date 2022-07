La tarde de este martes, en la Antigua Sede del Senado de la República, se llevará a cabo la presentación del libro “El Caballito de Manuel Tolsá: Lances y bretes”, bajo la división editorial Pluma y Martillo, de Morton Subastas, una antología polifónica sobre las vicisitudes, mudanzas y amenazas de fundición de la escultura ecuestre de Carlos IV, mejor conocida como El Caballito, creada en 1803 por Manuel Tolsá y objeto de discusiones públicas históricas sobre las que resulta pertinente retomar memoria en un tiempo donde se discute la representación y pertinencia de los monumentos en el espacio público.

El libro es coordinado y editado por el doctor Luis Ignacio Sáinz, con textos de especialistas en la materia: Luis García Galiano de Rivas, Jorge González Aragón, Luis López Morton, Rodrigo Rivera Lake, Carlos Gonzáles y Lobo y Sergio Zaldívar Guerra, estos dos últimos lamentablemente fallecidos en el contexto de la pandemia.

“Últimamente hemos tendido a banalizar el espacio público y montamos cosas sin ton ni son en la ciudad, sin ningún grado de responsabilidad ni sentido de inteligencia y mucho menos de estética”, declara Luis Ignacio Sáinz en víspera de la presentación.

Se ha salvado de la condena

El Caballito, indica en cambio, ha sido un gran marcador urbano de nuestra historia desde 1803, aunque no exento de discusiones sobre su pertinencia. Habiendo terminado el virreinato, en 1923, Guadalupe Victoria consideró que dicho monumento ecuestre, entonces instalado en el Zócalo, era lesivo de la identidad nacional y decidió fundir la pieza para obtener municiones y monedas a partes iguales. Sin embargo, acota el profesor-investigador en Historia y Etnohistoria en la ENAH, Lucas Alamán convenció a Victoria de que era oportuna la preservación de la pieza por sus virtudes estéticas, además de que el pueblo ya no vinculaba la escultura con el monarca borbón aludido sino con el corcel que siempre gozó de la simpatía popular.

Esa desvinculación nobiliaria, asegura el especialista en artes plásticas y arquitectura, ha permitido la supervivencia de la pieza hasta la actualidad pese a vivir un éxodo de tres mudanzas hasta finalmente ubicarse de frente a otra de las obras de Tolsá, el ahora conocido como Palacio de Minería, un trajín en el que abunda el libro en cuestión.

“El Caballito se ha salvado porque nadie lo asocia con Carlos IV de Borbón y nadie lo asocia como un símbolo engrandecedor de la monarquía española”, declara el coordinador del libro y, en cambio, agrega: “nos permite entender que las piezas tienen una pertinencia en el tiempo y no es lo más inteligente manosear los espacios de la ciudad por intereses coyunturales y oportunistas que tienen que ver con la política más que con la historia”, indica Sáinz.

El especialista señala que “en los países serios, y nosotros no somos uno de ellos”, las autoridades no tienen potestad “para manosear la ciudad”, es decir, no pueden tomar decisiones arbitrarias sobre los monumentos que se instalan o retiran del espacio público. En ciudades como París, acota, el alcalde no puede determinar ninguna intervención en materia de alteración de la traza ni de la zona declarada de monumentos, “de modo que serán los vecinos y los gremios de especialistas quienes se pronuncien en relación con la afectación del espacio público”.

Tenemos una ciudad realmente herida con una serie de ocurrencias, argumenta el entrevistado. “No veo por qué la ciudad termine siendo una galería de los despropósitos de Enrique Carbajal (Sebastian). Tampoco veo por qué, aun de escultores serios, como Manuel Felguérez, Vicente Rojo y Fernando Gonzáles Gortázar, se instalara un paseo escultórico en Miguel Ángel de Quevedo (esto en 2003) fuera de toda proporción en una ciudad de precaristas, en un país donde la mitad de la población son pobres y donde pretenden distraer en gastos de mantenimiento obras como estas. Si usted se da una vuelta, notará que las piezas se están cayendo a pedazos, son piezas arruinadas”.

Restituir a los Indios Verdes

Sobre la discusión de la función del espacio público sobre el Paseo de la Reforma, Luis Ignacio Sáinz celebra el reconocimiento del aporte histórico de las mujeres, “pero se sancocha todo sin orden ni concierto, no parece claro quién es el promovente salvo la propia autoridad y no hay un concurso. Porque hasta en todas las obras del Porfiriato, el execrable dictador se tomaba la molestia de hacer las cosas bien y convocaba a concurso”.

Ahora bien, sugiere, si hubiera seriedad en la reivindicación histórica del espacio público, se tomaría en cuenta a los Indios Verdes, dos estatuas de los tlatoanis mexicas Itzcóatl y Ahuizotl, para ir a buscarlas al norte de la ciudad, adonde fueron relegados en 1920, y reinstalarlos en las cabeceras de los camellones del Paseo de la Reforma.

“Sí hay esta banalización, esta frivolidad de no entender cuál es la grandeza de la ciudad, donde todo el mundo va queriendo dejar su huella”, concluye.

“El Caballito de Manuel Tolsá: Lances y bretes”

Pluma y Martillo

Coordinador y editor: Luis Ignacio Sáinz

Primera edición: 2021

172 páginas

Un caballito armable

La edición incluye una maqueta policromada construible y armable elaborada por el artista plástico Manuel Marín, académico de número de la Academia de Artes desde 2013. Asimismo, se incluyen facsímiles de documentos históricos en torno a la escultura en cuestión.

Presentación del libro:

Martes 12 de julio, 19:00 horas

Casa Nuestra

Antigua Sede del Senado de la República

Transmisión en Facebook: CasaNuestraMx

ricardo.quiroga@eleconomista.mx