“Somos parte de una generación de lo desechable, de una generación del si no me sirve, pico un botón y lo cambio. Me interesaba hablar sobre ese tema porque escuchaba a personas cercanas y no tan cercanas en reuniones, como queriendo arreglar, con un cambio físico, algo que, en mi lectura, era una cuestión de fondo, de corazoncito dolido”, nos dice Paola Madrigal sobre el génesis de Debotas al votox, la obra que escribió y que también actúa, y que se reestrenará este viernes 26 de enero en el Teatro NH.

La puesta en escena, dirigida por Ana Karina Guevara, es un monólogo en donde cinco personajes comparten su relación con los estereotipos de belleza: “Los personajes son: la recepcionista de un médico cirujano, quien termina de psicóloga de las pacientes, dos de las pacientes del doctor, y dos personajes masculinos, el doctor y el esposo de una de las pacientes Es una comedia profunda que nos vincula con lo que llevamos adentro.”.

Paola continúa hablando sobre las razones que la llevaron a escribir la obra en 2010: “Por otro lado, veía espectaculares y portadas de revistas con imágenes perfectas. Y lo sentía como agresivo, como si te dijeran si no tienes esta perfección está difícil que consigas el trabajo que quieres o la pareja que quieres. No estoy diciendo que no me encanta que nos veamos bonitos y bonitas, pero qué onda con lo de adentro”.

“Le preguntaba a la gente qué es lo que cambiarían en ellos y todos me decían algo, uy, esta lonjita de aquí. Y luego les decía que qué podían hacer para no someterse a un proceso de cirugía, y me decían que hacer ejercicio y comer bien, pero me lo decía con una cara de ‘uta’ (qué fastidio). No sé si sea por el avance tecnológico que queremos llevar nuestro proceso de crecimiento personal a esa velocidad… y deja de eso, también la manera en cómo nos relacionamos con los demás, en un plan: no me sirve, lo desecho”.

Debotas al votox forma parte de un ciclo de monólogos organizado por Olivia Ortiz de Pinedo, llamado Mujeres poderosas, en el que también participan con sus propios proyectos, Paola Izquierdo, César Enríquez y Abril Mayett: “Las creadoras somos mujeres —Enrique nos pide que lo digamos así—, pero lo que sensibiliza cada una de las obras no tiene que ver con el género, sino con ser un ser humano y como te estás relacionando con cada uno de los temas que se proponen en las obras. Los cuatro monólogos nos invitan a reflexionar sobre nuestro rol como personas”, comenta Paola Madrigal.

De príncipes, princesas y otros bichos con Paola Izquierdo, es otra de las obras que se presenta en el ciclo. Y gira entorno a una princesa-bióloga que expone el tema de los trastornos alimentarios y se rebela ante viejos estatutos sociales de la mujer, a la vez que con su Principito denuncia el maltrato y el abuso infantil.

César Enríquez se presenta con La Prietty Guoman, una mujer trans que con mucho buen humor nos cuenta el soundtrack de su vida desde que se reconoció como mujer y todo lo que eso le ha costado.

Y por último tenemos a Abril Mayett con La verdura carnívora, una mujer de escasos recursos empujada al veganismo por haber nacido en su precaria condición e imposibilitada a probar la carne. El personaje hace un recuento de su vida desde su más tierna infancia hasta desentrañar porqué, al buscar la justicia y enfrentarse a la dura realidad que le tocó, hoy está en la cárcel.

Debotas al votox se presentará los días 25 de enero y 2 y 26 de marzo; De príncipes, princesas y otros bichos en febrero 16; La Prietty Guoman se presentará el 23 de febrero, y La verdura carnívora los días 2 y 9 de febrero, y 9 de marzo. Todas las funciones serán a las 20:30 horas en el Teatro NH (Liverpool 155, Zona Rosa).

@faustoponce