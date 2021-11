“Hemos visto con asombro cómo algo tan inesperado, como la pandemia, golpeó de muy distintas maneras a la industria editorial, pero se ensañó de manera muy particular con los editores mexicanos, un golpe bajo del que se empieza a ver la salida. Mi solidaridad y afecto con mis colegas. A ellos un mensaje de aliento y esperanza”.

Este fue parte del discurso con el que Marisol Schulz Manaut (Ciudad de México, 1957), directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), aceptó el Premio Juan Pablos al Mérito Editorial, máximo galardón para la labor editorial que entrega la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), mismo que recibió este jueves por la noche en el marco de la edición 2021 de los Premios Caniem 2021.

“A pesar de ser la nuestra una industria conformada por miles de mujeres que nos encontramos laborando en las distintas áreas de la llamada cadena del libro, soy la quinta mujer que se honra en recibir este inmenso reconocimiento. Valga esto para reconocer también a las mujeres que me precedieron”, declaró quien se convirtió en la cuadragésima cuarta personalidad y la quinta mujer en recibir la distinción.

“Sé porque lo he vivido, y por experiencia propia lo he continuado observando con las lecturas de mi hija y de mis nietos pequeños, que la forma en como un niño lee difiere completamente de la manera como abordamos la lectura cuando adultos. Un niño vive en el mundo de sus personajes, los invita a la casa, dialoga con ellos, se sientan a la mesa a comer, forman parte de su cotidianidad”, amplió vía remota en esta ceremonia que, por segundo año consecutivo, se llevó a cabo de manera virtual, como es una tradición, en vísperas del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, este 12 de noviembre, Día Nacional del Libro.

“Imposible leer en unas líneas mi vida como lectora. Son estos solo unos trazos, un esbozo que lo que pretende señalar es que ese cúmulo de letras, de palabras e ideas fueron forjando lo que a la postre sería mi profesión, la de editora (…) estoy convencida de que mi labor editorial era una consecuencia directa de mi afición por la lectura y por la sed de aprender sobre los temas más diversos”, expresó.

También recordó el libro con el que le tocó iniciar su labor como editora. Nada más y nada menos que “El naranjo”, de Carlos Fuentes. “Todos los libros que he editado me infunden el mismo respeto y les he dedicado el mismo cariño, pero debo reconocer que con ‘El naranjo’ inició un camino que en cierto sentido forjó mi destino (…) ese libro lo leí lo menos cinco veces, siempre con un lápiz en la mano, y tuve el privilegio de escribir la cuarta de forros”.

Finalmente, reconoció que aunque formalmente no sigue en la edición, cuando le preguntan su profesión, siempre responde con convicción: “editora”.

Piratería, la inestabilidad de las librerías y los metadatos

Por su parte, Roberto Bachik Rothschild, director general de Penguin Random House para México, Centroamérica y el mercado hispano en Estados Unidos, ganador del reconocimiento al Mérito Editorial, mencionó que dos grandes desafíos de la industria en nuestros tiempos son la piratería y la impunidad en la reproducción ilegal de contenidos editoriales protegidos.

“Es poco lo que en realidad hemos podido hacer. Durante los largos meses de pandemia, la piratería se ha expandido y fortalecido como mala hierba. Y ahora, además, convive la piratería física con la digital, y peor aún, por parte de las autoridades recibimos no solo nula ayuda para enfrentarla, sino que es el mismo gobierno el que pretende apropiarse de contenido protegido por contratos y el derecho de autor, pasando por alto el estado de derecho”, declaró.

En segundo lugar, mencionó, está la “debilidad e inestabilidad” de la red librera de nuestro país. “Estamos frente a un cambio de paradigma en la manera de promover, distribuir y vender libros, que no es nuevo, pero que se acentuó durante la pandemia. Al tiempo que el comercio electrónico crece a ritmos vertiginosos, y nada malo con esto, vemos que la red librera del país no logra levantar la cabeza del todo. Los editores grandes, medianos y pequeños tenemos una responsabilidad gigantesca para ayudar a fortalecer tanto a las cadenas de librerías como a las independientes y a las de barrio”.

