Los museos en México registraron un descenso en la visita de 7.4 millones de visitantes en el 2018, con respecto al 2017, al reportar una afluencia total de 67.7 millones de entradas que se concentraron en los recintos museísticos de la Ciudad de México, Nuevo León y Puebla, de acuerdo con la Estadística de Museos 2018, presentada el fin de semana por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estudio del Inegi, que contempla 1,086 museos en todo el territorio nacional, destaca que 55% de los visitantes entrevistados tiene escolaridad de nivel superior, cuya presencia se incrementó en 0.1% en el 2018, respecto del año previo.

En el informe, el Inegi da a conocer información sobre la infraestructura y características de los museos, así como de las características sociodemográficas de sus visitantes.

Destaca que la mayoría de los museos en México está dedicada a la historia (44.2%), seguido de aquellos especializados en arte (23.1%) y finalmente a la arqueología (21.1 por ciento).

De los museos, 33.2% cuenta con colecciones de representatividad local; 16.6%, estatal; 18.6%, regional; 20.6%, nacional, y 11.0%, internacional. Respecto del año 2017, la representatividad local tuvo un incremento de 1.4%, en el resto de los casos, la variación es menor a 1 por ciento.

Rezago en infraestructura y descenso en visitantes

De los museos, 86.5% cuenta con servicio de visitas guiadas y 46.7%, con actividades artísticas y culturales, y en ese sentido los números son muy similares a los del 2017. Sin embargo, en materia de infraestructura para personas con discapacidad y de tecnología se advierten rezagos: sólo 34.6% de los recintos dispone de infraestructura para personas con discapacidad; 30.6% cuenta con una sala de usos múltiples; 24.1 % tiene una biblioteca; 21% cuenta con auditorio; 22.6% con un área de exhibición audiovisual y sólo 25.8% tiene servicio de wifi.

En materia de acceso a personas con discapacidad, el reporte señala que en 39.4% de los recintos no hay condiciones para el acceso visual; 62.3% carece de apoyos para acceso motriz; 77.3% no favorece el acceso auditivo y 82.9% no contempla el acceso cognitivo.

El reporte señala que, durante el 2018, los museos reportaron una afluencia total de 67.7 millones de visitantes, destacan la Ciudad de México, con 30.5 millones en 136 museos, y Nuevo León, con 11.2 millones en 45 museos. La afluencia total tuvo una disminución de 7.4 millones respecto al 2017. La permanencia en el museo de 56.2% de los visitantes fue de menos de una hora.

Señala también que 56% de los museos es gratuito, mientras que 22.7% cobra una cuota de ingreso y 21.3% restante aplica la gratuidad sólo algunos días de la semana.

La mayoría no asiste por falta de educación o de difusión

Según la opinión de los visitantes, los principales motivos por los que las personas no asisten a los museos son: falta de cultura/educación (19.5%), falta de difusión y publicidad/desconocimiento (18.9%) y no les interesa/falta de motivación/flojera (15 por ciento). En el 2017, el primer motivo para no visitar el museo fue falta de difusión y publicidad (23.3 por ciento).

De los visitantes, 62% indicó vivir en la entidad federativa donde se encuentra el museo, 33% radica en otra entidad federativa y 5% en otro país. Las proporciones son similares a las del 2017.

De los visitantes, 66.9% reportó haber recibido algún estímulo familiar durante la infancia para visitar museos o recintos similares, mientras que 32.8% manifestó no haberlo recibido.

Nota metodológica

Para generar esta estadística, el Inegi captó información sobre museos y visitantes. De los primeros recabó información de un total 1,086 recintos sobre sus características, infraestructura, temática, disponibilidad y colecciones permanentes, capacidad de atención, servicios, personal empleado, afluencia anual y cuota de ingreso, entre otras.

Sobre los visitantes se aplicó un formato de entrevista, en julio y en octubre del 2018, a 182,769 visitantes de 13 y más años de edad, seleccionados en forma aleatoria. De las entrevistas, 53.4% fue respondida por mujeres y 46.6%, por hombres.

[email protected]