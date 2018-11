Ante presiones y quejas de la comunidad cinematográfica, la diputada Sandra Simey, del grupo parlamentario de Morena, retiró su propuesta de reducir apoyos al cine mexicano, reformar el artículo 189 y derogar el 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

“Se pospone la reforma al 189 hasta que se modifique con la opinión de las comunidades cinematográficas”.

Después de recriminar la iniciativa de la diputada de Morena, Ernesto Conteras, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias, el diputado Sergio Mayer y María Novaro, próxima titular del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), entre otras personalidades se reunieron con Simey para discutir el tema.

“Desde que se dio a conocer, han estado dialogando con las autoridades correspondientes y no va prosperar. No es aceptable, creo que debemos ser cuidadosos cuando no conocemos las historias de las cosas que se han logrado en Eficine, que es algo que la comunidad logró para financiar su cine y potencializarlo”, dijo Novaro.

Por su parte, Sergio Mayer escribió: “Agradezco la visita de la compañera diputada XXXXssimey e integrantes de las comunidades artísticas de #cine y #teatro; ámbitos que impulsaremos decididamente desde la Comisión con diálogo y suma de esfuerzos, para fortalecer el desarrollo cultural del país”.

El cineasta Víctor Ugalde, quien alertó a la comunidad de las intenciones de la diputada de Morena, comunicó: “Buenas noticias.

Se estableció una agenda inicial de trabajo con la diputada Simey Olvera, el diputado Irepan Maya y el diputado Sergio Mayer. Entre otros puntos se incluyeron los siguientes: 1.- Se convocara a los representantes de la comunidad cinematográfica y demás interesados, a una reunión bicameral con la comisión de cultura en pleno. (Fecha por definir). 2.- Se formó un equipo de trabajo con los asesores de Cultura, para perfeccionar la propuesta de la diputada Simey. Se mantendrá el art.189 en los términos actuales y se trabajara sobre el 190 de la LISR para incluir a todas las expresiones artísticas de las industrias culturales, a las que se les consultará debidamente. 3.- Con el propósito de democratizar la inclusión de los diversos sindicatos en la toma de decisiones del Fidecine, se propondrá una reforma al art. 37 de la LFC. 4.- Se agendará una próxima reunión para analizar el presupuesto cinematográfico del 2019. 5.-En reunión de trabajo (fecha por definir) se analizará el TMEC y sus efectos sobre las industrias culturales”.

Y así, felices, entre amigos, miembros de la comunidad cinematográfica y los diputados charlaron y olvidaron la amenaza que la Paloma de Morena había propuesto para el cine mexicano.

Pero mañana, la diputada de Morena presentará una nueva iniciativa, que busca modificar el artículo 37 de la Ley Federal de Cinematografía para que cambien algunas cosas en el Comité Técnico del Fidecine.

“Dicho Comité se integrará por un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; uno del Imcine; uno por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas; un representante de los trabajadores cinematográficos que se elegirá de manera personal por voto secreto y directo; uno de los productores; uno de los exhibidores y uno de los distribuidores, a través de sus organismos representativos”

Señala la diputada que: “Desgraciadamente mientras se rotaban los representantes de la producción, distribución, exhibición, Imcine y Academia, en el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC) siempre se ha enviado a la misma representante desde 2002 hasta nuestros días”.

En este caso, Sandra Simey habla de Marcela Fernández Violante, secretaria del STPC, con 16 años en dicho comité, y hoy la diputada quiere que se elija por voto secreto a otra persona de los trabajadores cinematográficos que saldrían de alguno de los 10 sindicatos que ya existen en el país.

Así terminó la “película” de Morena con el cine mexicano; un final feliz tras varias especulaciones y una iniciativa que desde el inicio estuvo mal hecha y sin ningún futuro de progresar.

[email protected]