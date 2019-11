México será el invitado de honor de la edición 41 del Festival de Cine de El Cairo, Egipto, (CIFF, por su sigla en inglés) que se llevará a cabo del 20 al 29 de noviembre próximos.

El festival informó que dedicará una retrospectiva del cine mexicano y participarán los cineastas Guillermo Arriaga, Carlos Reygadas, Michel Franco y Gabriel Ripstein.

El presidente del encuentro cinematográfico, Mohamed Hefzy, destacó la conexión entre Egipto y México en el mundo cinematográfico, ya que ambos países tuvieron una época dorada en la que se producían clásicos atemporales apreciados en todo el mundo.

“Ambos pasaron por un declive, artísticamente y en términos de capacidad de producción; sin embargo, una nueva ola de cineastas mexicanos ayudó a revivir el cine mexicano hacia una era dorada, mientras que en Egipto los signos de una escena de cine independiente vibrante comenzaron a prometer algo de esperanza”, abundó.

La conexión con Egipto, dijo, se extiende también al núcleo del contenido, con dos de sus guiones cinematográficos más importantes basados en novelas del premio Nobel, Naguib Mahfouz.

Guillermo Arriaga, ganador de la Palma de Oro de Cannes, dará una clase magistral sobre escritura de guiones, mientras que Reygadas ofrecerá una plática sobre su cinematografía.

Por otro lado, el guionista y director Michel Franco, que ganó dos veces el premio de la sección Un Certain Regard de Cannes, así como el reconocimiento al mejor guion también en Cannes, será miembro del jurado de la Competencia Internacional.

También participará el cineasta Gabriel Ripstein, ganador del premio al mejor debut en la Berlinale en 2015 e hijo del director Arturo Ripstein, quien hizo la versión mexicana de The Beginning and the End, de Mahfouz.

Además de programar una película de cada invitado mexicano, también se les pidió que eligieran uno de sus filmes favoritos de la historia del cine mexicano: Arriaga eligió Los tres entierros de Melquiades Estrada; Reygadas optó por Luz silenciosa; y Michel Franco hizo lo propio con Chronic, mientras que Ripstein eligió 600 Miles.

El embajador de México en El Cairo, José Octavio Tripp expresó su agradecimiento al festival por seleccionar a México como el país en el que se centrará la 41 edición; “esta decisión es un honor y un incentivo importante para explorar áreas de colaboración entre México, África y Medio Oriente”.

“El Festival de Cine de El Cairo está abriendo una oportunidad para promover una nueva área de cooperación bilateral considerando el enorme prestigio de Egipto como nación cinematográfica y la presencia de expertos de ambas comunidades cinematográficas en El Cairo este noviembre”, añadió.