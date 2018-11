El Antiguo Colegio de San Ildefonso ha prestado su patio principal para dar cabida a la videoinstalación Estadio Azteca/Proeza Maleable, creada por la artista británica Melanie Smith en colaboración con el cineasta Rafael Ortega y concebida en 2010 para las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana, pero retomada en este 2018 como parte de las actividades culturales para celebrar el 75 aniversario de la Universidad Iberoamericana y en el contexto de los 50 años de los hechos convulsos del año 1968.

Se trata de una gran pantalla en la que se proyecta el video de la activación que entonces se llevó a cabo en las gradas del Estadio Azteca, para la cual 3,000 estudiantes de escuelas públicas mexicanas, apostados en las gradas, crearon mosaicos multitudinarios con iconografía e imaginario popular mexicano, de entre las que es posible percibir el Ángel de la Independencia, la máscara de Xipe Tótec, el rostro enmascarado del luchador El Santo o el emblemático mural La Patria, pintado por Jorge González Camarena en 1962.

La pieza de video de gran formato y de 11 minutos de duración, que se ha proyectado antes en distintas sede como el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), el Museo Nacional de Arte (Munal) y la Bienal de Venecia, ahora se exhibe en San Ildefonso con el objetivo de entablar un diálogo con los murales plasmados por José Clemente Orozco e invitar a la reflexión crítica sobre el pensamiento nacionalista. Todo esto, contrastado por mensajes escritos por la propia Melanie Smith que se proyectaron en las pantallas del Azteca, a la par de que se realizaba el happening, como el manifiesto: “The revolution will not be televised” (“La revolución no será televisada”).

En palabras del curador de la pieza, José Luis Barrios, “se consideró presentar el video de Melanie como una intervención visual en diálogo con los murales de Orozco (...) La escala de la proyección y el emplazamiento en espacio abierto del video potencializan, en términos de experiencia estética, la intención inicial con la que la artista concibió esta pieza: la relación entre afecto, cuerpo e imaginarios de la nación: oficiales y populares de la modernidad mexicana del siglo XX”.

Barrios agrega que “en el contexto de los murales de Orozco, la curaduría apuesta por la producción de un relámpago donde relatos y motivos distintos destellen por un momento en el espacio para producir una iluminación sobre el presente, sobre nuestro presente histórico”. Refiere que el trabajo de Smith, el cual siempre ha hecho crítica de la forma en la que se produce la modernidad en el país, tiene vínculo con el 68 en “que cualquier construcción de una demanda social pasa por un afecto instituyente, como lo fue la Revolución Mexicana y el Movimiento del 68 en su momento. Intervenir el espacio de San Ildefonso es precisamente activar este afecto instituyente como la condición política de los cuerpos en el espacio”.

La pieza permanecerá dispuesta para el público en el patio principal de San Ildefonso hasta este miércoles 28 de noviembre. A la par de su exhibición, desde el pasado sábado, se ha llevado a cabo un programa de conferencias ofrecidas por especialistas jesuitólogos llamado Antiguo Colegio de San Ildefonso, Piedras Vivas de la Nación. Coloquio sobre los Momentos de un Gran Proyecto Cultural, donde han abordado temas, como “El colegio jesuita: el humanismo renacentista”, “La historia y la piedra, de Juárez a nuestro tiempo” o “Los jesuitas y la cultura barroca”, Alfonso Alfaro, Arturo Reynoso y Luis Eduardo Garzón, quienes se reunirán este martes, en punto de las 5 de la tarde, en el salón El Generalito, para tomar parte de la última conversación que integra las celebraciones de la institución académica de la que forman parte con el conversatorio “El pánel”.

