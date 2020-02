Me dirigía a mi casa tratando de evitar la calzada de Balderas, decidido a cruzar las grandes columnas de polvo, entrar en callejuelas torcidas, sortear los montones de basura y saludar a los muchachos mugrosos y evitar a los léperos borrachos. Todo con tal de no pasar por la Ciudadela. Hasta los perros parecían evitar aquella plaza. Sería porque las calles, aunque ya estaban grises como siempre, todavía tenían la estampa morada de la sangre embarrada en las banquetas. Parecía que ya había pasado mucho tiempo. Y, ciertamente, los días se habían juntado hasta convertirse en 10. Todavía muchos creíamos oler pólvora, nos santiguábamos al primer estruendo y ya no queríamos decir “Revolución”. Y es que en la memoria todavía dolía aquel mes de febrero de 1913. Pero les escribiré la historia más despacio. Durante los 15 meses que duró el gobierno de Francisco I. Madero, el héroe que le había ganado la Presidencia a Díaz, tuvimos que enfrentar múltiples problemas. Rebeliones armadas, huelgas, conspiraciones e intrigas contrarrevolucionarias era todo lo que se veía, todo lo que reportaban los periódicos. Y los sublevados tenían nombre, apellido y tenían que ver con el viejo orden de las cosas. Si no me quieren creer, lean lo que hoy escribo: de rebeldes estaban el general Bernardo Reyes, que había sido ministro de Guerra y Marina del gobierno de don Porfirio, y también su sobrino, el general Félix Díaz. Ambas rebeliones a principio fracasaron y Madero solamente encarceló a los rebeldes, perdonándoles la vida. La prensa de oposición agarró vuelo: si ya atacaba constantemente al presidente, esta vez, de manera decisiva y eficaz incitó la desconfianza de la opinión pública al régimen. Todo se convirtió en maledicencia y chanchullo general: senadores, los terratenientes, e intereses extranjeros se fueron contra el maderismo. Todo ello aderezado con la mala leche y la pésima voluntad de los gringos. Todavía no se me olvida cómo, durante todo el año de 1912, el presidente William Taft, a través de su embajador Henry Lane Wilson, amenazó y atacó al gobierno de Madero, por diferentes medios. Así, cuando el 9 de febrero de 1913, la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan y la tropa del Cuartel de Tacubaya, se levantaron en armas contra el gobierno, nadie se tomó la noticia con mucha sorpresa. Hasta entonces, la Ciudad de México había permanecido lejana al campo de batalla y por primera vez, durante la contienda, conoció la muerte de civiles en sus calles, los gritos de los heridos, el retumbar de cañones y la lluvia de balas de ametralladoras. Poco antes de las 2 de la madrugada, los alumnos de la Escuela Militar de Aspirantes, a las órdenes de sus oficiales, abordaron trenes eléctricos de la estación de Tlalpan, se dirigieron al zócalo de la capital y se apoderaron de varios edificios, destacando algunos elementos, para ocupar las torres de la Catedral. Todavía me acuerdo de eso. Y apenas era el primer día, el 9 de febrero. Los fuegos cruzados de los defensores de Palacio y de los rebeldes posesionados de las torres de la Catedral ocasionaron la muerte de muchas personas. Ya para el día 10, los cadáveres estaban regados en todo el camino hacia Palacio, cuando los cadetes del Colegio Militar fueron a recibir la Guardia en Prevención. Me acuerdo de muchos militares y que incluso el general Huerta, que debió haber defendido a Madero, se pasó del otro lado. Y lo traicionó. El fuego no paraba. Durante las acciones el general Villar, que se ocuparía de la defensa del presidente, resultó con una herida en el cuello, lo que le produjo abundante hemorragia. La desafortunada herida abrió el camino a la traición del general Huerta, al relevar al general Villar, quien conociendo sus antecedentes, al entregarle el mando de las tropas leales, por tres veces consecutivas le advirtió: “Mucho cuidado con Victoriano”. Alguien dijo que “la bala que hirió al general Villar mató al gobierno maderista”. Los sublevados, con el general Mondragón y Félix Díaz a la cabeza, se retiraron y dando un gran rodeo, se presentaron frente a La Ciudadela. Finalmente, el 17 de febrero, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron hechos prisioneros. Mientras tanto, el embajador Henry Lane Wilson intrigaba en contra del gobierno, mandando insinuaciones de que sólo se podría evitar la intervención armada de Estados Unidos con la renuncia de Madero. El día 18, Madero y Pino Suárez fueron hechos prisioneros en Palacio Nacional. Fue el 19 de febrero cuando los balazos terminaron. El general Aureliano Blanquet dio órdenes, confirmadas por Huerta y Mondragón, para que la noche del 22 de febrero trasladaran a Madero y a Pino Suárez a la Penitenciaría de Lecumberri. En el trayecto, se simuló un ataque y los prisioneros fueron asesinados. La ciudad se levantó con la noticia: “Ya mataron a Madero”. En todo esto iba pensando cuando por fin llegué a mi casa, agarré mi último lápiz y este papel en el que escribo. A lo mejor algún día, con título de “Memorias” se publica en un periódico.