Guadalajara, Jal. Luego de la bienvenida por parte de Raúl Padilla López y la presentación del escritor mexicano Jorge Volpi, llegó uno de los momentos más esperados de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la apertura del Salón Literario Carlos Fuentes, espacio para la discusión del quehacer literario, por parte del reconocido escritor turco Orhan Pamuk.

En palabras de Volpi, Pamuk es un novelista “de ciudad”, pero sólo si se le considera además su dimensión épica, que utiliza la nostalgia como un arma “para recuperar una vida autentica” en el presente, no sin incluir en sus novelas la realidad política de su espacio.

Orhan Pamuk tomó la palabra, y luego de agradecer el estar en Guadalajara después de nueve años, aseguró que se considera a sí mismo un escritor feliz, consciente de que ha realizado el oficio de la escritura durante 40 años.

“Quiero hablar de lo que me pasa cuando escribo y por qué escribo. Cuando hablo de escribir, lo primero que me viene a la mente no es una novela, o un poema o una tradición literaria. Lo primero que me viene a la mente es una persona que se encierra en una habitación frente a una mesa y en solitario mira hacia adentro. Esta persona se construye un mundo nuevo con las palabras”, explicó el escritor sobre su oficio.

Agregó que mientras pasa el tiempo y él va agregando palabras nuevas a la página en blanco, llega a él el sentimiento de crear un mundo nuevo. “Para mí, el secreto del escritor no es la inspiración, porque nunca queda claro de dónde surge, sino que es su terquedad y su paciencia”.

El Salón Literario Carlos Fuentes ha sido tradicionalmente un espacio en el que los escritores se permiten develar a los asistentes a la FIL los secretos detrás de sus costumbres de escritura, qué es lo que los inspira y los motiva a crear esas maravillosas obras literarias.

En ese sentido, Orhan Pamuk contó al publico de este domingo que según su experiencia, un escritor debe tener la paciencia para encerrarse y tener la capacidad artística de contar sus propias historias como si fueran las historias de alguien más, y las historias de los otros como si fueran propias.

“Los escritores nos identificamos con la gente que son como nosotros. Ser escritor es el deseo de comprender a otra gente”.

De lo personal a lo general

Orhan Pamuk fue contando cómo fue cambiando la ciudad de su juventud a la Estambul que se conoce hoy en día. Pasó de ser una urbe de 2.5 millones de personas a una de 17 millones de habitantes, y de alguna manera eso también fue evidente en su escritura.

“Mi ultima novela La mujer del pelo rojo trata de la psicología del cambio. Del pertenecer y no pertenecer . El libro también aborda parábolas de historias antiguas y cómo estas actúan sobre nuestra imaginación. Así como los arquetipos de Jung están contenidos en nuestra memoria, nosotros somos formados por los textos antiguos y nuestra comprensión del mundo se forma a través de ellos”, comentó Pamuk

Y agrega que su relación con el peso de la literatura islámica antigua ha cambiado después de haber leído a Jorge Luis Borges y a Italo Calvino.

Las influencias de Pamuk

Orhan Pamuk compartió con el público que comenzó a leer a Borges a los 30 años. “Antes de eso escribí otro tipo de novelas, pero Borges me enseño a tratar la literatura antigua como una especia de metafísica. De Borges yo aprendí a ver la literatura mística como una especie de riqueza. Yo, como persona secular, hago a un lado el contenido religioso de las historias místicas islámicas y las utilizo de una manera moderna o a veces hasta posmoderna”.

Sobre el boom latinoamericano y la obra de Carlos Fuentes, Pamuk compartió el recuerdo de cuando comenzó a leer La muerte de Artemio Cruz. “Hay una influencia de la novela francesa y un poco de historia. (...) Reconozco la importancia de Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, García Márquez y Borges”.

El escritor explicó que cuando inició el boom, él apenas iniciaba su trabajo como autor, y este movimiento le ayudó a imaginar un boom literario musulmán. Además de que lo ayudó a superar una crisis de identidad y a responder la pregunta de qué significa ser un escritor turco.

Literatura y política

El autor aceptó que en ultimas fechas ha recibido muchas preguntas sobre la política de su país. Al respecto aceptó compartir su visión de las cosas diciendo que “no hay democracia sin libertad de expresión y no hay ya libertad de expresión en Turquía”, y aseguró que muchos de sus colegas, amigos y compatriotas escritores se encuentran actualmente tras las rejas “por sus ideas, por lo que han dicho”.

Luego de esto, lanzó al publico una bella letanía de por qué escribe:

“Escribo porque tengo una necesidad innata de escribir. Escribo porque quiero leer libros como los que escribo. Escribo porque estoy enojado. Escribo porque me encanta estar encerrado todo el día. Escribo porque sólo puedo entender la vida real cambiándola. Escribo porque amo el olor del papel y la tinta. Escribo porque creo en la literatura, más de lo que creo en cualquier otra cosa. Y cuando me preguntan ‘Orhan, ¿cuál es tu religión?, respondo ‘Mi religión es la literatura’”.

