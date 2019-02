El aclamado director, compositor y pianista André Previn, un músico versátil que ganó cuatro premios Oscar y dirigió a varias de las mejores orquestas del mundo, murió el jueves a los 89 años, dijo la compañía que lo representaba.

Previn siguió componiendo hasta pocos días antes de su fallecimiento, dijo IMG Artists en un comunicado. Las circunstancias de su muerte no estaban claras y no se pudo contactar a la compañía para que realizara más comentarios.

Previn, de origen alemán y que en 1938 huyó junto a su familia de la persecución nazi rumbo a París y luego a Los Ángeles, se hizo famoso como músico de jazz y al componer música para películas. Al final de su carrera se había convertido en una figura musical destacada de la segunda mitad del siglo XX.

Dirigió importantes orquestas en Europa y Estados Unidos, incluyendo la Sinfónica de Londres, la Filarmónica Real, la Sinfónica de Houston, la Sinfónica de Pittsburgh, la Filarmónica de Los Angeles y otras. También compuso numerosas obras clásicas que incluyen dos óperas, "Un tranvía llamado deseo" y "Brief Encounter".

Sus cientos de grabaciones lo llevaron a obtener un Premio Grammy a la Trayectoria en 2010 y a ganar otros diez. Previn fue nombrado caballero por la reina Isabel en 1996.

Cuando llegó a Los Ángeles, un tío le estaba proporcionando música a Universal Studios. Previn lanzó su carrera en el cine a los 20 años cuando el estudio MGM le pidió que escribiera música para acompañar al famoso collie Lassie en la película de 1949 "Challenge to Lassie".

Pronto se convirtió en el músico más exitoso de Hollywood. Ganó premios de la Academia por "Gigi" (1958), "Porgy and Bess" (1959), "Irma La Douce" (1963) y "My Fair Lady" (1964). "Gigi" y "My Fair Lady" ganaron Oscar a Mejor Película. También fue nominado por la banda sonora de la adaptación cinematográfica de Jesus Christ Superstar, de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice y dirigida por Norman Jewison.

En el apogeo de su éxito, en la década de 1960, Previn cambió su enfoque y pasó del cine y el jazz a la música clásica y la dirección.

"Me quedé en Hollywood durante demasiado tiempo", dijo Previn al diario británico The Guardian en 2005.

Previn también tuvo fama por su polémica vida personal, debido a que se casó cinco veces. En 1969, mientras aún estaba casado con su segunda esposa, Previn se involucró con Mia Farrow, la exesposa del actor y cantante Frank Sinatra y la futura compañera del director de cine Woody Allen.

Farrow y Previn se casaron en 1970, después de que ella dio a luz a mellizos y solo unas semanas después de su divorcio. Se separaron en 1979. Soon-Yi Previn, una hija adoptada de Previn y Farrow, más tarde se convirtió en la esposa de Allen.

El quinto matrimonio de Previn en 2002 fue con la famosa violinista alemana Anne-Sophie Mutter, que era 24 años menor que él. Se divorciaron en 2006.

