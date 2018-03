El profesor y físico Stephen Hawking murió a los de 76 años, informó un portavoz de su familia.

"Estamos profundamente entristecidos porque nuestro querido padre haya fallecido hoy", declararon los hijos del profesor Hawking, Lucy, Robert y Tim, en un comunicado publicado por la agencia británica Press Association. "Fue un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado perdurarán muchos años".

Junto con Roger Penrose, aplicó las matemáticas de los hoyos negros a todo el universo y demostró que la teoría de la Relatividad de Einstein implicaba que el tiempo y el espacio tendrían un principio en el Big Bang y un fin en los hoyos negros.

Hawking, quien fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrofica (ALS, por su sigla en inglés), fue autor de: A Brief History of Time, Black Holes and Baby Universes and Other Essays, The Universe in a Nutshell, The Grand Design and My Brief History.

(Con información de Reuters, AP y AFP)