Una selección de 23 de los mejores diseñadores multidisciplinarios más influyentes del mundo viajará al país para formar parte del AGI Open México 2018, una serie de conferencias, talleres, exposiciones, activaciones e intervenciones sobre diseño gráfico y todas sus especialidades que, por primera vez desde su creación en 2010, ha elegido a la Ciudad de México como sede oficial.

Creado por la Alliance Graphique Internationale (AGI, por su sigla en francés), el encuentro se llevará a cabo los días 28 y 29 de septiembre, en el marco del nombramiento de la urbe como Capital Mundial del Diseño 2018-2019, por la World Design Organization.

Alejandro Magallanes, presidente de AGI México y director del AGI Open, dijo durante la conferencia de presentación que el objetivo primordial del encuentro es que los miembros elegidos de la asociación puedan tener contacto con los jóvenes diseñadores del mundo, así como otros interesados, para compartir sus conocimientos y experiencias como profesionales.

La frontera

“Este congreso estaba planeado para que se hiciera en Nueva York, pero, platicando con los colegas norteamericanos, nos consultaron sobre la posibilidad de llevarlo a cabo en México, porque muchos de los miembros de AGI no iban a poder viajar a Estados Unidos debido a las políticas fronterizas. Nos pareció una buena idea y aceptamos gustosos el reto. Pensamos que el diseño es una buena manera de romper fronteras”, mencionó Magallanes.

En su oportunidad en el uso de la palabra, la diseñadora, editora y miembro de AGI México, Selva Hernández, agregó que “el lema de este congreso es ‘El otro lado/The other side’, pensando en lo que pasa del otro lado de la frontera de Estados Unidos. Quisimos que el encuentro tuviera un tema político en el que, tal vez no vamos a hablar de política, pero sí daremos a pensar sobre el contexto político de las fronteras”.

Los participantes

Selva Hernández anunció a varios de los invitados internacionales destacados del encuentro, entre ellos el alemán Christoph Niemann, cuyo trabajo ha sido difundido en la serie de Netflix, Abstract; el español Javier Mariscal, creador de la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona; la diseñadora de libros y editora italiana Astrid Stavro, y el suizo Niklaus Troxler, del cual varios carteles forman parte de la colección de diseño del MoMA de Nueva York.

“Hay algunos que harán trabajos en México —dijo— como Richard van der Laken (Holanda), que tiene un proyecto que se llama What Design Can Do para pensar en el diseño no sólo como una moda o una tendencia, sino con una perspectiva político-social que hable sobre lo que el diseño puede hacer en el actual contexto mundial”, agregó.

Además de esto se anunció que los representantes mexicanos que tomarán parte de las actividades son la propia Selva Hernández; el ilustrador, animador y editor nacido en Argentina pero afincado en la Ciudad de México, Dr. Alderete, y las animadoras Mara Soler y Daniela Villanueva, mejor conocidas como Flaminguettes, así como el propio Alejandro Magallanes.

Sedes y actividades

La carga más importante de actividades se realizará en el Conservatorio Nacional de Música, donde, además de las conferencias, se llevarán a cabo activaciones paralelas. Adicional a ellas, se organizarán tres talleres: dos en la universidad Centro y uno más, titulado “Diseño de criptomonedas”, que será impartido en la Galería Vértigo el 24 de septiembre por el ilustrador Eddie Opara, socio del renombrado estudio neoyorquino Pentagram.

También habrá tres exposiciones organizadas por Magallanes en el Centro Cultural de España. Al respecto, Javier Lara, coordinador de Exposiciones del recinto capitalino, declaró:

“Son proyectos que invaden la calle. El primero de ellos sucede en las rejas de la Catedral Metropolitana; ahí empezará AGI con un proyecto de sus miembros españoles. Después, ingresando al Centro Cultural, por la calle de Guatemala, en el patio tendremos un segundo proyecto de intervenciones. Finalmente, en la salida de Donceles, para un muro histórico en el que está prohibido usar sustancias corrosivas y clavar objetos, nos las ingeniamos para crear un mosaico colectivo de 25 obras que ahí convivirán”, anunció.

Las tres muestras se inaugurarán el 25 de septiembre y continuarán hasta el domingo 13 de enero del 2019.

[email protected]