“Tengo que insistir en un tema que he venido señalando desde hace muchos años o, para decirlo con más precisión, desde hace muchos presupuestos de Egresos de la Federación. La UNESCO recomienda destinar como mínimo el 1% del PIB a la cultura. El nuevo proyecto de presupuesto que el gobierno ha elaborado para el 2022 contempla alrededor de 15,000 millones de pesos para la cultura. Esto es entre 17 y 18 veces menos del mínimo recomendado”.

Así cerró el vicepresidente del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), Cuauhtémoc Cárdenas Batel, en el Teatro Mariano Matamoros, durante la ceremonia de clausura de la versión 19ª del encuentro fílmico que apostó por una programación predominantemente presencial.

“Puede haber cambios en la aplicación de los recursos destinados y en las prioridades culturales, podemos coincidir y estar en contra de determinados programas o medidas, pero lo que no cambia, independientemente de qué fuerza o gobierno tengan la mayoría en el Congreso, es la miseria presupuestal en la que se tiene sometida a la cultura. Son muchos sexenios ya de arrastrar la indiferencia. Porque un aumento de 1,000 millones para el año próximo es solamente indiferencia”, añadió.

Precisó que el 1% del PIB equivaldría a 260,000 millones de pesos. Es decir que los alrededor de 15,000 millones destinados para el ejercicio fiscal 2022 corresponden a solamente un 0.06% del PIB.

Pedir más presupuesto no es asunto de chairos vs fifís

“Yo no sé si exigir más presupuesto para la cultura sea un asunto de chairos o de fifís y sinceramente es irrelevante. Lo que sí es un asunto importante es que sin crecimiento económico, sin inclusión social, sin cuidado del medio ambiente y sin cultura no hay desarrollo. Son esos los cuatro pilares y sin cualquiera de ellos no es posible el desarrollo sustentable”, completó, e instó a elevar el nivel del debate y a desterrar la descalificación hacia quien piensa diferente.

“Discutamos ideas de forma civilizada, porque hoy necesitamos fortalecer el derecho a la cultura y ampliar su acceso para hacer más fuertes las identidades de nuestros pueblos, la preservación de nuestras tradiciones (…) necesitamos a la cultura para construir un mejor futuro, pero, sobre todo, para forjar un presente digno, incluyente y en paz”.

Principales ganadores del encuentro fílmico

Previo a la presentación de discursos de los directivos del FICM, la cinta 50 o Dos ballenas se encuentran en la playa, una historia dirigida por Jorge Cuchí sobre dos adolescentes que se involucran en el Juego de la Ballena Azul, se enamoran y deciden enfrentar juntos el desafío final del juego: el suicidio, fue anunciada como ganadora del Ojo a Mejor Largometraje de Ficción.

De esta manera, la obra se impuso a una lista destacada de 10 cintas entre las que figuraban Una película de policías, de Alonso Ruizpalacios; Nudo mixteco, de Ángeles Cruz, y El hoyo en la cerca, de Joaquín del Paso.

Asimismo, el Ojo a Mejor Largometraje Documental Mexicano se decidió para el filme Las hostilidades, de Sebastián Molina, que se impuso a películas competidoras como Cartas a distancia, de Juan Carlos Rulfo; Temporada de campo, de Isabel Vaca y Vaychiletik, de Juan Javier Pérez.

Por su parte, el Ojo a Mejor Dirección de Largometraje de Ficción Mexicano se decidió para El otro Tom, de Rodrigo Plá y Laura Santullo. Y si bien el largometraje Nudo mixteco, un cruce de tres historias en torno a la fiesta patronal de un pueblo en la mixteca oaxaqueña, para muchos favorito, no triunfó en la gran categoría, pero se llevó dos premios por demás relevantes: Mejor Guion de Largometraje de Ficción Mexicano y Premio del Público a Largometraje en Competencia.

Está más vivo que nunca

“Han sido dos años muy complejos. Todos sabemos que el contexto de pandemia nos ha mantenido alejados y, en gran medida, en confinamiento, por eso nos da alegría volvernos a reunir y ver que el cine mexicano no solo siguió bien sino en pie, con el mismo empuje que ha tenido durante estos 19 años. Hemos visto cada año cómo se sube la barra y el festival es una muestra de ello”, dijo Alejandro Ramírez frente a un público sobre todo integrado por cineastas.

Por su parte, la directora Daniela Michel declaró brevemente: “estamos muy conscientes de que el cine mexicano está más vivo que nunca. Así que viva el cine mexicano”.

De la ceremonia también destacó un mensaje enviado por los integrantes del Jurado de la Sección de Largometraje Mexicano, tres eminencias del séptimo arte: Volker Schlöndorff, Mark Cousins y Philippe Claudel, quienes aseguraron que tener acceso a estos trabajos fílmicos en competencia “fue una gran lección para nosotros, los jurados europeos. Nos recuerda a todos que el cine no es solo una aventura estética sino también una mirada profunda y esclarecedora sobre la humanidad”.