Propuso que como industria es urgente generar un plan estratégico de apoyo en lo legal, comercial, tecnológico y cadena de suministro para las librerías que, dijo, son los principales socios y cómplices comerciales. “Sin los libreros difícilmente lograremos sobrevivir todos o muchos”.

También instó a la industria a poner énfasis en los metadatos, puesto que, explicó, “tenemos muy poca información y conocemos casi nada del mercado en el que operamos. Los nuevos tiempos nos obligan a compartir información, a generar análisis que beneficien a todos para la toma de decisiones individuales y gremiales que nos permitan ir con las autoridades con datos y evidencias que desmientan o fortalezcan diferentes posiciones (…) como industria debemos tomar partido en la defensa de nuestras libertades y no callar ante el avance de la mentira, la intolerancia, la difamación y la censura. No sobreviviremos si callamos y con nuestro silencio lo permitimos”.

Otros detalles de la ceremonia

En ese marco, como es una tradición, la Asociación Nacional del Libro presentó la edición 42 del libro conmemorativo que será obsequiado a toda persona que adquiera otro libro en alguna de las librerías que se suman a esta iniciativa en este y días posteriores. El libro elegido de este año fue la antología poética “La grulla del refrán”, de Ramón López Velarde, de quien este año se conmemora el centenario luctuoso.

“La industria editorial no piensa ni actúa de forma egoísta. Somos una cadena de producción. Cada uno de nosotros es indispensable en la producción de libros y revistas, cada uno aporta una parte esencial en la transmisión de conocimiento, visiones distintas de un mundo que nos contiene y aún nos brinda un lugar para existir, un mundo que seguimos cambiando desde nuestra propia trinchera”, declaró Juan Luis Arzoz Arbide, presidente de la Cámara.

LOS GALARDONES

Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial

Marisol Schulz Manaut, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

Premio Caniem al Mérito Gremial

Roberto Bachik Rothschild, director general de Penguin Random House para México, Centroamérica y el mercado hispano en Estados Unidos

Premios al Arte Editorial

*Categoría: Libros Infantiles

Rústica:

“Cuento del sinsonte olvidadizo”, Ediciones El Naranjo

Álbumes ilustrados:

“Casas”, Alboroto Ediciones

*Categoría: Libros para jóvenes

Tapa Dura:

“José Mariano Mociño: un gran científico mexicano desconocido”, Cidcli

Rústica:

“Talismanes para el camino”, Ediciones Castillo

*Categoría: Narrativa gráfica

Adultos:

“Nada que ver”, Editorial Océano de México

*Categoría: Poesía

Poemarios:

“Ventana cerrada”, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial UNAM

*Categoría: Narrativa y ensayo adultos

Tapa dura:

“Camino a Macondo”, Editorial Planeta Mexicana

Rústica:

Colección México 500, Instituto de Investigaciones Históricas y Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial UNAM

*Categoría: De Texto

Primaria

Seria Integración, Editorial Progreso / Edelvives

Media Superior y Superior

“La imaginación metodológica”, Tintable

*Categoría: Científicos y técnicos

Ilustrados

“El Bosque de Chapultepec, sitio sagrado y natural de México”, Artes de México

*Categoría: Arte

Ensayos y Estudios

“Códices de México”, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México

Ediciones ilustradas de lujo

“Yo estuve en Avándaro. 50 años”, Trilce Ediciones

*Categoría: Libros electrónicos

Infantiles

“Pan de nube”, Libros para imaginar

Distinciones Caniem

Iniciativa Comercial del Año

“La casa Rivas Mercado. Una historia detrás de la historia", Editorial Ink

Iniciativa Editorial del Año

Colección México 500, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial UNAM

Categoría: Libro del Año

“Mexicanas. Trece narrativas contemporáneas”, Editorial Fondo Blanco

Categoría: No Ficción

“Murales, espejo de identidad: Patrimonio de la Universidad Veracruzana”, Universidad Veracruzana

Categoría: Infantil y Juvenil

“De nidos, estrellas y girasoles. El niño Vincent van Gogh”, de Mario Iván Martínez y Juan Gedovius, Alfaguara Infantil y Juvenil